Quang Hải: ĐT Việt Nam xem Ronaldo & Messi đá World Cup vẫn không quên nhiệm vụ

Không khí World Cup tại "đại bản doanh" của ĐT Việt Nam

Chiều ngày 24/6, ĐT Việt Nam bước vào buổi tập thứ hai tại Hà Nội, trong quá trình chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Trước khi bước vào buổi tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã có những chia sẻ về tình hình toàn đội.

Quang Hải trả lời phỏng vấn chiều ngày 24/6.

Trong những ngày tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, dù lịch tập luyện khá dày đặc, nhưng các tuyển thủ Việt Nam vẫn không bỏ lỡ không khí sôi động từ đấu trường World Cup. Quang Hải hào hứng tiết lộ: "Anh em chúng tôi vẫn dành thời gian ngồi xem cùng nhau vào buổi ăn sáng.

Với những trận đấu diễn ra quá muộn, chúng tôi tranh thủ xem lại video để cập nhật diễn biến. Những pha tỏa sáng đẳng cấp của Ronaldo hay Messi trở thành chủ đề bàn luận rất vui vẻ trong những bữa ăn, qua đó giúp anh em thêm gắn kết sau những giờ tập luyện căng thẳng".

Dù rất hào hứng với các thần tượng thế giới, nhưng Quang Hải khẳng định toàn đội luôn ý thức được nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại là chuẩn bị cho mục tiêu chinh phục ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

"Làm nóng" cùng đồng đội mới và mục tiêu của thầy Kim

Bước sang buổi tập thứ hai tại Hà Nội, bầu không khí trong đội tuyển đang rất tích cực. Đánh giá về các cầu thủ mới, đặc biệt là những trường hợp cầu thủ tân binh, tiền vệ câu lạc bộ Công An Hà Nội cho biết: "Đội mới tập trung được hai ngày nên thời gian trên sân chưa nhiều.

ĐT Việt Nam tập luyện dưới thời tiết nắng nóng tại Hà Nội.

Tuy nhiên, trong sinh hoạt, các bạn đều thể hiện sự chuyên nghiệp. Những người đã gắn bó lâu năm như tôi sẽ cố gắng hỗ trợ, gắn kết anh em để sớm trở thành một tập thể mạnh nhất". Đặc biệt, khi nhắc đến Tài Lộc – tân binh đang thu hút sự chú ý, Quang Hải khẳng định sự ăn ý: "Chúng tôi từng thi đấu cùng nhau tại câu lạc bộ, nên từ chuyên môn đến cách chơi đều không có gì lạ lẫm. Anh em hiểu ý và luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau trên sân".

Khắc phục bất lợi từ thời tiết tại Hà Nội

Thời tiết Hà Nội đang trong đợt nắng nóng gay gắt, gây ảnh hưởng đáng kể tới thể lực của các cầu thủ. Tuy nhiên, Quang Hải cho thấy sự chuẩn bị tâm lý rất tốt: "Thời tiết nóng ảnh hưởng tới tất cả mọi người, kể cả các anh em báo chí. Dù vậy, toàn đội xác định phải cố gắng khắc phục, làm quen với điều kiện khắc nghiệt để hoàn thành giáo án mà HLV Kim Sang Sik đề ra".

Liên quan đến định hướng của HLV Kim Sang Sik, Quang Hải chia sẻ rằng đội tuyển luôn hướng tới mục tiêu cao nhất. Hiện tại, sau mùa giải V-League khốc liệt, Ban huấn luyện đang chú trọng việc hồi phục cho những cầu thủ bị chấn thương. Dự kiến trong những buổi tập tới, đội tuyển sẽ sớm có đầy đủ quân số để bước vào guồng quay tập luyện cao độ cho mục tiêu quan trọng tại ASEAN Cup 2026.