Hy hữu World Cup: Trọng tài gục xuống sân, cầu thủ hai đội lao vào giải cứu

Sự cố hy hữu và chiến thắng của tuyển Mỹ

Những cảnh tượng gây sốc đã diễn ra trong những phút cuối trận đấu tại Seattle khi trọng tài chính Felix Zwayer, 45 tuổi, bất ngờ ngã gục xuống thảm cỏ trong thời gian bù giờ. Ngay sau khi thổi còi dừng trận đấu vì bóng hết đường biên, vị vua áo đen người Đức lập tức cần đến sự trợ giúp y tế.

Trọng tài thứ tư Katia Garcia đã phải chạy thục mạng vào sân để đưa cho Zwayer một chai nước dưa chuột muối để uống nhằm giảm đau cấp tốc. Trên sân, tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ và Aiden O’Neill của Úc cũng nhanh chóng lao đến giúp đỡ kéo chân, căng cơ cho vị trọng tài downed official.

Folarin Balogun đã chủ động hỗ trợ vị vua áo đen đang nằm sân.

Dù có sự gián đoạn bất ngờ, tuyển Mỹ dưới sự dẫn dắt của HLV Mauricio Pochettino vẫn bảo toàn thành công chiến thắng 2-0 trước Úc, đánh dấu trận thắng thứ hai liên tiếp của đội đồng chủ nhà. Người Mỹ vươn lên dẫn trước từ phút 11 nhờ bàn phản lưới nhà của Cameron Burgess, trước khi Alex Freeman nhân đôi cách biệt từ một pha đánh đầu cận thành được VAR công nhận hợp lệ do không việt vị.

Trận đấu này cũng là màn ra mắt của Zwayer tại World Cup, giải đấu có thể giúp ông đút túi tới 75.000 bảng Anh sau một mùa giải bận rộn tại Bundesliga và Champions League.

Felix Zwayer ngã gục xuống sân vì chuột rút.

Quá khứ đầy tai tiếng của vị vua áo đen

Bên cạnh sự cố trên sân, sự nghiệp của trọng tài Felix Zwayer từng chịu tổn hại nghiêm trọng vào năm 2005 khi ông dính líu vào một vụ bê bối dàn xếp tỷ số. Các báo cáo khi đó vạch trần việc ông đã nhận khoản tiền hối lộ trị giá 300 euro từ người đồng nghiệp Robert Hoyzer. Hệ quả là Liên đoàn bóng đá Đức đã ra án phạt cấm Zwayer tham gia làm nhiệm vụ điều hành các trận đấu trong vòng 6 tháng.

Trọng tài Felix Zwayer.

Quá khứ này từng bị khơi lại vào năm 2021 khi ngôi sao tuyển Anh Jude Bellingham, lúc đó còn khoác áo Borussia Dortmund, công khai cáo buộc Zwayer dàn xếp tỷ số vì bức xúc do đội nhà không được hưởng phạt đền trong trận gặp Bayern Munich. Sau phát ngôn gây bão đó, tiền vệ người Anh đã phải nhận án phạt nguội trị giá 34.000 bảng từ ban tổ chức.