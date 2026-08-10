Mourinho từng hứa kế nhiệm Sir Alex ở MU, nhưng "lật kèo" vì tình yêu với Chelsea

Mourinho tưởng chừng là người kế nhiệm Sir Alex

Mourinho tiếp quản vị trí HLV trưởng của MU vào năm 2016, dẫn dắt đội bóng trong 2 năm rưỡi. Trong bộ phim tài liệu mới có tên "Mourinho" trên Netflix, ông tiết lộ rằng mình đã đồng ý nhận vai trò này từ trước đó.

Cụ thể, "Người đặc biệt" chia sẻ: "Tôi đến Chelsea năm 2013, nhưng trong giai đoạn đó, có một số điều không ai biết. Tôi nghĩ tôi có thể nói ra vì sự thật không làm tổn thương ai cả, và tôi nghĩ mục tiêu của công việc chúng ta đang làm là nói lên sự thật.

Khi rời Real Madrid, tôi đã đồng ý ký hợp đồng với MU sau khi Sir Alex ra đi. Dĩ nhiên, tôi rất hãnh diện, bởi vì MU có sức hút vô cùng lớn. Khi tôi nói Real Madrid là câu lạc bộ lớn nhất thế giới, tôi phải nói rằng MU cũng rất gần với vị trí đó.

Mourinho từng suýt trở thành người kế nhiệm Sir Alex

Tình yêu dành cho bóng đá là một chuyện, còn tình yêu dành cho một câu lạc bộ cụ thể lại là chuyện khác. Tôi nghĩ điều này còn mạnh mẽ hơn cả tình yêu bóng đá, và về cơ bản, sau khi rời Real Madrid, tôi cần cảm thấy mình được yêu thương.

Sự buồn bã của Sir Alex

Sir Alex Ferguson cũng đã được phỏng vấn cho bộ phim tài liệu đó và ông thừa nhận rằng bản thân đã tưởng rằng Mourinho sẽ chấp nhận lời đề nghị của MU, nhưng tình hình đã thay đổi chỉ trong vài giờ.

Cựu HLV người Scotland cho hay: "Chiều tối hôm đó, Mourinho gọi điện cho tôi và khóc nức nở. Mourinho nói rằng: 'Tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi đã hứa với Chelsea rồi, và tôi sẽ không thất hứa'. Tôi có thể hiểu lý do Mourinho đưa ra, nhưng tôi vẫn thất vọng".

Mourinho đã vượt qua những bất đồng với ông chủ Roman Abramovich để trở lại Stamford Bridge sau khi rời Real Madrid, giành thêm một chức vô địch Ngoại hạng Anh và Cúp Liên đoàn trước khi bị sa thải vào tháng 12/2015.

"Người đặc biệt" chia sẻ thêm: "Việc đánh mất cơ hội trở thành HLV kế nhiệm Sir Alex Ferguson là điều đáng tiếc, nhưng tôi không hối tiếc vì đó là quyết định tôi đưa ra bằng cả trái tim mình. Tôi nghĩ đó là lẽ tự nhiên, rằng khi bạn làm điều gì đó vì tình yêu, bạn sẽ không bao giờ làm điều gì sai trái.

Tôi trở về với cảm giác, vâng, tôi đã về nhà, nhưng cũng mang theo trách nhiệm lớn lao vì những gì tôi đã làm trước đây là lịch sử, và bạn không muốn phá hủy di sản của mình".

Hiện Mourinho tập trung dẫn dắt Real Madrid. Ông cố gắng giúp "Los Blancos" vực dậy sau mùa giải 2025/26 thất bại.