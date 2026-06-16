Erling Haaland ra mắt World Cup: Áp lực càng lớn, tôi càng thích!

Mảnh ghép còn thiếu trong bộ sưu tập

Với nhiều cầu thủ, việc giành Champions League, vô địch Ngoại hạng Anh hay sở hữu hàng loạt danh hiệu cá nhân như Erling Haaland đủ để hài lòng về sự nghiệp. Nhưng bản thân Haaland vẫn cảm thấy “bộ sưu tập” của anh còn thiếu một thứ rất quan trọng.

Sự thiếu vắng ấy chỉ thực sự được lấp đầy vào tháng 11 năm ngoái, khi Na Uy đánh bại Italy 4-1 ngay tại Milan để chính thức giành vé dự VCK World Cup 2026. Đây sẽ là giải đấu lớn đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia của tiền đạo đang khoác áo Man City, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên Na Uy góp mặt ở World Cup kể từ năm 1998.

“Tôi cảm thấy có gì đó trống vắng trong năm 2022 ở Qatar và cả EURO 2024. Giờ thì cuối cùng điều đó đã xảy ra. Đã đến lúc rồi”, Haaland chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với ESPN.

Với 16 bàn thắng tại vòng loại, Haaland đã góp công lớn đưa Na Uy tới World Cup 2026.

Ngôi sao 25 tuổi là nhân tố quan trọng nhất trên hành trình giành vé của Na Uy. Anh ghi tới 16 bàn ở vòng loại khu vực châu Âu, nhiều hơn 8 bàn so với bất kỳ cầu thủ nào khác dù chỉ thi đấu 8 trận. Riêng ở trận quyết định trên sân San Siro, Haaland ghi hai bàn chỉ trong vòng hai phút để giúp đội nhà hoàn tất chiến dịch vòng loại.

Nhưng đi cùng thành công là sức ép khổng lồ. Là gương mặt nổi bật nhất của bóng đá Na Uy trong nhiều năm qua, Haaland luôn phải mang trên vai kỳ vọng đưa đội tuyển trở lại sân khấu lớn nhất thế giới, và tỏa sáng ở sân khấu đó.

“Áp lực rất lớn. Mọi người luôn muốn tôi làm được điều gì đó lớn lao”, chân sút sinh năm 2000 nói. “Nhưng tôi thích thế. Áp lực luôn làm tôi phấn khích”.

“Tự hào là người Na Uy”

Không giống nhiều ngôi sao hàng đầu khác, Haaland lớn lên mà chưa từng được chứng kiến Na Uy thi đấu ở World Cup. Ký ức của anh về giải đấu này gắn với những khoảnh khắc của các đội tuyển khác, từ trận khai mạc World Cup 2010 giữa Nam Phi và Mexico cho đến màn trình diễn bùng nổ của James Rodriguez tại Brazil năm 2014.

Sau khi ra mắt đội tuyển quốc gia năm 2019, Haaland liên tiếp trải qua những nỗi thất vọng khi Na Uy không thể giành vé dự EURO 2020, World Cup 2022 hay EURO 2024. Bởi vậy, tấm vé đến Bắc Mỹ mùa hè này mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ với cá nhân anh mà còn với cả một thế hệ người hâm mộ Na Uy.

“Tôi chưa từng được trải nghiệm cảm giác Na Uy dự World Cup trong suốt cuộc đời mình. Giờ đây, những đứa trẻ Na Uy có thể chứng kiến đội tuyển của họ góp mặt ở giải đấu này và sẽ lưu giữ những ký ức giống như tôi từng có với các kỳ World Cup trước đây”, Haaland cho biết.

Niềm tự hào dân tộc luôn là một phần quan trọng trong con người tiền đạo này. Dù sinh ra tại Leeds (Anh) và có đủ điều kiện khoác áo tuyển Anh, Haaland luôn khẳng định mình là một người Na Uy thực thụ.

Trước ngày lên đường sang Mỹ tập huấn, toàn bộ đội tuyển Na Uy thực hiện bộ ảnh chia tay người hâm mộ trong trang phục Viking truyền thống bên một vịnh hẹp nổi tiếng của đất nước. Với Haaland, đó không đơn thuần là một chiến dịch truyền thông.

Hồi tháng 3, anh từng bỏ ra 1,3 triệu kroner Na Uy để mua một cuốn sách quý hiếm về lịch sử Viking, sau đó tặng lại cho thư viện tại quê nhà Bryne để công chúng có thể tiếp cận. “Tôi tự hào là người Na Uy. Đất nước chúng tôi có một lịch sử rất đặc biệt”, Haaland nói.

Haaland trong bộ ảnh Viking trước khi lên đường dự World Cup 2026.

Tại World Cup 2026, Na Uy nằm ở bảng I cùng Iraq, Senegal và Pháp. Sau trận mở màn gặp Iraq vào lúc 05h00 ngày 17/6, đội bóng Bắc Âu sẽ lần lượt chạm trán Senegal và ứng viên vô địch Pháp, nơi Haaland có cơ hội đối đầu Kylian Mbappe ở cấp độ đội tuyển quốc gia lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Dù được nhiều chuyên gia đánh giá là một “ngựa ô” tiềm năng, Haaland và các đồng đội không đặt ra những mục tiêu quá xa.

“Tôi chưa nghĩ nhiều về việc phải đi tới đâu. Mục tiêu lớn nhất của tôi là giúp Na Uy giành vé dự World Cup và chúng tôi đã làm được. Thành thật mà nói, từ lúc này mọi thứ đều là phần thưởng”, anh khẳng định.