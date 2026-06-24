Trực tiếp bóng đá Thụy Sĩ - Canada: Hòa để cùng đi tiếp hay quyết chiến tranh ngôi đầu? (World Cup)
(2h, 25/6, bảng B) Thụy Sĩ và Canada có lựa chọn cầm chân nhau để cùng dắt tay đi tiếp, hoặc quyết thắng để lấy ngôi đầu.
World Cup | 2h, 25/6 | BC Place
Điểm
Kobel
Widmer
Elvedi
Akanji
Rodriguez
Aebischer
Xhaka
Freuler
Manzambi
Embolo
Vargas
Điểm
Crépeau
Johnston
De Fougerolles
Cornelius
Laryea
Buchanan
Nathan Saliba
Eustaquio
Ahmed
J. David
Larin
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Bối cảnh trước trận
Sau hai lượt trận, cả hai đội cùng sở hữu 4 điểm và đang chia nhau hai vị trí dẫn đầu bảng đấu. Một kết quả hòa gần như đủ để đưa cả hai vào vòng knock-out. Tuy nhiên, mục tiêu của họ không chỉ dừng lại ở tấm vé đi tiếp mà còn là ngôi đầu bảng cùng lợi thế lớn ở vòng knock-out.
Mặc dù vậy vị trí nhất bảng B không bảo đảm một cặp đấu dễ ở vòng knock-out. Đội nhất bảng B sẽ gặp đội xếp thứ 3 của một trong các bảng E/F/G/I/J, tức dẫn tới khả năng gặp phải Ecuador, Thụy Điển, Senegal hay Bỉ.
Thanh thế của hai đội
Thụy Sỹ bước vào trận đấu với sự tự tin cao độ sau màn ngược dòng đánh bại Bosnia & Herzegovina 4-1. Đội bóng của HLV Murat Yakin cho thấy chiều sâu đội hình đáng nể, đặc biệt là sự bùng nổ của tài năng trẻ Johan Manzambi. Tiền vệ 20 tuổi lập cú đúp sau khi vào sân từ ghế dự bị và đi vào lịch sử World Cup với tư cách cầu thủ trẻ nhất ghi từ 2 bàn trở lên trong một trận đấu khi vào sân thay người.
Ở phía đối diện, Canada đang là một trong những hiện tượng lớn nhất giải đấu. Chiến thắng hủy diệt 6-0 trước Qatar không chỉ là thắng lợi đậm nhất lịch sử của họ tại World Cup mà còn thiết lập kỷ lục ghi bàn trong một trận đấu của một đại diện CONCACAF tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Ngôi sao được kỳ vọng nhất bên phía đội chủ nhà là Jonathan David. Tiền đạo của Juventus vừa lập hat-trick vào lưới Qatar, trở thành cầu thủ CONCACAF thứ hai trong lịch sử ghi 3 bàn trong một trận đấu World Cup. Với phong độ thăng hoa của David cùng sự ổn định của Cyle Larin, Canada hoàn toàn đủ khả năng thách thức đại diện châu Âu trong cuộc chiến quyết định ngôi đầu bảng.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-24/06/2026 18:15 PM (GMT+7)