Trực tiếp bóng đá Đức - Bờ Biển Ngà: Tiếp đà thăng hoa (World Cup)
(3h, 21/6, Bảng E) Đức và Bờ Biển Ngà đều khởi đầu World Cup 2026 bằng chiến thắng, nhưng cuộc đối đầu sắp tới sẽ là màn kiểm chứng thực sự cho tham vọng của cả hai đội.
World Cup | 3h, 21/6 | BMO Field
Điểm
Neuer
Kimmich
Tah
Rudiger
Brown
Nmecha
Pavlovic
Wirtz
Musiala
Sane
Havertz
Điểm
Y. Fofana
Doue
Singo
Agbadou
Konan
S. Fofana
Kessie
Diomande
Pepe
Toure
Wahi
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Cỗ máy tấn công đáng sợ của tuyển Đức
Chiến thắng 7-1 trước Curacao cho thấy sức mạnh tấn công vượt trội của Đức dưới thời HLV Julian Nagelsmann. Kai Havertz lập cú đúp, trong khi Florian Wirtz, Jamal Musiala và các vệ tinh xung quanh liên tục tạo ra sức ép khiến đối thủ gần như không thể chống đỡ.
Tuy nhiên, màn trình diễn đó không hoàn toàn hoàn hảo. Dù kiểm soát thế trận áp đảo, Đức vẫn để lộ những khoảng trống phía sau hàng thủ khi dâng cao, điều đã dẫn tới bàn thua duy nhất trước Curacao. Đây có thể trở thành điểm yếu mà Bờ Biển Ngà sẽ tìm cách khai thác.
Bờ Biển Ngà sẵn sàng đáp trả bằng phản công
Khác với Đức, Bờ Biển Ngà lựa chọn lối chơi thực dụng và giành chiến thắng 1-0 trước Ecuador nhờ sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Đội bóng của HLV Emerse Fae tiếp tục cho thấy sự tổ chức tốt, nền tảng từng giúp họ vượt qua vòng loại CAF mà không thủng lưới bàn nào.
Với những nhân tố như Amad Diallo và Franck Kessie, đại diện châu Phi sở hữu đủ chất lượng để tạo đột biến trong các pha chuyển trạng thái. Nếu đứng vững trước sức ép từ hàng công mạnh nhất giải đấu, Bờ Biển Ngà hoàn toàn có thể khiến Đức gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc chiến giành ngôi đầu bảng.
Brazil đang tiến về phía trước ở World Cup nhờ phong độ của Vinicius, bất chấp nhiều vấn đề về đội hình và đấu pháp.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/06/2026 16:50 PM (GMT+7)