Malaysia mạnh - yếu ra sao trước trận gặp ĐT Việt Nam ở bán kết AFF Cup?

Có duyên tái ngộ

ĐT Malaysia sẽ là đối thủ của ĐT Việt Nam tại bán kết AFF Cup 2026. Cuộc gặp giữa hai đội thực sự nhiều duyên nợ, Malaysia thắng 4-0 trong lần gặp nhau ở lượt đi vòng loại Asian Cup năm ngoái, để rồi ê chề bị xử thua vì sai phạm nhập tịch, và thua tiếp trong trận đấu lượt về tại Thiên Trường.

Malaysia sẽ là đối thủ của ĐT Việt Nam ở bán kết AFF Cup

Malaysia đã từng là đội chấm dứt mạch bất bại của HLV Kim Sang Sik tại ĐT Việt Nam cho tới khi án phạt ập xuống đầu. Giờ họ lại có cơ hội làm điều đó, một cách đường hoàng trong sạch, nhưng sức mạnh của họ hiện ra sao để có cơ sở đạt được mục tiêu đó?

Ngay cả báo giới Malaysia cũng không tự tin vào cơ hội của đội nhà ở bán kết, tờ Berita Harian mới đây đã gọi ĐT Việt Nam là “đá tảng” quá khó để Malaysia vượt qua trong những năm qua. Sức mạnh của tuyển Malaysia suy yếu rõ rệt khi họ trở lại với bộ khung không có các cầu thủ nhập tịch mới, trong khi ĐT Việt Nam đã có Hoàng Hên và Tài Lộc bổ sung vào đội hình dự AFF Cup.

Mặc dù thắng 3 trận ở vòng bảng, Malaysia thắng cả 2 trận quan trọng trước Myanmar và Philippines đều chỉ với cách biệt sát nút, còn lại là trận thắng Lào quá yếu với tỷ số 4-0, mà ngay cả trận đó Malaysia cũng chỉ phá vỡ thế bế tắc ở cuối hiệp 1. Còn ở trận thua Thái Lan, họ chơi thiếu thuyết phục dù Thái Lan cũng chẳng đá quá hay.

Điểm mạnh cánh trái, tổn thất ở tuyến giữa

Với một đội hình chất lượng không cao, Malaysia chủ yếu dựa vào một số cá nhân nổi bật gồm tiền đạo đội trưởng Paulo Josue đã 37 tuổi, tiền vệ tấn công Sergio Ezequiel Aguero và tiền vệ sáng tạo Endrick. Nhưng việc Endrick dính chấn thương phải nghỉ hết giải khiến Malaysia lao đao, họ mất đi một người cầm bóng rất tốt và một chuyên gia đá phạt.

Vắng Endrick là tổn thất nặng nề cho Malaysia, khiến họ mất một tiền vệ cầm bóng giỏi và một cầu thủ đá phạt cừ khôi

Paulo Josue vốn là tiền vệ và dù khả năng săn bàn của anh không tệ ở thời điểm hiện tại (3 bàn từ đầu AFF Cup), cầu thủ này khó làm gì được trước các đối thủ mạnh có lối chơi kiểm soát. Aguero đá tốt ở trận thắng Lào và mới đây là Philippines, nhưng chơi khá tệ trước Myanmar do bị pressing rát và tỏ ra không hợp khi phải tự quán xuyến trung lộ một mình.

ĐT Thái Lan kiểm soát gần 60% thời lượng trận thắng Malaysia và khiến cả Josue lẫn Aguero không có bóng mà chơi. Josue không phải một tiền đạo cắm thực thụ nên bị trung vệ Sayriya Nattapong đối phó thành công, nên các trung vệ Việt Nam đủ sức 1-kèm-1 với tiền đạo này trong thế trận kiểm soát của ĐT Việt Nam.

Nhưng không có nghĩa các cầu thủ khác của Malaysia có thể được “bỏ qua”. Cánh trái của họ rất đáng gờm, Pavithran Gunalan hay Faris Danish đều nhanh nhẹn và có thể lẻn xuống trong các tình huống chuyển trạng thái. Ngoài ra tiền vệ trung tâm Wan Kuzain Wan Kamal cũng cần được chú ý, cầu thủ đang đá ở Mỹ này có khả năng sút phạt rất tốt và đã từng ghi bàn từ đá phạt trực tiếp.

Lựa chọn rình rập

HLV Tan Cheng Hoe không còn xa lạ trong làng bóng đá Đông Nam Á, phong cách chơi của ông vẫn là kiểm soát, dùng các đường chuyền ngắn nhưng thực hiện nhanh để tổ chức tấn công. Cách đá của HLV 58 tuổi vẫn đề cao sự triển khai có bài bản từ sân nhà, thay vì lên bóng trực diện bằng bóng dài.

HLV Tan Cheng Hoe sẽ thay đổi gì cho Malaysia trước thềm bán kết?

Trong 4 trận vòng bảng, Malaysia chủ yếu đá 4-3-3 nhưng riêng trận gặp Thái Lan, HLV Tan Cheng Hoe đã đổi sang 4-4-2 và tăng thêm 1 tiền vệ. Cách đá này đã thất bại và ĐT Việt Nam cũng là một đối thủ mạnh như Thái Lan, nên Malaysia có thể sẽ chuyển sang một đối sách khác nặng về phòng ngự hơn nữa, để hạn chế tối đa hỏa lực tới từ nhà đương kim vô địch.

Rất khó đoán HLV Tan Cheng Hoe sẽ có bài gì cụ thể cho bán kết, dù về mặt tổng quan đó có thể là một lối đá thiên về phản công hơn, khác với cách chơi quen thuộc của Malaysia. Điều đó dễ khiến Malaysia bỏ hẳn việc dùng một tiền đạo truyền thống ở trên, thay vào đó bằng 1-2 tiền đạo cánh rình rập khai thác khoảng trống sau lưng hàng thủ Việt Nam.