"Ông chủ" tuyến giữa Rodri: Mảnh ghép hoàn hảo cho Mourinho tại Real Madrid

Real Madrid rộng cửa đón Rodri

Real Madrid đang tiến hành đàm phán với Man City nhằm đưa Rodri trở về quê nhà thi đấu. Nhà báo Patrick Berger của Sky Sports tiết lộ, Man City đã hạ mức giá yêu cầu dành cho tiền vệ người Tây Ban Nha xuống còn 75 triệu euro. Tuy nhiên, Real Madrid không sẵn sàng chi quá 50 triệu euro, dù đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẵn sàng thu hẹp khoảng cách bằng các điều khoản thưởng bổ sung.

Thương vụ Rodri gia nhập Real Madrid vẫn đang được xúc tiến một cách thận trọng

Về phía Rodri, anh vẫn chưa chấp nhận đề nghị gia hạn hợp đồng từ Man City và tiếp tục ưu tiên khả năng chuyển đến khoác áo Real Madrid. Bất chấp những nghi ngờ ban đầu, khả năng Rodri gia nhập Real Madrid đang trở nên rõ ràng hơn.

Rodri được xem là một trong những nhân tố quan trọng nhất đứng sau thành công của Man City trong những năm gần đây. Dù Kevin De Bruyne hay Erling Haaland thường thu hút nhiều sự chú ý hơn nhờ những bàn thắng và kiến tạo, chính tiền vệ người Tây Ban Nha mới là mắt xích giữ vai trò nền tảng.

Trùng hợp hay không, mọi chuyện bắt đầu đi xuống với Man City đúng vào thời điểm Rodri gặp vấn đề chấn thương ở mùa giải 2024/25.

Còn ở mùa giải trước, Rodri chỉ thi đấu 44% tổng số phút có thể ra sân tại Premier League và nhiều thời điểm không còn thể hiện được hình ảnh quen thuộc. Đó cũng là mùa giải mà Man City tiếp tục bám đuổi Arsenal, nhưng lần này đã không thể hoàn thành mục tiêu.

Tuy nhiên, World Cup 2026 cho thấy phiên bản đỉnh cao của Rodri vẫn còn nguyên vẹn. Anh duy trì nền tảng thể lực sung mãn trong suốt giải đấu và có lẽ đã thi đấu trọn vẹn nếu không bị thay ra ở phút 87 trong trận mở màn gặp Cape Verde và phút 99 của trận chung kết với Argentina.

Không chỉ góp công lớn giúp Tây Ban Nha lên ngôi vô địch thế giới, Rodri còn giành danh hiệu Quả bóng vàng World Cup dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Và giờ đây, Rodri hoàn toàn có thể trở thành mảnh ghép quan trọng giúp Jose Mourinho tái thiết và hoàn thiện tuyến giữa của Real Madrid.

Xuất thân từ "máy quét"

Rodri bắt đầu gây dựng tên tuổi trong màu áo Villarreal. Tại đây, Rodri lần lượt làm việc dưới quyền ba HLV đều theo đuổi triết lý bóng đá thiên về phòng ngự là Marcelino Toral, Fran Escriba và Javier Calleja. Trong ba mùa giải từ 2015/16 đến 2017/18, giai đoạn Rodri góp mặt ở đội một, "Tàu ngầm vàng" chỉ kiểm soát bóng trung bình 48,5% mỗi trận.

Rodri ở La Liga (2016-2019) Thống kê trung bình mỗi trận Rodri ở Ngoại hạng Anh (2019-2026) 12,9 Tranh chấp tay đôi 10,5 80,6 Chạm bóng 108,6 60 Đường chuyền chính xác 87,7 90,5% Tỷ lệ chuyền chính xác 91,8%

Đến năm 2018, Rodri chuyển sang khoác áo Atletico Madrid của Diego Simeone. Chính vì vậy, nền tảng lối chơi của anh vốn được xây dựng trên vai trò một tiền vệ phòng ngự làm điểm tựa ở khu trung tuyến.

Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, Rodri được biết đến nhiều hơn như một tiền vệ giàu sức chiến đấu, mạnh trong tranh chấp, thay vì một "nhạc trưởng" chuyên điều tiết và phân phối bóng.

Tiến hóa thành "ông chủ" tuyến giữa

Khi chuyển đến Anh, Rodri ngay lập tức được làm việc dưới sự dẫn dắt của một HLV với triết lý hoàn toàn khác. Pep Guardiola đã khai thác tối đa khả năng hoạt động không bóng của tiền vệ người Tây Ban Nha, đồng thời đưa anh vào hệ thống pressing tầm cao, nơi Man City luôn hướng tới việc giành lại quyền kiểm soát bóng ngay sau khi để mất.

Nguồn năng lượng dồi dào cùng khả năng bao quát không gian của Rodri chính là yếu tố giúp Man City duy trì đội hình dâng cao sát khung thành đối phương mà không bị sụp đổ hoàn toàn nếu hệ thống pressing tầm cao không phát huy hiệu quả.

