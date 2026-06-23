Bồ Đào Nha đá trận quyết định với Uzbekistan: Báo chí đòi thay hàng công, Ronaldo dự bị

Kết quả cho thấy giới chuyên môn và người hâm mộ có chung quan điểm về nhiều vị trí, đặc biệt là việc đề xuất thay đổi hàng công và sẵn sàng loại bỏ một "ông lớn" khỏi đội hình chính.

Giới chuyên môn và người hâm mộ cùng chọn đội hình mới

Trước màn so tài với Uzbekistan, trận đấu thứ hai của Bồ Đào Nha tại vòng bảng World Cup 2026, tờ A Bola đã thực hiện cuộc khảo sát thú vị. Ban biên tập của tờ báo cùng độc giả được mời lựa chọn đội hình xuất phát mà họ cho là phù hợp nhất để HLV Roberto Martinez sử dụng.

ĐT Bồ Đào Nha gây thất vọng ở trận ra quân trước CHDC Congo

Kết quả phản ánh khá rõ góc nhìn của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ về bộ khung tối ưu của tập thể dưới trướng HLV Martinez. Điều đáng chú ý là hai nhóm có sự đồng thuận rất lớn về thành phần nhân sự của đội bóng ở trận cầu mang tính then chốt đến tấm vé đi tiếp.

Phần lớn các vị trí đều nhận được số phiếu tương đồng, dù chỉ một số ít cầu thủ đạt được sự ủng hộ tuyệt đối từ cả ban biên tập lẫn độc giả.

Joao Neves trở thành cái tên nhận được nhiều niềm tin nhất

Người giành số phiếu cao nhất trong cả hai cuộc bình chọn của các chuyên gia cũng như người hâm mộ là tiền vệ Joao Neves. Ngôi sao đang khoác áo PSG được xem là nhân tố không thể thiếu trong hệ thống chiến thuật của Roberto Martinez.

Phong độ của Neves tại World Cup 2026 cũng là minh chứng rõ ràng cho sự tín nhiệm này. Tiền vệ trẻ chính là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của Bồ Đào Nha kể từ đầu giải, qua đó trở thành điểm sáng nổi bật trong bối cảnh hàng công vẫn chưa thể hiện được đúng kỳ vọng.

Việc Neves nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối cho thấy anh đang dần khẳng định vai trò trung tâm ở tuyến giữa. Không chỉ sở hữu khả năng thu hồi bóng và điều tiết lối chơi, tiền vệ 20 tuổi còn mang đến nguồn năng lượng dồi dào cùng khả năng tạo đột biến trong những thời điểm quan trọng.

Siêu sao Ronaldo phải ngồi dự bị, sau khi gây thất vọng ở trận ra quân?

“Trọng pháo" Ronaldo bị đề xuất ngồi dự bị

Bên cạnh những cái tên chắc suất, kết quả bình chọn cũng tạo ra không ít tranh luận khi xuất hiện một sự vắng mặt đáng chú ý trên hàng công. Cả ban biên tập A Bola lẫn đông đảo độc giả đều thống nhất loại siêu sao Cristiano Ronaldo khỏi danh sách 11 cầu thủ đá chính.

Ý nguyện của các chuyên gia và người hâm mộ “Seleccao” nơi quê nhà xuất phát từ màn trình diễn đáng thất vọng của CR7 ở trận hòa 1-1 CHCD Congo. Trận này, Ronaldo đá suốt trận nhưng hầu như không để lại dấu ấn cá nhân nào đáng chú ý.

Đây được xem là quyết định không hề dễ dàng, bởi Roberto Martinez đang sở hữu một trong những lực lượng giàu chiều sâu nhất giải đấu. Việc phải loại bỏ một tên tuổi lớn như Ronaldo phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt trong đội hình Bồ Đào Nha, nơi gần như mọi vị trí đều có từ hai lựa chọn chất lượng.

Thông qua cuộc khảo sát này, A Bola muốn gửi tới HLV Roberto Martinez một góc nhìn từ giới chuyên môn và người hâm mộ trước trận đấu quan trọng với Uzbekistan. Dù quyết định cuối cùng vẫn thuộc về chiến lược gia người Tây Ban Nha, kết quả bình chọn cho thấy kỳ vọng chung là Bồ Đào Nha nên làm mới hàng công để gia tăng sức sát thương, đồng thời tiếp tục đặt niềm tin vào những cầu thủ đang có phong độ cao như Joao Neves.

Nếu những đề xuất này được hiện thực hóa và mang lại hiệu quả, Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể giành chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026, qua đó tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp.