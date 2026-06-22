Nếu Cape Verde vô địch World Cup, bóng đá thế giới sẽ ra sao?

Câu chuyện mang tên “Ngựa ô” Cape Verde

Về mặt lý thuyết, một đội bóng bất bại trước Tây Ban Nha, ông lớn của bóng đá thế giới, với một lần vô địch World Cup, 4 lần vô địch châu Âu, và Uruguay, 2 lần vô địch thế giới, 15 lần vô địch Copa America, đội bóng đó có thể vô địch thế giới. Và nếu điều đó xảy ra thật, đội bóng của một quốc gia không nhiều người biết đến, với tổng dân số là 600.000 dân sống trên mấy hòn đảo ở châu Phi giành Cup của FIFA World Cup, thì bóng đá thế giới sẽ đảo lộn, rất nhiều giá trị được coi là bất biến trong bóng đá bỗng bị lung lay, bị xem xét lại. Gì chứ chắc chắn rất nhiều quốc gia sẽ phải xem lại chiến lược phát triển bóng đá của mình... Thật may mắn, đó chỉ là là sự so sánh kiểu bắc cầu trên lý thuyết, và nó gần như không thể xảy ra.

Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét một khả năng thực tế hơn, đó là đội bóng lần đầu tiên tham dự World Cup, đội bóng của một quốc gia mà nhiều người còn chưa thuộc tên, tiến sâu đến đâu trong giải đấu này?

Cape Verde có thêm một trận đấu đáng nhớ tại World Cup 2026. Ảnh: AP.

Nhìn cục diện bảng đấu, sau khi Cape Verde có 2 trận hòa trước 2 ông lớn là Tây Ban Nha và Uruguay, thì nhiều người đã nói đến việc đội bóng này có nhiều khả năng vào vòng sau của giải đấu với tư cách đội bóng đầu bảng, khi lượt trận sau cùng, họ chỉ phải gặp đại diện châu Á là Ả rập Xê út.

Nhưng thực tế, số phận của Cape Verde ở bảng đấu này không dễ dàng như vậy. Họ cầm hòa Tây Ban Nha trong một trận đấu mà thủ môn của họ là Vozinha bắt bóng như lên đồng. Hàng phòng ngự của họ tất nhiên là đã chơi rất hay, nhưng cũng đầy may mắn trong việc cản phá các pha tấn công của các cầu thủ Tây Ban Nha. Trong trận gặp ĐT Uruguay, thủ môn Vozinha đã không còn xuất sắc như trận đầu tiên nữa, mà điều này là bình thường, đến một độ tuổi mà bạn không thể có phong độ cao trong mọi trận đấu, thì hàng tấn công của Cape Verde lại ghi được 2 bàn thắng, mà công bằng đánh giá, 2 bàn thắng này mang đầy dấu ấn sai lầm của hàng thủ Uruguay, kể cả việc hàng rào đội bóng này tự loại bỏ công năng của mình bằng cách nhảy lên để bóng đi qua chân trong quả phạt trực tiếp của Cape Verde.

Còn đối thủ của họ trong lượt trận cuối thế nào?

Ả rập Xê út bị đội bóng không thể ăn được Cape Verde là Tây Ban Nha ghi tới 4 bàn không gỡ, nhưng điều đó không nói lên rằng Ả rập Xê út dưới cơ Cape Verde.

Tất nhiên việc đại diện châu Á để thua đội bóng hàng đầu châu Âu là điều bình thường, nhưng thực tế trên sân cho thấy, đầu tiên, nếu họ may mắn giữ cho Tây Ban Nha không ghi được bàn thắng sớm, tình thế có thể khó khăn hơn nhiều cho ông lớn châu Âu. Tiếp theo, với Ả rập Xê út, các cầu thủ tấn công Tây Ban Nha đã rất thành công, tạo ra sự rối loạn trong hàng phòng thủ Ả rập Xê út bằng miếng đánh mà họ áp dụng rất nhiều để trực tiếp và gián tiếp tạo ra 3 bàn thắng đầu tiên, đó là chuyền bóng từ phía cánh phải, nơi là địa bàn hoạt động của Lamine Yamal, chéo ra phía sau hàng phòng thủ dày đặc của Ả rập Xê út, phía bên kia khu cấm địa, rồi từ đó mới đưa bóng vào giữa. Nếu không tìm ra điểm yếu này để khai thác, chưa chắc Tây Ban Nha đã có chiến thắng dễ dàng đến vậy.

Tưởng như sau khi hòa với 2 ông lớn, khả năng đi tiếp của Cape Verde sẽ sáng cửa, nhưng nếu họ lại hòa trước Ả rập Xê út, họ họ sẽ phải cầu Chúa để Tây Ban Nha thắng Uruguay. Như đã nói ở trên, không thể chỉ dựa vào may mắn để có thể không thua trước Tây Ban Nha và Uruguay, nhưng nếu chỉ dựa vào thực lực, họ cũng sẽ không dễ để thắng được đại diện châu Á là Ả rập xê út, khi đội bóng này cũng đầy khát khao và vẫn còn nguyên cơ hội vào vòng sau nếu chiến thắng. Hàng tấn công của Cape Verde cũng không dễ dàng tạo cơ hội trước cầu môn đối phương như trong trận gặp Uruguay, khi đội bóng Nam Mỹ buộc phải dâng cao lên đá để ghi bàn.

Chúng ta sẽ cùng chờ xem phần tiếp theo câu chuyền thần tiên của quốc đảo này tại FIFA World Cup 2026.