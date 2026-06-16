"Người nhện" 40 tuổi gây sốc World Cup lọt tầm ngắm CLB V-League, sẵn sàng sang Mỹ "chốt đơn"

Người hùng 40 tuổi làm nản lòng các chân sút Tây Ban Nha

Sáng ngày 16/6 (giờ Việt Nam), "địa chấn" đã xảy ra tại bảng H của World Cup 2026 khi đội bóng tí hon Cape Verde xuất sắc cầm hòa nhà vô địch châu Âu Tây Ban Nha với tỷ số 0-0. Cái tên chiếm trọn tâm điểm của trận đấu không ai khác chính là thủ thành Vozinha.

Màn trình diễn chói sáng của Vozinha trước Tây Ban Nha.

Dù đã bước sang tuổi 40, "lão tướng" này đã có một ngày thi đấu như lên đồng với 7 pha cứu thua mười mươi, trực tiếp khước từ mọi cơ hội ghi bàn của các siêu sao bên phía xứ sở đấu bò. Danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho Vozinha, giúp Cape Verde giành điểm số lịch sử ngay trong lần đầu tiên hít thở bầu không khí World Cup.

Điều không tưởng là trước khi giải đấu khởi tranh, Vozinha lại đang rơi vào cảnh... thất nghiệp. Anh vừa kết thúc hợp đồng với CLB GD Chaves (hạng 2 Bồ Đào Nha) sau một mùa giải 2025/26 khá ổn định (ra sân 19 trận, lọt lưới 23 bàn và có 6 trận giữ sạch lưới).

Tuy nhiên, vị thế của anh đã thay đổi 180 độ chỉ sau một đêm. Trang Instagram cá nhân của thủ thành 40 tuổi này đã tăng gần 6 triệu người theo dõi (tính đến chiều ngày 16/6) sau màn trình diễn chói sáng trước Tây Ban Nha, biến anh trở thành một hiện tượng truyền thông toàn cầu.

Đại gia V-League "vào việc", người đại diện sẵn sàng bay sang Mỹ "chốt đơn"

Sức hút của Vozinha ngay lập tức lan tới dải đất hình chữ S. Mới đây, nhà môi giới cầu thủ nổi tiếng tại V-League là ông Nguyễn Minh Châu đã bất ngờ tiết lộ thông tin một CLB Việt Nam đang nghiêm túc tiếp cận thủ thành của ĐT Cape Verde này

Thủ môn Vozinha đang được một CLB V-League liên hệ?

Trước đó, Vozinha từng có ý định giải nghệ sau World Cup 2026 vì gánh nặng tuổi tác và không tìm được bến đỗ ưng ý. Thế nhưng, lời đề nghị từ Việt Nam có thể sẽ thay đổi tất cả. Trên trang cá nhân, người đại diện Nguyễn Minh Châu hào hứng chia sẻ: "Quá tuyệt vời! Đã có một CLB ở V-League liên hệ với tôi trưa nay 16/6 để đặt vấn đề ký hợp đồng với thủ môn Vozinha của đội tuyển Cape Verde - người vừa có màn trình diễn chói sáng tối hôm qua.

Nếu CLB chốt cọc là tôi bay đi Mỹ để chốt đơn ngay và luôn. Đến Atlanta là tôi càng thích nữa, vì dòng họ, bà con nhà tôi đang sống bên đó, rất thuận tiện. Tôi sẽ gặp trực tiếp, trao đổi, chụp hình với thủ môn này và xử lý các vấn đề thuộc về phạm vi chuyển nhượng quốc tế ngay trên đất Mỹ".

Giá "rẻ như cho" cho một ngôi sao World Cup?

Theo tiết lộ, mức giá lót tay thực tế để sở hữu chữ ký của thủ thành Cape Verde chỉ rơi vào khoảng 30.000 Euro (khoảng hơn 800 triệu đồng). Đây là một con số quá hời đối với các đội bóng V-League cho một thủ môn dày dặn kinh nghiệm quốc tế. Trong quá khứ, Vozinha từng chinh chiến qua hàng loạt giải đấu tại Angola, Moldova, Síp, Slovakia và Bồ Đào Nha trong màu áo các CLB như Gil Vicente, AEL Limassol hay Trencin.

Ở tuổi 40, việc các thủ môn tiếp tục thi đấu đỉnh cao thêm 1-2 mùa giải là điều hoàn toàn khả thi. Nếu thương vụ này được kích nổ thành công, đây chắc chắn sẽ là "bom tấn" truyền thông lịch sử của V-League, mang lại giá trị thương mại và chuyên môn cực lớn cho đội bóng nào chịu chi.