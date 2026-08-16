Trực tiếp họp báo ĐT Việt Nam - Malaysia: Thầy Kim thừa nhận thắng khó khăn, chê công tác trọng tài
HLV Kim Sang Sik nhận định ra sao về màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam trên sân của Malaysia?
"Chúng tôi đã có một trận đấu sân khách vất vả, nhưng tôi rất vui vì toàn đội đã chiến thắng với tỷ số 2-0. Đây là thành quả do các cầu thủ thi đấu hết mình. Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới toàn đội. Hôm nay cũng có nhiều fan tới sân cổ vũ, tôi cũng cảm ơn họ.
Dù chúng tôi đã chiến thắng với tỷ số 2-0 nhưng nhìn tổng thể, đây là trận đấu khó khăn, chúng tôi cũng gặp lại một vài khó khăn trong triển khai chiến thuật. Chúng tôi sẽ phân tích kỹ để chuẩn bị cho trận đấu sau.
Tôi cũng không có bất mãn gì lớn với các quyết định của trọng tài, tuy nhiên họ thường làm gián đoạn bằng các quyết định, và tón thời gian khi check var nên tôi cũng thấy hơi tiếc thôi".
Tối 16/8, ĐT Việt Nam đã hành quân tới sân Kuala Lumpur chạm trán ĐT Malaysia trong khuôn khổ bán kết lượt đi AFF Cup. Không ngoài dự đoán, các học trò của HLV Kim Sang Sik đã gặp vô vàn khó khăn khi phải thi đấu trước sức ép từ khán giả, cộng với mặt sân cỏ lá gừng phần nào ảnh hưởng tới lối chơi.
Dù vậy với sự xuất sắc của Xuân Son, Lê Giang Patrik cùng may mắn mỉm cười, "Những chiến binh sao vàng" đã giành chiến thắng 2-0, qua đó giành lợi thế lớn trước thềm trận bán kết lượt về trên sân nhà Mỹ Đình.
Trả lời truyền thông trước trận, HLV Kim Sang Sik tỏ ra rất tự tin, đặc biệt khi nói về chuỗi 22 trận bất bại của ĐT Việt Nam: “Rõ ràng. Chuỗi bất bại là kết quả và thành tích đáng ghi nhận. Cần phải duy trì và tiếp nối thành tích này vì đó là một phần của lịch sử. Để làm được, mỗi cầu thủ phải nỗ lực hết mình. Thành tích hiện tại đã tốt, nhưng từng trận đấu riêng lẻ quan trọng hơn cả. Tôi muốn tận dụng nền tảng này để tiếp tục hoàn thiện đội cũng như các cầu thủ”.
Không khí bán kết lượt đi AFF Cup nóng lên từng giờ khi người hâm mộ Malaysia và Việt Nam xuất hiện với những hình ảnh đầy màu sắc, sẵn sàng tiếp lửa...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-16/08/2026 21:01 PM (GMT+7)