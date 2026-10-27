Lưu bài viết thành công
Bạn có thể xem lại bài viết đã lưu ở trang Tin bài đã lưuĐồng ý
Harry Kane giành Quả bóng vàng 2026, trở thành cầu thủ Anh đầu tiên đoạt giải thưởng này sau 25 năm. Đó là thành quả dành cho một cầu thủ luôn thể hiện tính chuyên nghiệp bền bỉ và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Hành trình của Kane trở thành tấm gương cho mọi cầu thủ trẻ noi theo.
Hành trình viết nên câu chuyện cổ tích
C
ách đây 9 năm, lễ trao giải FIFA The Best FIFA 2017 kết thúc với việc Cristiano Ronaldo được vinh danh ở hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất năm. Khi khán giả lần lượt ra về, Kane đứng nán lại ở phía cuối khán phòng London Palladium, hướng ánh mắt đầy khao khát về phía những người chiến thắng trên sân khấu. Anh luôn mơ ước được đứng ở vị trí ấy, được nhắc đến cùng những huyền thoại của bóng đá thế giới.
Ngày 26/10, tại chính địa điểm danh tiếng này, cách nơi anh chào đời khoảng 14 km, Kane cuối cùng đã làm được điều đó. Ngồi cạnh Lamine Yamal, trong khi chủ nhân Quả bóng vàng năm 2024 Rodri ngồi cách anh một vị trí, Kane được đặt giữa những tên tuổi ưu tú nhất. Và rồi, anh chính thức gia nhập hàng ngũ ấy. Tiền đạo của Bayern Munich trở thành cầu thủ Anh đầu tiên giành Quả bóng vàng sau 25 năm, đồng thời là người Anh thứ năm trong lịch sử nhận giải thưởng cá nhân danh giá nhất bóng đá.
Trưởng thành từ học viện Tottenham, Kane từng được đem cho Leyton Orient, Millwall, Norwich City và Leicester City mượn. Vào thời điểm ấy, sẽ rất khó tìm được một người thực sự tin tưởng rằng họ đang chứng kiến một tài năng đẳng cấp thế giới trong tương lai. Không khó hiểu khi Tim Sherwood, cựu HLV Tottenham, người trao cho Kane cơ hội đá chính lần đầu tiên tại Premier League, xem chiến thắng tại Quả bóng vàng của anh như một câu chuyện cổ tích.
Sherwood chia sẻ với Sky Sports: “Đây là câu chuyện cổ tích mà chúng ta chưa từng chứng kiến trước đây. Cậu ấy liên tục phá những kỷ lục, còn tôi cứ tự hỏi: ‘Chúng ta có đang nói về cùng một cậu nhóc không vậy?’ Tôi luôn cảm thấy cậu ấy có thể vươn xa, bởi dường như chẳng có giới hạn nào đối với cậu ấy. Cậu ấy luôn vượt qua mọi rào cản và tiến xa hơn nữa. Thậm chí, tôi cho rằng ngay cả Harry cũng không dám tin mình có thể làm được điều này”.
Chủ nhân Quả bóng vàng người Anh gần nhất trước Kane là Michael Owen. Con đường vươn tới đỉnh cao của Owen thuận lợi hơn khi anh giành giải thưởng năm 22 tuổi, vào năm 2001, chỉ 4 năm sau khi ra mắt đội một Liverpool. Trong khi đó, Kane giành Quả bóng vàng ở tuổi 33, khoảng 15 năm sau trận ra mắt đội một trong màu áo Leyton Orient theo dạng cho mượn tại League One (hạng 3 Anh).
Kane cũng nhắc đến hành trình đầy khó khăn trong bài phát biểu nhận Quả bóng vàng. Anh chia sẻ: “Hành trình của tôi không hề bằng phẳng. Tôi không đi thẳng lên đỉnh cao mà phải trải qua nhiều lần được đem cho mượn và chiến đấu để có được vị trí như ngày hôm nay”.
Bước ngoặt định mệnh của Kane
Kane từng bị gạt ra ngoài kế hoạch tại Tottenham cho đến khi HLV Andre Villas Boas bị sa thải, mở đường cho Sherwood tiếp quản đội bóng thành London. Sherwood trao cho Kane cơ hội đá chính lần đầu tiên tại Premier League. Chân sút khi ấy mới 20 tuổi lập tức nắm bắt thời cơ khi ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 5-1 trên sân nhà trước Sunderland vào tháng 4/2014.
