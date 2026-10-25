Trực tiếp bóng đá MU - Bournemouth: Áp lực đè nặng Carrick (Ngoại hạng Anh)
(21h, 25/10, vòng 8) HLV Michael Carrick có nguy cơ bị sa thải nếu MU tiếp tục nhận thêm một thất bại cay đắng trong trận tiếp đón Bournemouth.
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Premier League | 21h, 25/10 | SVĐ Old Trafford
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Áp lực đè nặng Carrick
Sau thất bại thảm hại 1-4 trên sân của Como, đội bóng lần đầu tham dự Champions League, hồi giữa tuần, MU đã trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng (hòa 3, thua 4). Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2015, “Quỷ đỏ” rơi vào tình cảnh này. HLV Michael Carrick đang phải chật vật giữ ghế nóng tại Old Trafford. Chiến thắng gần nhất của “Quỷ đỏ” đã diễn ra từ đầu tháng 9, trước Sabbah, đội bóng đến từ Azerbaijan.
Chỉ giành được 1 chiến thắng trong 7 vòng đấu đầu tiên tại Premier League, MU đang trải qua khởi đầu tệ nhất ở giải đấu cao nhất nước Anh kể từ mùa giải 1986/87. Nhà cầm quân 45 tuổi có nguy cơ phải rời Nhà hát của những giấc mơ nếu MU tiếp tục nhận thêm một thất bại cay đắng trong trận tiếp đón Bournemouth.
Sau thảm bại 1-4 trên sân Como, Michael Carrick cùng các học trò rất cần một màn trình diễn tốt trước Bournemouth để lấy lại lòng tin của người hâm mộ...