Nhận định tỷ số Hà Lan vs Thuỵ Điển (0h00 ngày 21/6, bảng F World Cup 2026): Khó cho “Lốc da cam"

Nhận định tỷ số Hà Lan vs Thuỵ Điển

Lúc 00h00 ngày 21/6 (giờ Việt Nam), Hà Lan sẽ bước vào trận đấu mang tính bản lề với Thụy Điển ở lượt trận thứ hai bảng F World Cup 2026. Dù được đánh giá cao hơn trước giải, nhưng những gì "Cơn lốc màu da cam" thể hiện ở trận ra quân cho thấy họ hoàn toàn có thể gặp thêm một đêm khó khăn nữa, thậm chí bị Thụy Điển cầm hòa trong một trận đấu có ít hơn 3 bàn thắng.

Sau khi vượt qua vòng loại World Cup với thành tích bất bại, ghi 27 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần, Hà Lan được xem là ứng viên sáng giá cho ngôi đầu bảng F. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Ronald Koeman đã gây thất vọng khi để Nhật Bản cầm hòa 2-2 ở trận mở màn, dù hai lần vươn lên dẫn trước. Đáng chú ý, bàn gỡ 2-2 của Nhật Bản đến ở phút 88, cho thấy những vấn đề về khả năng kiểm soát thế trận và duy trì sự tập trung của hàng thủ Hà Lan.

Hà Lan vs Thuỵ Điển

Trong khi đó, Thụy Điển lại tạo dấu ấn rất mạnh. Đội bóng Bắc Âu đánh bại Tunisia tới 5-1 trong trận ra quân, đây là trận đấu mà bộ đôi Alexander Isak và Viktor Gyokeres tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng. Dưới thời HLV Graham Potter, Thụy Điển không còn chơi quá trực diện như trước mà xây dựng hệ thống phòng ngự chặt chẽ hơn, đồng thời tận dụng rất tốt các tình huống chuyển đổi trạng thái.

Xét về cục diện bảng đấu, một điểm cũng không phải kết quả tệ với cả hai đội. Thụy Điển đang có lợi thế sau chiến thắng đậm ngày ra quân, còn Hà Lan hiểu rằng thất bại sẽ đẩy họ vào tình thế cực kỳ nguy hiểm trước lượt trận cuối. Chính vì vậy, khả năng xuất hiện một thế trận thận trọng là rất lớn.

Một chi tiết đáng chú ý khác là hiệp một trận Hà Lan gặp Nhật Bản đã khép lại với tỷ số 0-0 trước khi bùng nổ ở nửa sau trận đấu. Điều đó cho thấy Hà Lan thường nhập cuộc khá chậm khi đối đầu những đối thủ có tổ chức tốt.

Ngoài ra, Hà Lan còn chịu tổn thất lực lượng khi tiền vệ Quinten Timber phải vắng mặt vì chấn động nhẹ, khiến chiều sâu tuyến giữa bị ảnh hưởng đáng kể.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, sự chắc chắn nơi hàng thủ Thụy Điển cùng áp lực buộc phải tránh thua của Hà Lan, kịch bản trận đấu diễn ra giằng co là hoàn toàn khả thi. Một tỷ số hòa 1-1, hoặc thậm chí 0-0 trong phần lớn thời gian thi đấu, là kết quả có thể xảy ra.

Lựa chọn: Thuỵ Điển và dưới 3 bàn thắng.