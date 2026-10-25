Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Inter Milan vs Fiorentina
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Crystal Palace vs Newcastle United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Hull City vs Brentford
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Manchester United vs Bournemouth
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Monaco vs Lille
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs Real Betis
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Olympique Marseille vs Le Havre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Sunderland vs Leeds United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Freiburg vs Bayern Munich
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Lecce vs Juventus
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Udinese vs Milan
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-

Trực tiếp bóng đá MU - Bournemouth: Áp lực đè nặng Carrick (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2026-27 Manchester United

(21h, 25/10, vòng 8) HLV Michael Carrick có nguy cơ bị sa thải nếu MU tiếp tục nhận thêm một thất bại cay đắng trong trận tiếp đón Bournemouth.

   

Danh sách các trận đấu HOT

Vuốt ngang để xem tiếp bảng
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
SHB Đà Nẵng
-
Hà Nội
-
FPT Play, HTV 4, MyTV, TV360
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh
-
FPT Play, TV360
Inter Milan vs Fiorentina
Inter Milan
-
Fiorentina
-
Đang cập nhật
Crystal Palace vs Newcastle United
Crystal Palace
-
Newcastle United
-
FPT Play
Hull City vs Brentford
Hull City
-
Brentford
-
FPT Play
Liverpool vs Brighton & Hove Albion
Liverpool
-
Brighton & Hove Albion
-
FPT Play
Manchester United vs Bournemouth
Manchester United
-
Bournemouth
-
FPT Play
Monaco vs Lille
Monaco
-
Lille
-
On Sports News
Celta de Vigo vs Real Betis
Celta de Vigo
-
Real Betis
-
On Football
Olympique Marseille vs Le Havre
Olympique Marseille
-
Le Havre
-
ON

Premier League | 21h, 25/10 | SVĐ Old Trafford

MU
Trực tiếp bóng đá MU - Bournemouth: Áp lực đè nặng Carrick (Ngoại hạng Anh) - 1
-
Trực tiếp bóng đá MU - Bournemouth: Áp lực đè nặng Carrick (Ngoại hạng Anh) - 1
Bournemouth
(H1: -)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá MU - Bournemouth: Áp lực đè nặng Carrick (Ngoại hạng Anh) - 1
Lammens, Yoro, Maguire, De Ligt, Dalot, Tielemans, Baleba, Amad, Fernandes, Rashford, Mbeumo
Trực tiếp bóng đá MU - Bournemouth: Áp lực đè nặng Carrick (Ngoại hạng Anh) - 1
Petrovic, Smith, Hill, Silva, Truffert, Adams, Christie, Rayan, Cook, Tavernier, Evanilson

Áp lực đè nặng Carrick

Sau thất bại thảm hại 1-4 trên sân của Como, đội bóng lần đầu tham dự Champions League, hồi giữa tuần, MU đã trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng (hòa 3, thua 4). Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2015, “Quỷ đỏ” rơi vào tình cảnh này. HLV Michael Carrick đang phải chật vật giữ ghế nóng tại Old Trafford. Chiến thắng gần nhất của “Quỷ đỏ” đã diễn ra từ đầu tháng 9, trước Sabbah, đội bóng đến từ Azerbaijan.

Chỉ giành được 1 chiến thắng trong 7 vòng đấu đầu tiên tại Premier League, MU đang trải qua khởi đầu tệ nhất ở giải đấu cao nhất nước Anh kể từ mùa giải 1986/87. Nhà cầm quân 45 tuổi có nguy cơ phải rời Nhà hát của những giấc mơ nếu MU tiếp tục nhận thêm một thất bại cay đắng trong trận tiếp đón Bournemouth.

8

Chelsea - Man Utd 22.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Chelsea
Manchester United
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 31/10
Thể lệ
Nhận định MU vs Bournemnouth: Chạm đáy nỗi đau
Nhận định MU vs Bournemnouth: Chạm đáy nỗi đau

Sau thảm bại 1-4 trên sân Como, Michael Carrick cùng các học trò rất cần một màn trình diễn tốt trước Bournemouth để lấy lại lòng tin của người hâm mộ...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/truc-tiep-bong-da-mu-bournemouth-ap-luc-de-...

-25/10/2026 15:36 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN