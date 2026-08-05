Trực tiếp bóng đá K-League All Stars - Man City: Thử thách khó cho Maresca
(18h, 5/8) HLV Enzo Maresca tiếp tục có đối thủ chất lượng để giao hữu và thử nghiệm đội hình.
Giao Hữu | 18h, 5/8 |
Điểm
Jo Hyeon Woo
Eo Jeong Won
Park Jin Seob
Oude Kotte
Lee Dong Gyeong
Cesinha
Lee Chang Min
Kim Dong Huyn
Jeon Jin Woo
Bruno Mota
Kim Jin Gyu
Điểm
Donnarumma
Garvidol
Dias
Khusanov
Lewis
Reijnders
Kovacic
Semenyo
Foden
Savinho
Marmoush
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Thử nghiệm tiếp theo của Enzo Maresca
Tân HLV của Man City, Enzo Maresca sẽ có thêm một trận đấu thử nghiệm và đối thủ là K-League All Stars, đội những ngôi sao đang thi đấu tại giải VĐQG Hàn Quốc. Đây là đội bóng đã giành chiến thắng 1-0 trước Newcastle cách đây một tuần. Bởi vậy, Man City cần phải rất cẩn trọng.
HLV Maresca chưa có được sự phục vụ của Erling Haaland, Rodri, Nico O'Reilly, Elliot Anderson, và Jérémy Doku. Tuy nhiên, Rúben Dias, Matheus Nunes và Omar Marmoush đã trở lại và sẵn sàng xung trận.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/08/2026 12:20 PM (GMT+7)