Trực tiếp bóng đá Philippines - Thái Lan: Uy lực "Voi chiến" (AFF Cup)

AFF Cup | 20h, 4/8 | New Clark City Athletics Philippines 0 - 0 Thái Lan (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Philippines vs Thái Lan Thái Lan Điểm Kameraad Sato Leddel Rublico Woods Kekkonen Reyes Mrowka Mariona Bugas Gayoso Điểm Kampol Oussama Tom Bihr Nattapong Narubadin Chaiyaphon Kakana Sarach Seksan Yotsakorn Teerasak Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Philippines Philippines Thái Lan Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Kameraad, Sato, Leddel, Rublico, Woods, Kekkonen, Reyes, Mrowka, Mariona, Bugas, Gayoso Kampol, Oussama, Tom Bihr, Nattapong, Narubadin, Chaiyaphon, Kakana, Sarach, Seksan, Yotsakorn, Teerasak

Uy lực "Voi chiến"

Tuyển Thái Lan đang thể hiện sức mạnh ấn tượng ở AFF Cup 2026. "Voi chiến" toàn thắng sau 2 trận, ghi 7 bàn và không phải nhận bàn thua nào. Điều này trái ngược hoàn toàn so với bộ mặt thiếu ổn định của Philippines.

Ở trận mở màn, Philippines nhận thất bại với tỷ số 1-4 trước Myanmar. Đến trận kế tiếp gặp Lào, họ bị đối phương dẫn trước trong cả hiệp một. Nếu Somsanith không phải nhận thẻ đỏ ngay phút 14, có lẽ Philippines sẽ lại hứng chịu thêm thất bại.

Philippines cần giành thêm chiến thắng để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng AFF Cup 2026. Nhưng trước sức mạnh vượt trội đến từ Thái Lan, quá khó để bất ngờ xảy ra.

Thành tích đối đầu giữa 2 đội có sự chênh lệch đáng kể. Đôi bên gặp nhau tổng cộng 26 lần, trong đó Thái Lan thắng 20 trận, Philippines thắng 4 trận, còn lại là 2 trận hòa.

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