Trực tiếp họp báo ĐT Việt Nam - Malaysia: Thầy Kim thừa nhận thắng khó khăn, chê công tác trọng tài

HLV Kim Sang Sik đánh giá về chiến thắng của ĐT Việt Nam và quyết định của trọng tài

"Chúng tôi đã có một trận đấu sân khách vất vả, nhưng tôi rất vui vì toàn đội đã chiến thắng với tỷ số 2-0. Đây là thành quả do các cầu thủ thi đấu hết mình. Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới toàn đội. Hôm nay cũng có nhiều fan tới sân cổ vũ, tôi cũng cảm ơn họ.

Dù chúng tôi đã chiến thắng với tỷ số 2-0 nhưng nhìn tổng thể, đây là trận đấu khó khăn, chúng tôi cũng gặp lại một vài khó khăn trong triển khai chiến thuật. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ để chuẩn bị cho trận đấu sau.

Tôi cũng không có bất mãn gì lớn với các quyết định của trọng tài, tuy nhiên họ thường làm gián đoạn bằng các quyết định, và tón thời gian khi check var nên tôi cũng thấy hơi tiếc thôi".