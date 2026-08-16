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Trực tiếp họp báo ĐT Malaysia - ĐT Việt Nam: HLV Tan Cheng Hoe nhận định về những bàn thua

Sự kiện: Đại chiến Malaysia - Việt Nam Bóng đá Malaysia Đội tuyển Việt Nam

HLV trưởng ĐT Malaysia sẽ có rất nhiều điều để nói về trận đại chiến ở bán kết lượt đi AFF Cup.

   

Tối 16/8, ĐT Malaysia tiếp đón ĐT Việt Nam trên sân nhà Kuala Lumpur trong khuôn khổ bán kết lượt đi AFF Cup. Không ngoài dự đoán, trước nhà đương kim vô địch vượt trội về phong độ, "Hổ Mã Lai" phải chấp nhận thất bại 0-2, qua đó gặp nhiều bất lợi trước thềm trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình.

Bên cạnh sự xuất sắc của Nguyễn Xuân Son (ghi bàn mở điểm), Malaysia cũng trải qua trận đấu kém may mắn vì thủng lưới bàn thứ 2 từ tình huống "đốt đền" của Faris Danish.

Trực tiếp họp báo ĐT Malaysia - ĐT Việt Nam: HLV Tan Cheng Hoe nhận định về những bàn thua - 1

Trả lời truyền thông trước trận, HLV Tan Cheng Hoe bên phía Malaysia cũng lên "dây cót tinh thần" cho các học trò khi đối đầu đương kim vô địch: “Tình huống hiện tại với ĐT Malaysia không hề dễ dàng. Chúng tôi có những cầu thủ bị chấn thương, thiếu cầu thủ. Là HLV của đội, tôi sẽ cố gắng tìm phương án tốt nhất. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ của chúng ta có cơ hội thi đấu cho đội tuyển quốc gia, tích luỹ kinh nghiệm.

Điều quan trọng nhất, tôi nghĩ các cầu thủ phải tận hưởng từng khoảnh khắc của trận bán kết, dù thi đấu trên sân nhà hay sân khách. Tôi vẫn tin rằng từng cầu thủ phải có sự tự tin để bước ra sân và cho mọi người thấy rằng bạn là người chiến thắng ở trận bán kết, rằng bạn là một phần của đội bóng. Với tư cách là HLV, tôi tự hào về những cầu thủ trẻ này, về nhóm cầu thủ này. Chắc chắn họ sẽ cống hiến hết sức, bằng cả trái tim của mình cho trận đấu ngày mai".

Xuân Son “quần thảo” hàng thủ Malaysia, bay người đánh đầu mở tỷ số
Xuân Son “quần thảo” hàng thủ Malaysia, bay người đánh đầu mở tỷ số

Sau những phút đầu liên tục gây sức ép lên hàng thủ Malaysia, Xuân Son đã cụ thể hóa ưu thế bằng cú bay người đánh đầu đẹp mắt, mở tỷ số cho Việt Nam.

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Theo Anh Khoa - Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/08/2026 21:01 PM (GMT+7)
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