MU giành giật Endrick với 7 đội Ngoại hạng Anh, "Quỷ đỏ" có lợi thế nhất

Benjamin Sesko hiện là tiền đạo cắm số một trên hàng công của MU. Matheus Cunha và Joshua Zirkzee là hai phương án còn lại dành cho HLV Michael Carrick.

Tuy nhiên, cả Cunha lẫn Zirkzee đều không phải những tiền đạo cắm thực thụ, trong khi Zirkzee nhiều khả năng sẽ rời MU trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 đóng cửa.

Marcus Rashford cũng có thể chơi ở vị trí số 9, dù tuyển thủ Anh phát huy tốt nhất khả năng khi hoạt động bên hành lang trái. Do vậy, MU đang tìm kiếm tiền đạo cắm mới.

Endrick của Real nổi lên như một phương án tiềm năng dành cho MU. Tờ TEAMtalk đưa tin Endrick muốn được thi đấu cho đội chủ sân Old Trafford.

Endrick có thể tới Ngoại hạng Anh vào hè năm nay

Ngôi sao người Brazil đang cân nhắc lại tương lai tại Real Madrid trong mùa hè năm nay. Kylian Mbappe hiện là lựa chọn số một ở vị trí tiền đạo của Real Madrid, chưa kể đội bóng này cũng đã chiêu mộ Carlos Espi từ Levante trong mùa hè này.

Cụ thể, TEAMtalk cho hay: "Người đại diện của Endrick, cùng với những bên trung gian, đã bắt đầu quá trình thẩm định về khả năng chuyển nhượng. Nước Anh nổi lên trở thành điểm đến được cầu thủ này ưu tiên nếu anh rời Tây Ban Nha.

Chuyển tới Ngoại hạng Anh là điều Endrick từng nghiêm túc cân nhắc trước khi quyết định gia nhập Real Madrid, và sức hấp dẫn của giải đấu này vẫn không hề suy giảm.

Sự quan tâm lâu dài của Chelsea vẫn còn nguyên vẹn và "The Blues" một lần nữa được thăm dò về khả năng chiêu mộ cầu thủ này. Arsenal, Liverpool, Man City, MU, Tottenham Hotspur, Aston Villa và Fulham đều đã có những cuộc trao đổi liên quan đến tình hình của tuyển thủ người Brazil".

Endrick từng khiến Real Madrid tiêu tốn 70 triệu euro vào tháng 12/2022, thời điểm đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đạt thỏa thuận với Palmeiras để đưa anh tới sân Bernabeu vào năm 2024. Tiền đạo người Brazil trải qua nửa sau mùa giải trước theo dạng cho mượn tại Lyon.