Và Kane đã tận dụng cơ hội ấy. Đến lúc này, anh đã ghi gần 550 bàn thắng cho CLB và ĐTQG, qua đó trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử Tottenham, chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Anh, cầu thủ Anh ghi nhiều bàn nhất tại World Cup và chân sút người Anh có thành tích tốt nhất trong lịch sử Champions League.
Truyền thông Anh thường bị chỉ trích vì quá sớm nâng tầm các cầu thủ lên những kỳ vọng phi thực tế, rồi quay sang hạ thấp họ khi những kỳ vọng ấy tất yếu không được đáp ứng. Nhưng Kane luôn là trường hợp khác biệt. Anh công khai lấy Ronaldo và Lionel Messi, hai trong số những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử, làm thước đo cho bản thân, đồng thời xem sự ổn định đáng kinh ngạc của họ là mục tiêu để vươn tới.
Những con số của Kane kể từ khi gia nhập Bayern Munich thực sự đáng kinh ngạc: 158 bàn sau 156 trận, kể từ thương vụ chuyển nhượng trị giá 120 triệu euro từ Tottenham vào năm 2023. Giai đoạn xét thành tích cho cuộc bầu chọn Quả bóng vàng năm nay kéo dài từ tháng 8/2025 đến khi World Cup 2026 kết thúc vào tháng 7.
Trong khoảng thời gian đó, Kane ghi 73 bàn sau 65 trận, giành chức vô địch Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức, Siêu cúp Đức và đưa tuyển Anh cán đích ở vị trí thứ ba tại World Cup 2026, thành tích tốt nhất của đội tuyển sau 60 năm. Anh ghi sáu bàn tại giải đấu này.
Trong số đó, 61 bàn được ghi cho Bayern Munich trên mọi đấu trường, nhiều hơn 19 bàn so với bất kỳ cầu thủ nào khác tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa trước. Đây cũng là thành tích ghi bàn tốt nhất của một cầu thủ trong một mùa giải kể từ khi Ronaldo ghi 61 bàn cho Real Madrid ở mùa 2014/15.
Dù từng giành ba Chiếc giày vàng Premier League trong màu áo Tottenham, các danh hiệu cá nhân chưa bao giờ là mục tiêu hàng đầu của Kane. Chính sự nghiệp không danh hiệu tại Tottenham đã thôi thúc Kane rời nước Anh để đến Bayern Munich. Quyết định đó giúp anh giành được những danh hiệu tập thể mà anh khao khát bấy lâu, trước khi chinh phục giải thưởng cá nhân cao quý nhất mà một cầu thủ có thể đạt được.
Ngày trước, Kane chỉ đứng nhìn sân khấu Palladium với ánh mắt khao khát. Giờ đây, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh.
Kane có phải cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử tuyển Anh?
Kane tiếp tục phá hết kỷ lục này đến kỷ lục khác tại Đức. Anh là cầu thủ đạt mốc 100 bàn thắng tại Bundesliga nhanh nhất, ghi nhiều bàn nhất trong 100 lần ra sân đầu tiên tại giải đấu và cũng là người chạm mốc 100 lần trực tiếp tham gia vào các bàn thắng nhanh nhất.
Chính kỷ lục cuối cùng cho thấy Kane không đơn thuần là một tay săn bàn. Nhãn quan chiến thuật xuất sắc, khả năng quan sát và những đường chuyền đa dạng giúp anh trở thành một nhà kiến tạo đẳng cấp.
Điều đó được thể hiện trong trận Bayern Munich hòa Arsenal 2-2 trên sân nhà tại Champions League gần đây. Kane thường xuyên lùi sâu, trước khi tung đường chuyền chính xác từ khu vực gần vòng tròn trung tâm để Alphonso Davies ghi bàn gỡ hòa.
Khả năng kiến tạo của Kane đã được thể hiện trong nhiều năm. Khi còn khoác áo Tottenham, anh từng giành giải Cầu thủ kiến tạo xuất sắc nhất mùa giải Premier League 2020/21.
