Lộ đội hình Bồ Đào Nha đấu Uzbekistan: Ronaldo vẫn đá chính, hàng công xáo trộn

Ruben Dias sẵn sàng trở lại

Đội tuyển Bồ Đào Nha đã có buổi tập hôm 19/6 dưới sự chứng kiến của giới truyền thông. Bên cạnh tin vui về việc Ruben Dias đã hoàn toàn bình phục, “Brazil châu Âu” cũng đón nhận thông tin kém tích cực hơn khi Tomas Araujo phải tập riêng. Tình hình này mở ra cơ hội để trung vệ thuộc biên chế Man City có trận ra mắt tại World Cup 2026.

Bồ Đào Nha sẽ chào đón sự trở lại của Ruben Dias

Theo tờ Abola, cặp trung vệ của Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ là Dias đá cùng Renato Veiga hoặc Goncalo Inacio. Đây cũng là một trong những dấu hỏi lớn với Bồ Đào Nha trước trận gặp Uzbekistan. Việc thay đổi cùng lúc cả hai trung vệ có thể là lựa chọn quá mạo hiểm, vì vậy HLV Roberto Martinez hoàn toàn có thể tiếp tục tin dùng Veiga trong đội hình chính.

Trong 10 trận gần nhất Dias ra sân cho Bồ Đào Nha, trung vệ thuộc biên chế Man City đã thi đấu 404 phút bên cạnh Veiga và 341 phút cùng Inacio. Chênh lệch không quá lớn để có thể khẳng định HLV Martinez ưu tiên một trong hai cái tên này đá cặp với Dias.

Ở hai biên hàng thủ, lựa chọn nhân sự dường như phụ thuộc vào tình trạng thể lực của Nuno Mendes. Trên lý thuyết, Joao Cancelo và Nuno Mendes vẫn là những phương án số một. Tuy nhiên, HLV Martinez có thể cân nhắc cho một trong hai nghỉ ngơi, đồng thời sử dụng Diogo Dalot ở cánh phải, nhất là khi Nelson Semedo đã đá chính trước CHDC Congo.

Hàng công xáo trộn

Tại tuyến giữa, nếu không có vấn đề về thể lực hoặc tính toán cho trận đấu với Colombia ở lượt cuối, bộ đôi Vitinha và Joao Neves nhiều khả năng sẽ tiếp tục xuất phát từ đầu. Dẫu vậy, Samu Costa hoặc Ruben Neves cũng có cơ hội góp mặt nhằm giúp bộ đôi trụ cột của PSG được nghỉ ngơi.

Ronaldo nhiều khả năng tiếp tục góp mặt trong đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan

Trong các trận gặp Mexico và Mỹ vào tháng 3 và tháng 4, HLV Martinez từng thử nghiệm các cặp tiền vệ Vitinha - Samu Costa và Ruben Neves - Samu Costa. Vì thế, không loại trừ khả năng bộ đôi vô địch Champions League sẽ được giữ sức trên ghế dự bị để đạt trạng thái tốt nhất cho màn chạm trán Colombia.

Ở vị trí tiền vệ tấn công, Bernardo Silva và Bruno Fernandes đều đá chính trước CHDC Congo nhưng không để lại nhiều dấu ấn, đặc biệt là Bernardo Silva, cầu thủ hiện thuộc biên chế Real Madrid. Do đó, khả năng Bernardo Silva ngồi dự bị đang được nhắc đến, với Francisco Trincao hoặc Francisco Conceicao là những phương án thay thế tiềm năng.

Trên hàng công, sát cánh cùng Cristiano Ronaldo có thể là Rafael Leao, Joao Felix hoặc Pedro Neto nếu cầu thủ này tiếp tục được tin tưởng. Tuy nhiên, phương án được đánh giá hợp lý nhất là Felix đá chính bên cạnh Ronaldo, dựa trên sự ăn ý mà cả hai từng thể hiện trong màu áo Al Nassr cũng như màn trình diễn tích cực của Felix ở trận gặp Nigeria trước thềm World Cup. Khi đó, bộ đôi Saudi Pro League nhiều khả năng sẽ lĩnh xướng hàng công của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan.