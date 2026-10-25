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Trực tiếp bóng đá Liverpool - Brighton: Bài toán khó của Iraola (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Brighton FC Liverpool

(21h, 25/10, vòng 8) Brighton đang chơi rất hay và đây sẽ bài toán khó giải cho HLV Iraola, dù Liverpool được chơi trên sân nhà.

   

Premier League | 21h, 25/10 | Anfield

Liverpool
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Brighton: Bài toán khó của Iraola (Ngoại hạng Anh) - 1
-
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Brighton: Bài toán khó của Iraola (Ngoại hạng Anh) - 1
Brighton
(H1: -)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Brighton: Bài toán khó của Iraola (Ngoại hạng Anh) - 1
Alisson, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas, Mac Allister, Gravenberch, Wirtz, Ngumoha, Isak, Gakpo
Trực tiếp bóng đá Liverpool - Brighton: Bài toán khó của Iraola (Ngoại hạng Anh) - 1
Verbruggen, Kadioglu, Vuskovic, Dunk, Boscagli, Gross, Andres, Gomez, Ayari, De Cuyper, Kostoulas

Dễ có “mưa” bàn thắng

Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu hấp dẫn khi hai đội bóng sở hữu sức tấn công đáng gờm đối đầu nhau. Brighton đã ghi tới 23 bàn thắng tại Premier League mùa này, nhiều nhất trong số các đội bóng sau 7 vòng đầu tiên. Trong khi đó, Liverpool mới có 9 pha lập công tại giải đấu cao nhất nước Anh, nhưng đã ghi tới 15 bàn sau 4 trận tại League Cup và Champions League.

Hàng phòng ngự Brighton đang thể hiện sự chắc chắn ấn tượng khi giữ sạch lưới trong 5 trận liên tiếp. Ngược lại, Liverpool tổ chức phòng ngự kém chặt chẽ hơn, thể hiện qua việc để thủng lưới 3 bàn ở 3 trong 4 trận gần nhất.

Cả hai HLV đều theo đuổi lối chơi cường độ cao, ưu tiên tấn công. Vì vậy, người hâm mộ có thể kỳ vọng vào màn so tài tốc độ, sôi động với những pha ăn miếng trả miếng liên tục.

Tình hình lực lượng

HLV Andoni Iraola đối mặt với bài toán lực lượng nghiêm trọng khi Liverpool thiếu vắng nhiều cầu thủ quan trọng trong đội hình như Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Conor Bradley, Dominik Szoboszlai và Jeremie Frimpong. Đây cũng là tình trạng bên phía Brighton khi đội khách không có được sự phục vụ của Evan Ferguson, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Yankuba Minteh và Zadok Yohanna. Khả năng ra sân của Mats Wieffer cùng Pascal Struijk vẫn còn bỏ ngỏ.

Lịch sử đối đầu

Liverpool và Brighton đang có thành tích đối đầu khá cân bằng trong những năm gần đây. 5 trận gần nhất, Liverpool thắng 3 trận, Brighton thắng 2 trận. Tính rộng ra trong 10 cuộc đối đầu gần đây, Liverpool thắng 5 còn Brighton thắng 4, một lần 2 đội hòa nhau.

Brighton có phong độ cực cao

Trước khi bước vào vòng đấu này, Brighton là đội có thành tích tốt thứ nhì Ngoại hạng Anh tính trong 5 vòng gần nhất với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Thầy trò HLV Fabian Hurzeler khiếm được 16 điểm/7 vòng và đang thứ ba trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Liverpool mới chỉ kiếm được 12 điểm và đang xếp thứ 5. 

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Trước 19:30 ngày 31/10
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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/truc-tiep-bong-da-liverpool-brighton-bai-to...

-25/10/2026 15:36 PM (GMT+7)
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