Vậy lối chơi toàn diện, những kỷ lục cùng danh hiệu Quả bóng vàng có đủ để đưa Kane trở thành cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử tuyển Anh? Cựu hậu vệ Liverpool Jamie Carragher không nghĩ vậy khi vẫn xếp một chủ nhân Quả bóng vàng người Anh khác ở vị trí cao hơn.
Carragher nói: “Tôi vẫn luôn xem Bobby Charlton là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử tuyển Anh. Ông ấy đã vô địch World Cup và Champions League cùng MU. Là một tiền vệ, ông từng giữ kỷ lục ghi bàn của cả MU lẫn tuyển Anh trong một thời gian rất dài.
Tôi vẫn luôn chọn Bobby Charlton, bởi thế hệ tuyển Anh hiện tại, dù đã trải qua một giai đoạn thành công rực rỡ, vẫn chưa thể giành được danh hiệu nào, cả Kane lẫn những cầu thủ khác. Đó là điều Charlton đã làm được”.
Kane cần xóa dớp "cầu thủ nhỏ ở những trận đấu lớn"
Mùa giải trước, Kane ghi 73 bàn sau 65 trận cho Bayern Munich và ĐT Anh. Thành tích đó là đủ để anh xứng đáng được trao Quả bóng vàng. Khi không có chức vô địch World Cup hay Champions League để củng cố hồ sơ tranh giải, Kane phải dựa vào sức nặng từ những con số thống kê của mình.
Với một tiền đạo toàn diện đáng kinh ngạc như Kane, cảm giác thất vọng đã nhiều lần xuất hiện khi vinh quang ở ngay trước mắt. Trong 3 trận chung kết mà anh cùng đội bóng thất bại, gồm 2 trận chung kết EURO và 1 trận chung kết Champions League, Kane đều không ghi bàn. Tổng cộng, anh chỉ tung ra 2 cú sút trong cả 3 trận đấu đó.
Suốt phần lớn sự nghiệp, Kane thường xuyên phải đối mặt với những lời chỉ trích rằng anh chưa thể hiện được bản thân ở những sân khấu lớn nhất, rằng thành tích ghi bàn đồ sộ chưa được chuyển hóa thành những danh hiệu tương xứng.
Mùa giải trước, anh giành chức vô địch Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức, nhưng vấn đề đó vẫn chưa thực sự được giải quyết. Nếu Kane đưa Bayern Munich đến chức vô địch Champions League hoặc giúp tuyển Anh đăng quang World Cup, kết quả bầu chọn Quả bóng vàng chắc chắn sẽ có cách biệt áp đảo.
Thay vào đó, anh thi đấu khá mờ nhạt trong trận tứ kết World Cup gặp Na Uy và hoàn toàn không tạo được ảnh hưởng trong thất bại trước Argentina ở bán kết. Tình trạng này đã xảy ra quá thường xuyên. Bước cuối cùng Kane cần thực hiện chính là tỏa sáng trong những trận đấu như vậy.
Khi ánh đèn sân khấu rực sáng nhất, Kane vẫn chưa có một trận đấu thực sự nổi bật để đời. Đó phải là một trận chung kết hoặc trận đấu loại trực tiếp trước đối thủ hàng đầu, nơi anh đứng ra gánh vác trách nhiệm, ghi bàn, thể hiện quyền uy và đưa đội bóng vượt qua thử thách để giành chiến thắng.
Việc Kane ghi bàn tại Bundesliga gần như là điều hiển nhiên. Chức vô địch cũng vậy, ngay cả khi Bayern đã không thể đăng quang trong mùa giải đầu tiên anh khoác áo đội bóng xứ Bavaria. Đó không phải những thước đo thích hợp để đánh giá Kane.
Kane là chủ nhân Quả bóng vàng hoàn toàn xứng đáng, nhưng nỗi băn khoăn về bộ sưu tập danh hiệu của anh vẫn còn đó. Chức vô địch Champions League hoặc một danh hiệu lớn cùng ĐT Anh mới là những mảnh ghép có thể hoàn thiện sự nghiệp của tiền đạo này.
Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/harry-kane-tu-con-so-0-den-dinh-cao-qua-bon...Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/harry-kane-tu-con-so-0-den-dinh-cao-qua-bong-vang-post8591576347.html-27/10/2026 15:50 PM (GMT+7)