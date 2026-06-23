Sao Bồ Đào Nha Conceicao phát ngôn về Ronaldo gây tranh cãi, hứng bão chỉ trích

Ronaldo không cần được "phục vụ"

Trong buổi họp báo hôm Chủ nhật, Francisco Conceicao đã bác bỏ quan điểm cho rằng các cầu thủ Bồ Đào Nha có trách nhiệm phải ưu tiên chuyền bóng cho Cristiano Ronaldo.

Conceicao (áo bib bên trái) khiến các fan Ronaldo giận dữ

"Tôi nghĩ chúng tôi không có nghĩa vụ hay nhu cầu phải chuyền bóng cho anh ấy. Cristiano ở đây để giúp đỡ đội tuyển như bất kỳ đồng đội nào khác", cầu thủ thuộc biên chế Juventus khẳng định.

Phát biểu này ngay lập tức thu hút sự chú ý bởi Ronaldo vẫn là thủ quân và là biểu tượng lớn nhất của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Trang cá nhân ngập bình luận chỉ trích

Chỉ ít giờ sau cuộc họp báo, bài đăng gần nhất của Conceicao trên mạng xã hội – được đăng từ bốn ngày trước – đã bị người hâm mộ Ronaldo "tấn công" bằng hàng loạt bình luận.

Nhiều CĐV yêu cầu tiền vệ 23 tuổi phải thể hiện sự tôn trọng với đội trưởng của mình. Những thông điệp như: "Hãy tôn trọng Cristiano", "Các cậu có nghĩa vụ chuyền bóng cho Ronaldo" hay "Bồ Đào Nha đang sở hữu một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử" xuất hiện dày đặc dưới bài đăng của Conceicao.

Không ít ý kiến cho rằng Bồ Đào Nha cần tận dụng tối đa khả năng săn bàn của Ronaldo thay vì xem anh như mọi cầu thủ khác trên sân.

Bồ Đào Nha phát sinh nhiều vấn đề sau trận hòa CHDC Congo

Argentina và Messi cũng bị kéo vào cuộc tranh luận

Bên cạnh những lời chỉ trích nhắm vào Conceicao, nhiều người còn lấy đội tuyển Argentina làm ví dụ để so sánh với Bồ Đào Nha.

Theo các CĐV này, các tuyển thủ Argentina luôn sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho Lionel Messi, trong khi Bồ Đào Nha lại chưa tạo điều kiện tương tự cho Ronaldo. "Các cầu thủ Argentina luôn chơi vì thần tượng của họ" hay "Các bạn còn nhiều điều phải học từ Argentina" là những bình luận được chia sẻ rộng rãi.

Cuộc tranh cãi về vai trò của Cristiano Ronaldo trong lối chơi của Bồ Đào Nha được dự báo sẽ còn kéo dài, ít nhất cho tới trận đấu tiếp theo gặp Uzbekistan vào lúc 0h ngày 24/6 (giờ Hà Nội). Sau màn trình diễn gây thất vọng trong trận hòa 1-1 trước CHDC Congo, nơi Bồ Đào Nha thậm chí sút ít hơn đối thủ (7 so với 8) và chỉ có một cú dứt điểm trúng đích, đội bóng áo bã trầu đang chịu áp lực lớn phải cải thiện phong độ.