Rodri ở La Liga (2016-2019) Thống kê trung bình mỗi trận Rodri ở Ngoại hạng Anh (2019-2026) 80,6 Chạm bóng 108,6 66,3 Đường chuyền thực hiện 95,6 25,2 Đường chuyền hướng lên phía trước 21,9 11,7 Đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân 24,9

Chính vì thế, sự vắng mặt của Rodri đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Man City, đơn giản bởi không một cầu thủ nào khác trong đội hình sở hữu những phẩm chất tương tự. Điều đó không phải để chê trách đội chủ sân Etihad, bởi Rodri là mẫu cầu thủ gần như độc nhất vô nhị trong bóng đá thế giới, chứ không chỉ riêng tại Man City.

Kể từ khi gia nhập Premier League, các chỉ số trung bình của anh như số lần chạm bóng, số đường chuyền thực hiện, số đường chuyền chính xác, tỷ lệ chuyền bóng thành công và số lần dẫn bóng đều tăng lên đáng kể. Xét trên những con số thống kê thuần túy, điều này phần nào đã được dự báo trước, nhất là khi đặt trong bối cảnh phong cách thi đấu của Man City khác biệt so với Atletico Madrid hay Villarreal.

Tuy nhiên, Rodri cũng từng bước hoàn thiện vai trò của một tiền vệ điều phối bóng. Anh liên tục luân chuyển bóng, duy trì quyền kiểm soát và biến việc cầm bóng trở thành một "vũ khí phòng ngự" của đội nhà.

Phạm vi hoạt động của Rodri cũng được đẩy cao hơn trên sân, trong khi các đường chuyền của anh dần hướng ngang nhiều hơn thay vì chỉ triển khai trực diện về phía trước. Điều này có thể khiến nhiều người lầm tưởng rằng Rodri chơi an toàn và ít mạo hiểm hơn, nhưng thực chất đó là hệ quả của việc Man City kiểm soát bóng vượt trội, qua đó hạn chế tối đa thời lượng đối phương được cầm bóng.

Mảnh ghép hoàn hảo cho Real Madrid?

Real Madrid mới đây đã bổ nhiệm Jose Mourinho trở lại sân Santiago Bernabeu trong nhiệm kỳ thứ hai. Nổi tiếng với triết lý bóng đá thiên về phòng ngự, "Người đặc biệt" vẫn sẽ phải xây dựng một đội bóng đủ sức áp đặt thế trận trước phần lớn đối thủ tại La Liga.

Đó cũng là hoàn cảnh tương tự khi Mourinho trở lại Benfica, một HLV ưa lối chơi thận trọng và phản công, nhưng phải đối đầu với nhiều đối thủ yếu hơn tại giải quốc nội. Nếu nhìn vào các thống kê của Benfica ở giải VĐQG Bồ Đào Nha và Champions League, có thể thấy rất rõ điều đó.

Ở một khía cạnh nào đó, sự giao thoa giữa hai phong cách chơi bóng này có thể tạo nên "kịch bản hoàn hảo" dành cho Rodri. Sau nhiều năm thi đấu trong những đội bóng luôn kiểm soát thế trận ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển, tiền vệ người Tây Ban Nha có thể cần thời gian để thích nghi với một hệ thống thiên về phòng ngự hơn. Tuy nhiên, việc tiếp tục đảm nhiệm vai trò "máy quét" trước hàng phòng ngự cũng sẽ giúp anh tiết kiệm đáng kể nền tảng thể lực.

Rodri đã có màn trình diễn đẳng cấp tại World Cup 2026 vừa qua

Thay vì thường xuyên dâng cao pressing đối thủ rồi phải tăng tốc lùi về nếu sức ép không mang lại hiệu quả, Rodri sẽ chủ yếu giữ vị trí thấp hơn trong những tình huống như vậy. Sau một mùa giải kéo dài bởi World Cup đầy tiêu hao, đây có thể là phương án phù hợp để giảm tải cho đôi chân của anh.

Dẫu vậy, mỗi khi Real Madrid cần kiểm soát bóng, Rodri vẫn sẽ đảm nhận những nhiệm vụ quen thuộc. Sự hiện diện của anh không chỉ giúp duy trì khả năng đánh chặn mà Aurelien Tchouameni mang lại, mà còn bù đắp khả năng kiểm soát thế trận và phân phối bóng mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đánh mất kể từ khi Toni Kroos giải nghệ.

Để thấy rõ giá trị của Rodri, tại World Cup 2026, anh là cầu thủ không phải thủ môn có số đường chuyền dài thực hiện nhiều thứ ba (47) và là người dẫn đầu về số đường chuyền dài thành công (37). Tỷ lệ chính xác 79% của Rodri cũng đứng thứ ba trong nhóm 60 cầu thủ thực hiện nhiều đường chuyền dài nhất giải đấu. Chỉ có Granit Xhaka (82%) và Vitinha (83%) đạt tỷ lệ thành công cao hơn.

Nếu thương vụ này được hoàn tất, đây có thể sẽ là một bản hợp đồng mang lại lợi ích cho cả Rodri lẫn Real Madrid. Trong khi đó, Man City sẽ thu về một khoản phí chuyển nhượng đáng kể, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với những quyết định rất khó khăn để tìm người thay thế một mắt xích gần như không thể thay thế trong đội hình.