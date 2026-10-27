Ronaldo & HLV Jesus “gương vỡ lại lành”, CR7 chính thức trở lại ĐT Bồ Đào Nha

Ronaldo có tên trong danh sách sơ bộ

Cristiano Ronaldo đang đứng trước cơ hội tái xuất trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Tiền đạo thuộc biên chế Al Nassr đã được HLV Jorge Jesus đưa vào danh sách sơ bộ chuẩn bị cho các trận đấu tại Nations League diễn ra trong tháng 11.

Ronaldo có bất đồng với HLV Jesus ở đợt tập trung ĐTQG lần trước

Trước đó, CR7 rời đợt tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha ở loạt trận FIFA Days gần nhất và phải nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF). Tuy nhiên, chân sút 41 tuổi vẫn có tên trong danh sách sơ bộ cùng hai đồng đội tại CLB Al Nassr là Joao Felix và Samu Costa.

Theo lịch thi đấu, Bồ Đào Nha sẽ tiếp đón Đan Mạch trên sân Estádio Municipal de Braga vào lúc 2h45 ngày 15/11 (giờ Hà Nội). Ba ngày sau, thầy trò Jorge Jesus hành quân đến Xứ Wales để khép lại vòng bảng Nations League.

Bồ Đào Nha hiện dẫn đầu bảng với 12 điểm tuyệt đối sau khi toàn thắng các trận đã đấu. Ronaldo vẫn đang chịu án phạt đến hết ngày 30/10, nhưng thời hạn này sẽ kết thúc trước khi danh sách triệu tập chính thức được công bố.

Mâu thuẫn khiến CR7 rời đội tuyển

Sự việc bắt nguồn từ trận đấu với Na Uy, khi Ronaldo bị đẩy lên băng ghế dự bị. Những phát biểu sau trận của HLV trưởng Jorge Jesus được cho là đã khiến tiền đạo người Bồ Đào Nha đưa ra quyết định cứng rắn. Sau đó, anh không góp mặt trong cuộc đối đầu với Đan Mạch.

Ronaldo nhiều khả năng sẽ tái xuất ở đợt tập trung ĐTQG tháng 11

Hành động này khiến Ronaldo phải nhận án kỷ luật từ FPF. Theo Hội đồng Kỷ luật của liên đoàn, siêu sao Al Nassr bị đình chỉ trong 30 ngày, từ 30/9 đến 30/10, đồng thời phải nộp phạt 255 euro vì tự ý rời nơi tập trung do bất đồng với HLV trưởng.

Cánh cửa trở lại rộng mở

Với việc Ronaldo xuất hiện trong danh sách sơ bộ, những căng thẳng giữa anh và đội tuyển Bồ Đào Nha có thể sớm được giải quyết. Án phạt sắp kết thúc cũng giúp tiền đạo kỳ cựu có cơ hội trở lại đúng thời điểm đội tuyển bước vào giai đoạn quyết định của Nations League.

Dù vậy, việc có tên trong danh sách sơ bộ chưa đồng nghĩa Ronaldo chắc chắn được triệu tập chính thức. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về HLV Jorge Jesus. Nếu được lựa chọn, CR7 sẽ có cơ hội tiếp tục đóng góp cho đội tuyển quốc gia trong hành trình chinh phục Nations League.