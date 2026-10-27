Kane từng bị gạt ra ngoài kế hoạch tại Tottenham cho đến khi HLV Andre Villas Boas bị sa thải, mở đường cho Sherwood tiếp quản đội bóng thành London. Sherwood trao cho Kane cơ hội đá chính lần đầu tiên tại Premier League. Chân sút khi ấy mới 20 tuổi lập tức nắm bắt thời cơ khi ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 5-1 trên sân nhà trước Sunderland vào tháng 4/2014.

Và Kane đã tận dụng cơ hội ấy. Đến lúc này, anh đã ghi gần 550 bàn thắng cho CLB và ĐTQG, qua đó trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử Tottenham, chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Anh, cầu thủ Anh ghi nhiều bàn nhất tại World Cup và chân sút người Anh có thành tích tốt nhất trong lịch sử Champions League.

Truyền thông Anh thường bị chỉ trích vì quá sớm nâng tầm các cầu thủ lên những kỳ vọng phi thực tế, rồi quay sang hạ thấp họ khi những kỳ vọng ấy tất yếu không được đáp ứng. Nhưng Kane luôn là trường hợp khác biệt. Anh công khai lấy Ronaldo và Lionel Messi, hai trong số những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử, làm thước đo cho bản thân, đồng thời xem sự ổn định đáng kinh ngạc của họ là mục tiêu để vươn tới.

Những con số của Kane kể từ khi gia nhập Bayern Munich thực sự đáng kinh ngạc: 158 bàn sau 156 trận, kể từ thương vụ chuyển nhượng trị giá 120 triệu euro từ Tottenham vào năm 2023. Giai đoạn xét thành tích cho cuộc bầu chọn Quả bóng vàng năm nay kéo dài từ tháng 8/2025 đến khi World Cup 2026 kết thúc vào tháng 7.

Trong khoảng thời gian đó, Kane ghi 73 bàn sau 65 trận, giành chức vô địch Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức, Siêu cúp Đức và đưa tuyển Anh cán đích ở vị trí thứ ba tại World Cup 2026, thành tích tốt nhất của đội tuyển sau 60 năm. Anh ghi sáu bàn tại giải đấu này.

Trong số đó, 61 bàn được ghi cho Bayern Munich trên mọi đấu trường, nhiều hơn 19 bàn so với bất kỳ cầu thủ nào khác tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa trước. Đây cũng là thành tích ghi bàn tốt nhất của một cầu thủ trong một mùa giải kể từ khi Ronaldo ghi 61 bàn cho Real Madrid ở mùa 2014/15.

Dù từng giành ba Chiếc giày vàng Premier League trong màu áo Tottenham, các danh hiệu cá nhân chưa bao giờ là mục tiêu hàng đầu của Kane. Chính sự nghiệp không danh hiệu tại Tottenham đã thôi thúc Kane rời nước Anh để đến Bayern Munich. Quyết định đó giúp anh giành được những danh hiệu tập thể mà anh khao khát bấy lâu, trước khi chinh phục giải thưởng cá nhân cao quý nhất mà một cầu thủ có thể đạt được.

Ngày trước, Kane chỉ đứng nhìn sân khấu Palladium với ánh mắt khao khát. Giờ đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.