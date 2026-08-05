Trực tiếp bóng đá Chelsea - Juventus: Alonso muốn chứng minh giá trị

Giao Hữu | 18h30, 5/8 | Kai Tak Sports Park Chelsea 0 - 0 Juventus (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Chelsea vs Juventus Juventus Điểm Sanchez Palestra Acheampong Colwill Hato Lavia Caicedo Estevao Palmer Neto Pedro Điểm Di Gregorio Kalulu Gatti Kelly Celik Locatelli Luiz Cambiaso Zhegrova Boga Milik Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Chelsea Chelsea Juventus Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Sanchez, Palestra, Acheampong, Colwill, Hato, Lavia, Caicedo, Estevao, Palmer, Neto, Pedro Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Celik, Locatelli, Luiz, Cambiaso, Zhegrova, Boga, Milik

Cả hai đội đều đang trong quá trình chuẩn bị cho một mùa giải kéo dài phía trước. Chelsea vừa nhận thất bại trước đối thủ nhiều duyên nợ Tottenham ở trận giao hữu gần nhất, trong khi Juventus đánh bại Nice trong một trận giao hữu có nhịp độ không quá sôi động.

Đánh dấu một mùa hè đầy biến động tại Chelsea, tân HLV Xabi Alonso đã tích cực bổ sung thêm kinh nghiệm cho đội hình trẻ nhất Ngoại hạng Anh, đồng thời xây dựng nền tảng thể lực và phong độ thông qua chuỗi trận giao hữu trước mùa giải.

Bộ đôi kỳ cựu người Anh Danny Welbeck và Jordan Henderson đã lần lượt cập bến Stamford Bridge. Họ sẽ sát cánh cùng những tân binh đã được Chelsea chiêu mộ trước đó như Morgan Rogers và Maxence Lacroix.

Với mục tiêu khởi đầu thuận lợi dưới thời ban huấn luyện mới, Chelsea hướng đến việc đạt trạng thái sung sức nhất trước trận mở màn Premier League trên sân của đối thủ cùng thành phố Fulham vào ngày 25/8.