Trực tiếp bóng đá MU - Bournemouth: Áp lực đè nặng Carrick (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h, 25/10 | SVĐ Old Trafford MU - Bournemouth (H1: -) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: MU vs Bournemouth Bournemouth Điểm Lammens Yoro Maguire De Ligt Dalot Tielemans Baleba Amad Fernandes Rashford Mbeumo Điểm Petrovic Smith Hill Silva Truffert Adams Christie Rayan Cook Tavernier Evanilson Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận MU MU Bournemouth Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Lammens, Yoro, Maguire, De Ligt, Dalot, Tielemans, Baleba, Amad, Fernandes, Rashford, Mbeumo Petrovic, Smith, Hill, Silva, Truffert, Adams, Christie, Rayan, Cook, Tavernier, Evanilson

Áp lực đè nặng Carrick

Sau thất bại thảm hại 1-4 trên sân của Como, đội bóng lần đầu tham dự Champions League, hồi giữa tuần, MU đã trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng (hòa 3, thua 4). Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2015, “Quỷ đỏ” rơi vào tình cảnh này. HLV Michael Carrick đang phải chật vật giữ ghế nóng tại Old Trafford. Chiến thắng gần nhất của “Quỷ đỏ” đã diễn ra từ đầu tháng 9, trước Sabbah, đội bóng đến từ Azerbaijan.

Chỉ giành được 1 chiến thắng trong 7 vòng đấu đầu tiên tại Premier League, MU đang trải qua khởi đầu tệ nhất ở giải đấu cao nhất nước Anh kể từ mùa giải 1986/87. Nhà cầm quân 45 tuổi có nguy cơ phải rời Nhà hát của những giấc mơ nếu MU tiếp tục nhận thêm một thất bại cay đắng trong trận tiếp đón Bournemouth.