Trực tiếp bóng đá Argentina - Áo: Chờ Messi tiếp đà thăng hoa (World Cup)

World Cup | 2h, 23/6 | AT&T Stadium Argentina 0 - 0 Áo (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Argentina vs Áo Áo Điểm Emi. Martinez Molina Romero Lisandro Martinez Medina De Paul Mac Allister Enzo Fernandez Thiago Almada Messi Lautaro Martinez Điểm Alex Schlager Laimer Lienhart Alaba Mwene Seiwald Xaver Schlager Schmid Sabitzer Chukwuemeka Kalajdzic Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Argentina Argentina Áo Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Emi. Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina, De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Thiago Almada, Messi, Lautaro Martinez Alex Schlager, Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene, Seiwald, Xaver Schlager, Schmid, Sabitzer, Chukwuemeka, Kalajdzic

Nhà vô địch khẳng định sức mạnh

Đương kim vô địch Argentina đã chứng minh vị thế ứng viên số một khi dễ dàng đánh bại Algeria 3-0 ở trận ra quân. Chiến thắng ấy nối dài mạch toàn thắng của đoàn quân áo sọc xanh trắng lên con số tám, chuỗi phong độ ấn tượng nhất của họ kể từ năm 2016.

Đội bóng của HLV Lionel Scaloni cũng đang sở hữu chuỗi bảy trận bất bại tại các kỳ World Cup, với thành tích năm thắng và hai hòa. Đáng chú ý, ba trận gần nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Argentina đều ghi đúng ba bàn thắng. Nếu tiếp tục tái hiện thành tích này trước Áo, họ sẽ trở thành đội tuyển thứ bảy trong lịch sử World Cup ghi từ ba bàn trở lên ở bốn trận liên tiếp.

Một chiến thắng không chỉ giúp Argentina sớm đoạt vé vào vòng 1/8 mà còn đánh dấu lần thứ 10 trong 11 kỳ World Cup gần nhất họ vượt qua vòng bảng.

Áo mang theo sự tự tin lớn

Ở phía đối diện, Áo cũng có màn khởi đầu như mơ khi đánh bại Jordan 3-1 trong trận đấu được đánh giá là dễ thở nhất bảng J. Dưới sự dẫn dắt của Ralf Rangnick, đại diện châu Âu đang thể hiện phong độ cực kỳ ổn định với 10 chiến thắng, một trận hòa và chỉ một thất bại trong 12 lần ra sân gần nhất.

Dẫu vậy, thử thách mang tên Argentina được xem là lớn nhất mà Áo phải đối mặt trong chuỗi trận thăng hoa này. Không chỉ là đội tuyển số một trên bảng xếp hạng FIFA, Argentina còn sở hữu bản lĩnh của nhà đương kim vô địch.

Lịch sử đối đầu với các đại diện Nam Mỹ cũng không đứng về phía Áo. Trong 10 lần chạm trán gần nhất với các đội bóng thuộc khu vực này, họ chỉ thắng một, hòa bốn và thua năm trận.

Cơ hội viết lại lịch sử

Dù vậy, Áo vẫn có động lực rất lớn để tạo nên bất ngờ. Nếu đánh bại Argentina, thầy trò Rangnick sẽ lần đầu tiên kể từ World Cup 1982 giành chiến thắng ở hai trận mở màn của một kỳ World Cup.

Với lối chơi giàu năng lượng, tổ chức chặt chẽ và tinh thần đang lên cao, Áo hoàn toàn có thể gây ra nhiều khó khăn cho nhà đương kim vô địch, nhất là khi áp lực giành vé sớm vào vòng knock-out sẽ khiến cả hai đội buộc phải chơi với sự tập trung tối đa.

Lịch sử nghiêng về Argentina

Đây sẽ là lần đầu tiên Argentina và Áo chạm trán nhau tại một kỳ World Cup. Trước đó, hai đội mới chỉ gặp nhau hai lần trong các trận giao hữu.

Thành tích đối đầu đang nghiêng về đại diện Nam Mỹ với một chiến thắng và một trận hòa. Dù khoảng cách về lịch sử không quá lớn, Argentina vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng vượt trội, phong độ ổn định cùng sự tỏa sáng của siêu sao Lionel Messi.

Cuộc thư hùng tại Texas vì thế hứa hẹn sẽ là một trong những trận cầu đáng chú ý nhất lượt trận thứ hai bảng J, nơi tấm vé đầu tiên vào vòng knock-out có thể được định đoạt.