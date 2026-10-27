Trực tiếp bóng đá Shanghai Port - Công an Hà Nội: Thử thách cực đại (Cúp C1 châu Á)
(17h, 27/10, bảng A Cúp C1 châu Á) CLB Công an Hà Nội quyết tâm đi tiếp 3 điểm đầu tay ở vòng bảng Cúp C1 châu Á (AFC Champions League Elite), nhưng Shanghai Port không hề dễ đối phó.
17h, 27/10 | Pudong
Điểm
Yan Junling
Alex Yang
Ferreira
Wei Zhen
Zhang Lingpeng
Wang Zhenao
Melendo
Jaume Grau
Mateus Vital
Ampem
Wu Lei
Điểm
Nguyễn Filip
Phạm Ba
Văn Hậu
Việt Anh
Quang Vinh
Stefan Mauk
Thành Long
Đình Bắc
Leo Artur
Henen
Koko
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CLB Công an Hà Nội tìm kiếm chiến thắng đầu tiên
CLB Công an Hà Nội vẫn chưa có được chiến thắng nào ở giai đoạn vòng bảng Cúp C1 châu Á. Ở lượt trận đầu tiên, đội bóng này thua 1-4 trước Gamba Osaka. Sang lượt trận thứ 2, đội bóng ngành Công an thua đáng tiếc 0-1 trước Kashima Antlers.
Đây đều là những đối thủ không hề dễ đối phó. Do vậy, việc Công an Hà Nội trắng tay không phải điều quá bất ngờ. Nhưng không vì vậy mà đoàn quân HLV Polking suy giảm quyết tâm tìm kiếm 3 điểm đầu tay ở sân chơi này.
Sắp tới, CLB Công an Hà Nội sẽ chạm trán Shanghai Port. Đối thủ này hiện có phong độ rất cao. Họ đã bất bại trong 12 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Ở Cúp C1 châu Á mùa giải hiện tại, Shanghai Port có 4 điểm sau 2 trận. Họ đánh bại Ratchaburi với tỷ số 6-4 và hòa Daejeon 1-1.
Đây rõ ràng là thử thách không hề dễ dàng đối với Công an Hà Nội. Đại diện V-League cần nỗ lực rất nhiều để có thể chấm dứt chuỗi trận thăng hoa của đội bóng đến từ Trung Quốc.
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