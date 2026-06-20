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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Đức - Bờ Biển Ngà: Tiếp đà thăng hoa (World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Đức

(3h, 21/6, Bảng E) Đức và Bờ Biển Ngà đều khởi đầu World Cup 2026 bằng chiến thắng, nhưng cuộc đối đầu sắp tới sẽ là màn kiểm chứng thực sự cho tham vọng của cả hai đội.

   

World Cup | 3h, 21/6 | BMO Field

Đức
Trực tiếp bóng đá Đức - Bờ Biển Ngà: Tiếp đà thăng hoa (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Đức - Bờ Biển Ngà: Tiếp đà thăng hoa (World Cup) - 1
Bờ Biển Ngà
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Đức - Bờ Biển Ngà: Tiếp đà thăng hoa (World Cup) - 1
Neuer, Kimmich, Tah, Rudiger, Brown, Nmecha, Pavlovic, Wirtz, Musiala, Sane, Havertz
Trực tiếp bóng đá Đức - Bờ Biển Ngà: Tiếp đà thăng hoa (World Cup) - 1
Y. Fofana, Doue, Singo, Agbadou, Konan, S. Fofana, Kessie, Diomande, Pepe, Toure, Wahi

Cỗ máy tấn công đáng sợ của tuyển Đức

Chiến thắng 7-1 trước Curacao cho thấy sức mạnh tấn công vượt trội của Đức dưới thời HLV Julian Nagelsmann. Kai Havertz lập cú đúp, trong khi Florian Wirtz, Jamal Musiala và các vệ tinh xung quanh liên tục tạo ra sức ép khiến đối thủ gần như không thể chống đỡ.

Tuy nhiên, màn trình diễn đó không hoàn toàn hoàn hảo. Dù kiểm soát thế trận áp đảo, Đức vẫn để lộ những khoảng trống phía sau hàng thủ khi dâng cao, điều đã dẫn tới bàn thua duy nhất trước Curacao. Đây có thể trở thành điểm yếu mà Bờ Biển Ngà sẽ tìm cách khai thác.

Bờ Biển Ngà sẵn sàng đáp trả bằng phản công

Khác với Đức, Bờ Biển Ngà lựa chọn lối chơi thực dụng và giành chiến thắng 1-0 trước Ecuador nhờ sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Đội bóng của HLV Emerse Fae tiếp tục cho thấy sự tổ chức tốt, nền tảng từng giúp họ vượt qua vòng loại CAF mà không thủng lưới bàn nào.

Với những nhân tố như Amad Diallo và Franck Kessie, đại diện châu Phi sở hữu đủ chất lượng để tạo đột biến trong các pha chuyển trạng thái. Nếu đứng vững trước sức ép từ hàng công mạnh nhất giải đấu, Bờ Biển Ngà hoàn toàn có thể khiến Đức gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc chiến giành ngôi đầu bảng.

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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

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-20/06/2026 16:50 PM (GMT+7)
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