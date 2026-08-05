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Trực tiếp bóng đá K-League All Stars - Man City: Thử thách khó cho Maresca

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Manchester City

(18h, 5/8) HLV Enzo Maresca tiếp tục có đối thủ chất lượng để giao hữu và thử nghiệm đội hình.

Giao Hữu | 18h, 5/8 |

K-League All Stars
Trực tiếp bóng đá K-League All Stars - Man City: Thử thách khó cho Maresca - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá K-League All Stars - Man City: Thử thách khó cho Maresca - 1
Man City
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá K-League All Stars - Man City: Thử thách khó cho Maresca - 1
Jo Hyeon Woo, Eo Jeong Won, Park Jin Seob, Oude Kotte, Lee Dong Gyeong, Cesinha, Lee Chang Min, Kim Dong Huyn, Jeon Jin Woo, Bruno Mota, Kim Jin Gyu
Trực tiếp bóng đá K-League All Stars - Man City: Thử thách khó cho Maresca - 1
Donnarumma, Garvidol, Dias, Khusanov, Lewis, Reijnders, Kovacic, Semenyo, Foden, Savinho, Marmoush

Thử nghiệm tiếp theo của Enzo Maresca

Tân HLV của Man City, Enzo Maresca sẽ có thêm một trận đấu thử nghiệm và đối thủ là K-League All Stars, đội những ngôi sao đang thi đấu tại giải VĐQG Hàn Quốc. Đây là đội bóng đã giành chiến thắng 1-0 trước Newcastle cách đây một tuần. Bởi vậy, Man City cần phải rất cẩn trọng.

HLV Maresca chưa có được sự phục vụ của Erling Haaland, Rodri, Nico O'Reilly, Elliot Anderson, và Jérémy Doku. Tuy nhiên, Rúben Dias, Matheus Nunes và Omar Marmoush đã trở lại và sẵn sàng xung trận. 

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/08/2026 12:20 PM (GMT+7)
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