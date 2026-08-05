Trực tiếp bóng đá K-League All Stars - Man City: Thử thách khó cho Maresca

Giao Hữu | 18h, 5/8 | K-League All Stars 0 - 0 Man City (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: K-League All Stars vs Man City Man City Điểm Jo Hyeon Woo Eo Jeong Won Park Jin Seob Oude Kotte Lee Dong Gyeong Cesinha Lee Chang Min Kim Dong Huyn Jeon Jin Woo Bruno Mota Kim Jin Gyu Điểm Donnarumma Garvidol Dias Khusanov Lewis Reijnders Kovacic Semenyo Foden Savinho Marmoush Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận K-League All Stars K-League All Stars Man City Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Jo Hyeon Woo, Eo Jeong Won, Park Jin Seob, Oude Kotte, Lee Dong Gyeong, Cesinha, Lee Chang Min, Kim Dong Huyn, Jeon Jin Woo, Bruno Mota, Kim Jin Gyu Donnarumma, Garvidol, Dias, Khusanov, Lewis, Reijnders, Kovacic, Semenyo, Foden, Savinho, Marmoush

Thử nghiệm tiếp theo của Enzo Maresca

Tân HLV của Man City, Enzo Maresca sẽ có thêm một trận đấu thử nghiệm và đối thủ là K-League All Stars, đội những ngôi sao đang thi đấu tại giải VĐQG Hàn Quốc. Đây là đội bóng đã giành chiến thắng 1-0 trước Newcastle cách đây một tuần. Bởi vậy, Man City cần phải rất cẩn trọng.

HLV Maresca chưa có được sự phục vụ của Erling Haaland, Rodri, Nico O'Reilly, Elliot Anderson, và Jérémy Doku. Tuy nhiên, Rúben Dias, Matheus Nunes và Omar Marmoush đã trở lại và sẵn sàng xung trận.