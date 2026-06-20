Brazil thắng đậm nhưng chưa ổn, Vinicius một mình "gánh" hàng công từ đầu World Cup

Vinicius - Ánh sáng soi đường

HLV Carlo Ancelotti quả thực là một người mát tay với những cầu thủ siêu sao có thể một mình tạo ra đột biến trận đấu. Ông đã đưa Vinicius tỏa sáng rực rỡ trong những năm dẫn dắt Real Madrid và sau khi Vinicius trải qua nhiều năm gây thất vọng ở cấp đội tuyển, “Don Carlo” lại có mặt để dìu dắt Vinicius ở sân chơi World Cup.

Brazil ghi 4 bàn từ đầu World Cup và bàn nào cũng có dấu chân Vinicius

Mặc dù đội hình Brazil có một số điểm yếu lớn, Ancelotti biết rằng sự tương thích nhân sự vẫn là ưu tiên hàng đầu. Do đó ông chọn một Douglas Santos thiên về phòng ngự ở vị trí hậu vệ trái, tin tưởng vào khả năng độc lập tác chiến của Vinicius ở phía trên. Vinicius không cần hậu vệ biên tiếp ứng khi anh có thể một mình đấu nhiều hậu vệ đối phương cùng lúc.

Vinicius chơi rất hay trước Haiti, Matheus Cunha ghi cú đúp nhưng cả 3 bàn thắng đều có dấu ấn của tiền đạo Real Madrid mà trong đó bàn mở tỷ số của Cunha là do bóng bật ra từ cú sút của Vinicius. Rất nhiều tình huống Vinicius đã một mình đột phá sát đường biên dọc dù bị 2 cầu thủ Haiti vây bọc, khiến Brazil đưa được bóng lên dù tuyến giữa của họ lên bóng không quá hay.

Thú vị là Vinicius lúc này đã có 3 bàn tại các kỳ World Cup, nhiều hơn 2 bàn của Ronaldinho. Ro “vẩu” thực tế đã gây nhiều thất vọng ở các giải quốc tế, nên chưa biết chừng Vinicius sẽ hơn hẳn bậc tiền bối nếu có một kỳ World Cup hoành tráng.

Chưa phải thách thức thực sự

Brazil thắng 3-0 chỉ sau hiệp 1, đây là hiệp 1 họ ghi bàn nhiều nhất kể từ World Cup 2002 là giải đấu “Selecao” lần cuối vô địch. Tuy nhiên chiến thắng này mới chỉ tăng cao khả năng vượt qua vòng bảng của thầy trò Ancelotti, chứ chưa cho thấy họ thực sự đáng gờm.

Bẫy việt vị của Haiti ít tác dụng và được các cầu thủ Brazil khai thác triệt để, nhưng Brazil vẫn việt vị tới 8 lần

Haiti mặc dù là đội yếu nhưng lại tỏ ra rất táo bạo, dâng cao và để cho Brazil có khoảng trống rót bóng ra phía sau. Cả 3 bàn thắng của Brazil đều từ các pha chuyển trạng thái và Haiti có sự xộc xệch trong vị trí phòng ngự.

Thực tế cả 4 bàn của Brazil từ đầu giải đều dựa vào sự xuất sắc của Vinicius, và trận này có thêm phong độ tốt của Cunha trong vai trò đá cắm. Raphinha bên cánh phải chỉ để lại 2 pha bóng thoát xuống đối mặt và đều việt vị cả 2 lần, trước khi bị thay ra vì chấn thương và người đá thay Rayan tỏ ra khá mờ nhạt.

Câu hỏi là liệu Cunha sẽ đá tốt được như trận này không nếu những đối thủ tiếp theo của Brazil lùi xuống rất sâu và không để khoảng trống ở trong cho các cầu thủ tấn công của Brazil hoạt động? Haiti đá như mời Brazil ghi bàn và Brazil vẫn việt vị tận 8 lần cũng như bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, nhất là các pha bóng hiệp 2. Họ vẫn chưa thể lấy đó làm an tâm khi bài học Cape Verde - Tây Ban Nha còn đó.

Điểm yếu tuyến giữa

Đáng chú ý là ở hiệp 2, Haiti khi dâng lên tấn công đã tạo ra sức ép đáng kể lên cầu môn của Brazil. Họ đánh đầu, sút xa, đột phá xuống biên, nhưng tiếc rằng Alisson đã cản phá mọi cơ hội ghi bàn thắng lịch sử của đội tuyển này.

Casemiro tỏ ra khá chật vật trước các cầu thủ Haiti to con

Haiti đá 5 hậu vệ khi bắt đầu trận nhưng sau khi thua 0-3, họ chỉ việc đẩy 1 người lên để đá tiền vệ và thể hình hộ pháp của các cầu thủ Haiti bắt đầu gây khó khăn rõ rệt cho Brazil. Paqueta có một số pha bóng hay nhưng tổng quan cả trận không chơi tốt, dù vậy anh vẫn khá hơn nhiều so với Casemiro, người tỏ ra đuối trong các pha đấu tay đôi.

Haiti mới chỉ là một đối thủ yếu trong khi Brazil, với tình hình bảng đấu, có thể phải đụng độ Hà Lan/Thụy Điển/Nhật Bản ở vòng knock-out. Họ sẽ rất cần một giải pháp mới cho hàng tiền vệ bởi 2 trận đã qua trận nào Alisson cũng phải đối mặt với những cơ hội rất nguy hiểm, và sẽ đến lúc thủ môn của Liverpool không thể cứu được tuyển nhà.