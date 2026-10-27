Trực tiếp bóng đá Shanghai Port - Công an Hà Nội: Thử thách cực đại (Cúp C1 châu Á)

17h, 27/10 | Pudong Shanghai Port - Công an Hà Nội (H1: -) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Shanghai Port vs Công an Hà Nội Công an Hà Nội Điểm Yan Junling Alex Yang Ferreira Wei Zhen Zhang Lingpeng Wang Zhenao Melendo Jaume Grau Mateus Vital Ampem Wu Lei Điểm Nguyễn Filip Phạm Ba Văn Hậu Việt Anh Quang Vinh Stefan Mauk Thành Long Đình Bắc Leo Artur Henen Koko Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Shanghai Port Shanghai Port Công an Hà Nội Sút khung thành Thời gian kiểm soát bóng Phạm lỗi Thẻ vàng Thẻ đỏ Việt vị Phạt góc Cứu thua ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Yan Junling, Alex Yang, Ferreira, Wei Zhen, Zhang Lingpeng, Wang Zhenao, Melendo, Jaume Grau, Mateus Vital, Ampem, Wu Lei Nguyễn Filip, Phạm Ba, Văn Hậu, Việt Anh, Quang Vinh, Stefan Mauk, Thành Long, Đình Bắc, Leo Artur, Henen, Koko

CLB Công an Hà Nội tìm kiếm chiến thắng đầu tiên

CLB Công an Hà Nội vẫn chưa có được chiến thắng nào ở giai đoạn vòng bảng Cúp C1 châu Á. Ở lượt trận đầu tiên, đội bóng này thua 1-4 trước Gamba Osaka. Sang lượt trận thứ 2, đội bóng ngành Công an thua đáng tiếc 0-1 trước Kashima Antlers.

Đây đều là những đối thủ không hề dễ đối phó. Do vậy, việc Công an Hà Nội trắng tay không phải điều quá bất ngờ. Nhưng không vì vậy mà đoàn quân HLV Polking suy giảm quyết tâm tìm kiếm 3 điểm đầu tay ở sân chơi này.

Sắp tới, CLB Công an Hà Nội sẽ chạm trán Shanghai Port. Đối thủ này hiện có phong độ rất cao. Họ đã bất bại trong 12 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Ở Cúp C1 châu Á mùa giải hiện tại, Shanghai Port có 4 điểm sau 2 trận. Họ đánh bại Ratchaburi với tỷ số 6-4 và hòa Daejeon 1-1.

Đây rõ ràng là thử thách không hề dễ dàng đối với Công an Hà Nội. Đại diện V-League cần nỗ lực rất nhiều để có thể chấm dứt chuỗi trận thăng hoa của đội bóng đến từ Trung Quốc.

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