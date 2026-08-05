Chủ tịch FIFA dễ bay ghế, ai đủ sức lật đổ Infantino?

Chủ tịch FIFA dễ "bay ghế"

Sau thành công của World Cup 2026, chủ tịch FIFA, Gianni Infantino, đã có bước đi sai lầm khi đưa ra kế hoạch bán cổ phần World Cup và các giải đấu do FIFA tổ chức và hứa tặng 40 triệu USD cho các liên đoàn thành viên đồng ý với kế hoạch này. Tuy nhiên, kế hoạch này sớm “chết yểu” trước sự phản đối của hàng loạt các nước thành viên.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino

Không những vậy, vụ việc này còn ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng tái đắc cử vị trí chủ tịch FIFA của Gianni Infantino. Hiện tại, rất nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia tại châu Âu, đã tuyên bố rút lại sự ủng hộ và làn sóng này đang lan rộng trên toàn thế giới.

Trước đó, Infantino không nhận phải sự phản đối nào từ 211 quốc gia thành viên. Thậm chí, ứng viên tranh cử khác gần như không được nhắc tới. Tuy nhiên, câu chuyện bây giờ đã rất khác. Câu hỏi được đặt ra là ai có khả năng đánh bật Gianni Infantino khỏi vị trí chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới?

Hai ứng viên hàng đầu thay thế Infantino

Theo phóng viên Dale Johnson của BBC Sport, phó chủ tịch FIFA kiêm chủ tịch Liên đoàn Bóng đá CONCACAF, Victor Montagliani là ứng cử viên hàng đầu để lật đổ đế chế của Gianni Infantino.

Victor Montagliani

Victor Montagliani giữ chức chủ tịch CONCACAF từ năm 2016 và tạo nên giai đoạn phát triển nhất của bóng đá khu vực này, bao gồm việc mở rộng Copa América 2024, giải đấu được tổ chức bên ngoài Nam Mỹ lần thứ hai trong lịch sử.

Trước khi nắm quyền tại CONCACAF, Montagliani là chủ tịch của Hiệp hội Bóng đá Canada, nơi ông đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy Canada đăng cai World Cup 2026. Điều đó cuối cùng đã phát triển thành việc liên minh đăng cai thành công với Hoa Kỳ và Mexico, dẫn đến việc giải đấu được tổ chức trên khắp Bắc Mỹ.

Người đứng thứ hai trong danh sách ứng viên là chủ tịch UEFA, Aleksander Čeferin, người luôn đối đầu với Gianni Infantino trong thời gian vừa qua. Chủ tịch UEFA Ceferin liên tục đưa ra những quyết sách đi ngược lại so với FIFA.

Chủ tịch UEFA, Aleksander Čeferin

Gần nhất là quyết định 5 nước đăng cai EURO 2028 là Anh, Scotland, Bắc Ireland, xứ Wales và CH Ireland không được có vé vào thẳng VCK. Trước đó, FIFA đặc cách cho Argentina, Uruguay và Paraguay có vé dự World Cup 2030 dù chỉ tổ chức một trận đấu.

Tuy nhiên, chính việc quá nổi bật lại đang khiến Aleksander Čeferin gặp bất lợi trong cuộc đua vào chiếc ghế chủ tịch FIFA do lo ngại thiên vị quá đà cho châu Âu, nơi được coi là khu vực có nền bóng đá phát triển nhất hành tinh. Thực tế, cả Victor Montagliani và Aleksander Čeferin đều chưa đứng ra ứng cử vị trí chủ tịch FIFA nhiệm kỳ mới bắt đầu vào năm 2028.