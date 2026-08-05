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Trực tiếp bóng đá Chelsea - Juventus: Alonso muốn chứng minh giá trị

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Juventus F.C Chelsea

(18h30, 5/8, giao hữu) Chelsea sẽ tiếp tục lịch thi đấu giao hữu tiền mùa giải dày đặc bằng chuyến hành quân đến Hong Kong (Trung Quốc), nơi họ chạm trán Juventus.

   

Giao Hữu | 18h30, 5/8 | Kai Tak Sports Park

Chelsea
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Juventus: Alonso muốn chứng minh giá trị - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Juventus: Alonso muốn chứng minh giá trị - 1
Juventus
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Juventus: Alonso muốn chứng minh giá trị - 1
Sanchez, Palestra, Acheampong, Colwill, Hato, Lavia, Caicedo, Estevao, Palmer, Neto, Pedro
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Juventus: Alonso muốn chứng minh giá trị - 1
Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Celik, Locatelli, Luiz, Cambiaso, Zhegrova, Boga, Milik

Cả hai đội đều đang trong quá trình chuẩn bị cho một mùa giải kéo dài phía trước. Chelsea vừa nhận thất bại trước đối thủ nhiều duyên nợ Tottenham ở trận giao hữu gần nhất, trong khi Juventus đánh bại Nice trong một trận giao hữu có nhịp độ không quá sôi động.

Đánh dấu một mùa hè đầy biến động tại Chelsea, tân HLV Xabi Alonso đã tích cực bổ sung thêm kinh nghiệm cho đội hình trẻ nhất Ngoại hạng Anh, đồng thời xây dựng nền tảng thể lực và phong độ thông qua chuỗi trận giao hữu trước mùa giải.

Bộ đôi kỳ cựu người Anh Danny Welbeck và Jordan Henderson đã lần lượt cập bến Stamford Bridge. Họ sẽ sát cánh cùng những tân binh đã được Chelsea chiêu mộ trước đó như Morgan Rogers và Maxence Lacroix.

Với mục tiêu khởi đầu thuận lợi dưới thời ban huấn luyện mới, Chelsea hướng đến việc đạt trạng thái sung sức nhất trước trận mở màn Premier League trên sân của đối thủ cùng thành phố Fulham vào ngày 25/8.

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PSG - Aston Villa 13.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Aston Villa
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Trước 02:00 ngày 13/08
Thể lệ
Video bóng đá Chelsea - Tottenham: Tonali lập công, mất người vẫn thắng phút 90+2 (Giao hữu)
Video bóng đá Chelsea - Tottenham: Tonali lập công, mất người vẫn thắng phút 90+2 (Giao hữu)

(Giao hữu) Chelsea và Tottenham đá khá nghiêm túc dù đây chỉ là giao hữu và đã tạo nên trận đấu hấp dẫn.

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/08/2026 12:23 PM (GMT+7)
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