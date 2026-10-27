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Trực tiếp bóng đá Shanghai Port - Công an Hà Nội: Thử thách cực đại (Cúp C1 châu Á)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay CLB Công an Hà Nội

(17h, 27/10, bảng A Cúp C1 châu Á) CLB Công an Hà Nội quyết tâm đi tiếp 3 điểm đầu tay ở vòng bảng Cúp C1 châu Á (AFC Champions League Elite), nhưng Shanghai Port không hề dễ đối phó.

17h, 27/10 | Pudong

Shanghai Port
Trực tiếp bóng đá Shanghai Port - Công an Hà Nội: Thử thách cực đại (Cúp C1 châu Á) - 1
-
Trực tiếp bóng đá Shanghai Port - Công an Hà Nội: Thử thách cực đại (Cúp C1 châu Á) - 1
Công an Hà Nội
(H1: -)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Shanghai Port - Công an Hà Nội: Thử thách cực đại (Cúp C1 châu Á) - 1
Yan Junling, Alex Yang, Ferreira, Wei Zhen, Zhang Lingpeng, Wang Zhenao, Melendo, Jaume Grau, Mateus Vital, Ampem, Wu Lei
Trực tiếp bóng đá Shanghai Port - Công an Hà Nội: Thử thách cực đại (Cúp C1 châu Á) - 1
Nguyễn Filip, Phạm Ba, Văn Hậu, Việt Anh, Quang Vinh, Stefan Mauk, Thành Long, Đình Bắc, Leo Artur, Henen, Koko

CLB Công an Hà Nội tìm kiếm chiến thắng đầu tiên

CLB Công an Hà Nội vẫn chưa có được chiến thắng nào ở giai đoạn vòng bảng Cúp C1 châu Á. Ở lượt trận đầu tiên, đội bóng này thua 1-4 trước Gamba Osaka. Sang lượt trận thứ 2, đội bóng ngành Công an thua đáng tiếc 0-1 trước Kashima Antlers.

Đây đều là những đối thủ không hề dễ đối phó. Do vậy, việc Công an Hà Nội trắng tay không phải điều quá bất ngờ. Nhưng không vì vậy mà đoàn quân HLV Polking suy giảm quyết tâm tìm kiếm 3 điểm đầu tay ở sân chơi này.

Sắp tới, CLB Công an Hà Nội sẽ chạm trán Shanghai Port. Đối thủ này hiện có phong độ rất cao. Họ đã bất bại trong 12 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Ở Cúp C1 châu Á mùa giải hiện tại, Shanghai Port có 4 điểm sau 2 trận. Họ đánh bại Ratchaburi với tỷ số 6-4 và hòa Daejeon 1-1. 

Đây rõ ràng là thử thách không hề dễ dàng đối với Công an Hà Nội. Đại diện V-League cần nỗ lực rất nhiều để có thể chấm dứt chuỗi trận thăng hoa của đội bóng đến từ Trung Quốc. 

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/truc-tiep-bong-da-shanghai-port-cong-an-ha-...

-27/10/2026 11:57 AM (GMT+7)
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