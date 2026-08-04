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Trực tiếp bóng đá Philippines - Thái Lan: Uy lực "Voi chiến" (AFF Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay AFF Cup 2026 Bóng đá Thái Lan

(20h, 4/8, bảng B AFF Cup 2026) Thái Lan được dự báo sẽ khiến Philippines nếm trái đắng, qua đó tiến gần hơn đến việc đoạt vé vượt qua vòng bảng.

   

AFF Cup | 20h, 4/8 | New Clark City Athletics

Philippines
Trực tiếp bóng đá Philippines - Thái Lan: Uy lực "Voi chiến" (AFF Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Philippines - Thái Lan: Uy lực "Voi chiến" (AFF Cup) - 1
Thái Lan
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Philippines - Thái Lan: Uy lực "Voi chiến" (AFF Cup) - 1
Kameraad, Sato, Leddel, Rublico, Woods, Kekkonen, Reyes, Mrowka, Mariona, Bugas, Gayoso
Trực tiếp bóng đá Philippines - Thái Lan: Uy lực "Voi chiến" (AFF Cup) - 1
Kampol, Oussama, Tom Bihr, Nattapong, Narubadin, Chaiyaphon, Kakana, Sarach, Seksan, Yotsakorn, Teerasak

Uy lực "Voi chiến"

Tuyển Thái Lan đang thể hiện sức mạnh ấn tượng ở AFF Cup 2026. "Voi chiến" toàn thắng sau 2 trận, ghi 7 bàn và không phải nhận bàn thua nào. Điều này trái ngược hoàn toàn so với bộ mặt thiếu ổn định của Philippines. 

Ở trận mở màn, Philippines nhận thất bại với tỷ số 1-4 trước Myanmar. Đến trận kế tiếp gặp Lào, họ bị đối phương dẫn trước trong cả hiệp một. Nếu Somsanith không phải nhận thẻ đỏ ngay phút 14, có lẽ Philippines sẽ lại hứng chịu thêm thất bại. 

Philippines cần giành thêm chiến thắng để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng AFF Cup 2026. Nhưng trước sức mạnh vượt trội đến từ Thái Lan, quá khó để bất ngờ xảy ra. 

Thành tích đối đầu giữa 2 đội có sự chênh lệch đáng kể. Đôi bên gặp nhau tổng cộng 26 lần, trong đó Thái Lan thắng 20 trận, Philippines thắng 4 trận, còn lại là 2 trận hòa. 

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Trực tiếp bóng đá Philippines - Thái Lan: Uy lực "Voi chiến" (AFF Cup) - 1

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/08/2026 12:50 PM (GMT+7)
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