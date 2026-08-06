Real Madrid sắp đón Diomande 140 triệu euro: Đắt nhất lịch sử CLB, lập nhiều kỷ lục

Đàm phán đạt bước tiến lớn, thương vụ sắp hoàn tất

Theo Sky Germany, chiều 5/8, Real Madrid đã đạt được bước đột phá trong các cuộc đàm phán với RB Leipzig về trường hợp của Yan Diomandé.

Nguồn tin cho biết hai đội bóng hiện chỉ còn giải quyết những thủ tục cuối cùng trước khi hoàn tất việc chuyển nhượng cầu thủ chạy cánh này. Nếu không có thay đổi, thương vụ sẽ sớm được chính thức công bố.

Trong khi đó, báo chí Tây Ban Nha cũng cho biết Real Madrid đã đẩy nhanh tiến độ đàm phán trong những giờ gần đây. Diomandé hiện đang tập trung cùng RB Leipzig tại Áo và chờ thông báo để lên đường sang Madrid kiểm tra y tế. Theo thông tin được đăng tải, thỏa thuận có thể được công bố ngay trong ngày hôm sau.

Giá trị chuyển nhượng có thể lên tới 140 triệu euro

Dù các thông tin ban đầu cho rằng thương vụ có thể được chốt ở mức khoảng 120-130 triệu euro, những cuộc đàm phán gần đây cùng các yêu cầu từ RB Leipzig khiến giá trị chuyển nhượng có khả năng tiếp tục tăng.

Theo Sky Germany, Real Madrid dự kiến trả khoảng 125 triệu euro phí chuyển nhượng cơ bản cho RB Leipzig. Ngoài khoản phí cố định, hợp đồng còn bao gồm khoảng 10 triệu euro tiền thưởng dựa trên các điều khoản được đánh giá là thực tế và có khả năng đạt được, nâng tổng giá trị lên 135 triệu euro.

Nếu tính cả những khoản thưởng có điều kiện khó đạt hơn, tổng giá trị thương vụ có thể tăng lên 140 triệu euro.

Bên cạnh đó, CLB cũ của Diomandé là CD Leganés sẽ nhận khoảng 5% lợi nhuận từ thương vụ, tương đương khoảng 6,75 triệu euro.

Nếu tổng chi phí cuối cùng vượt các con số được nhắc đến trước đây, Diomandé có thể trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Real Madrid.

Thương vụ này còn lập kỷ lục về thương vụ bán cầu thủ đắt giá nhất của Leipzig. Bên cạnh đó, sao trẻ 19 tuổi cũng lập kỷ lục về phí chuyển nhượng cho một cầu thủ châu Phi, vượt qua con số 72 triệu bảng (83,9 triệu euro) mà Arsenal đã trả cho Nicolas Pepe vào tháng 8/2019.

Diomandé vẫn tập luyện cùng Leipzig trước thời điểm chuyển nhượng

Sáng 5/8, RB Leipzig đăng tải hình ảnh Diomande trở lại tập luyện cùng đội bóng. Tuy nhiên, theo truyền thông Tây Ban Nha, điều này không đồng nghĩa với việc các cuộc đàm phán gặp trở ngại.

Nguồn tin cho biết trong lúc cầu thủ tham gia tập luyện, hai CLB vẫn tích cực làm việc để hoàn tất thỏa thuận.

Việc Diomande có mặt tại Áo được giải thích là do anh trước đó bị ốm nên hội quân muộn hơn các đồng đội, chứ không phải vì thương vụ bị đình trệ.

Tranh chấp pháp lý giữa các công ty đại diện làm chậm tiến độ

Theo truyền thông Tây Ban Nha, ngoài mức phí chuyển nhượng cao mà RB Leipzig yêu cầu, một yếu tố khác cũng khiến thương vụ kéo dài là vấn đề pháp lý liên quan đến quyền đại diện của cầu thủ.

Nguồn tin cho biết Diomandé từng đạt thỏa thuận với Paris Saint-Germain nhưng sau đó quyết định lựa chọn Real Madrid. Khi quá trình đàm phán giữa hai CLB diễn ra, Real Madrid được cho là đã gặp trở ngại liên quan đến hệ thống các thỏa thuận về quyền hình ảnh của cầu thủ giữa nhiều công ty đại diện.

Cụ thể, Maxidel Management, công ty đại diện cũ của Diomandé, đã khởi kiện Roc Nation, đơn vị hiện quản lý cầu thủ. Vụ việc đã được chuyển đến FIFA. Theo nguồn tin, FIFA không có ý định gây trở ngại cho thương vụ và thậm chí có thể cấp giấy chuyển nhượng tạm thời nếu cần.

Thương vụ tiếp tục làm dấy lên đồn đoán về Vinicius

Roc Nation cũng là đơn vị đại diện của Vinicius Junior và Endrick.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, việc Real Madrid tiến gần đến chữ ký của Diomandé đã làm gia tăng các đồn đoán về tương lai của Vinicius, trong bối cảnh tiền đạo người Brazil vẫn chưa gia hạn hợp đồng với đội bóng.

Nguồn tin cho biết người đại diện của Vinicius dự kiến sẽ có cuộc gặp với José Ángel Sánchez trong những ngày tới. Bên cạnh đó, Arsenal cũng được nhắc đến là đội bóng quan tâm tới cầu thủ người Brazil.