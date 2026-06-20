SAO MU Cunha tự hào vì cú đúp cho Brazil, lý giải màn ăn mừng lướt sóng

Cunha tự hào vì cú đúp, lý giải màn ăn mừng "lướt sóng"

Matheus Cunha lập cú đúp trong trận đầu tiên đá chính tại World Cup và sau trận anh đã bày tỏ sự tự hào, nhất là khi màn trình diễn này đến với người thân của anh trên khán đài.

Cunha và động tác ăn mừng lướt sóng

"Mặc dù tôi chưa được đá chính thường xuyên, nhưng chỉ riêng việc được tham dự World Cup đã là một niềm tự hào lớn. Lần trước tôi đã sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được tham dự, giờ tôi rất hạnh phúc khi được ở đây và giúp đỡ ĐTQG. Đó là tất cả những gì tôi từng mơ ước. Chúng tôi chưa đạt được thành tích gì, nhưng thật tuyệt khi cảm nhận được rằng chúng tôi đang ở World Cup và đã giành được chiến thắng trong trận đấu hôm nay".

Cunha sau đó lý giải màn ăn mừng “lướt sóng” của anh sau khi ghi cú đúp: “Tôi đến từ João Pessoa, và tôi bắt đầu lướt sóng ở Bahia Formosa để thư giãn. Lướt sóng đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Một trong những người bạn thân nhất của tôi là Ítalo Ferreira. Tôi nghĩ tôi xem lướt sóng nhiều hơn cả xem bóng đá, khi sang Anh tôi vẫn xuống Bristol để có điều kiện thỏa mãn thú vui”.

Cunha mặc áo số 9, số áo đã từng thuộc về hàng loạt tiền đạo lừng danh của ĐT Brazil. Anh nói đây là một vinh dự: "Đã có rất nhiều cầu thủ khoác chiếc áo này và cống hiến hết mình cho Brazil. Được trở thành một người nữa được thi đấu và ghi bàn để giúp đỡ đội tuyển, tôi nghĩ đó chính là ý nghĩa lớn nhất khi thi đấu cho đội tuyển. Đó chính là ý nghĩa của Brazil. Được khoác áo số 9, đó là một đặc ân hơn là một gánh nặng”.

Ancelotti khen sự tiến bộ của hàng công

HLV Carlo Ancelotti sau trận đã bày tỏ sự hài lòng về chất lượng của hàng công Brazil. Đây là trận đấu hiếm hoi trong hơn 20 năm qua ở World Cup mà “Selecao” ghi tới 3 bàn chỉ trong hiệp 1, với dấu ấn đậm nét của cặp Matheus Cunha – Vinicius.

HLV Carlo Ancelotti trả lời họp báo

"Chúng tôi đã chơi tốt hơn trong hiệp 1, với chất lượng trận đấu cao hơn, cường độ mạnh mẽ hơn và tấn công chính xác hơn. Nói chung chúng tôi đã tiến bộ ở mọi mặt trong hôm nay, nhưng các trận tới vẫn phải tiếp tục hướng tới chất lượng thi đấu cao hơn nữa”, HLV Ancelotti nói.

“Haiti luôn có 5 hậu vệ và đã rất cố gắng trong tổ chức phòng ngự. Tuy nhiên các cầu thủ của tôi đã phối hợp rất tốt, họ xử lý tình huống hợp lý”.