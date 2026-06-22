Tây Ban Nha đại thắng Saudi Arabia: Sức mạnh của "La Roja", Yamal rực rỡ

Tây Ban Nha chịu áp lực sau cú sảy chân bất ngờ

Nhà đương kim vô địch châu Âu đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất ở lượt trận đầu tiên khi bị tân binh Cape Verde cầm hòa 0-0. Dù kiểm soát bóng tới 74% – tỷ lệ cao thứ tư trong lịch sử World Cup kể từ năm 1966 đối với một đội không thể ghi bàn – La Roja vẫn bất lực trước hàng thủ kiên cường của đại diện châu Phi.

Kết quả này cũng nối dài chuỗi trận không thắng của Tây Ban Nha tại World Cup lên con số bốn (hòa 3, thua 1). Trong lịch sử, La Roja chưa từng trải qua năm trận liên tiếp không biết đến chiến thắng ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dẫu vậy, HLV Luis de la Fuente vẫn tỏ ra bình tĩnh. Chiến lược gia này khẳng định toàn đội "hoàn toàn bình thản", nhất là khi Tây Ban Nha vẫn duy trì mạch 11 trận bất bại trên mọi đấu trường kể từ tháng 6/2025, với 7 chiến thắng và 4 trận hòa.

Saudi Arabia mơ viết tiếp câu chuyện cổ tích

Ở phía bên kia chiến tuyến, Saudi Arabia đã gây ấn tượng mạnh khi cầm hòa Uruguay 1-1. "Chim ưng xanh" thi đấu đầy quả cảm và chỉ đánh rơi chiến thắng vì bàn gỡ ở phút 80.

Đây là lần thứ bảy Saudi Arabia góp mặt tại World Cup. Đại diện Tây Á đang hướng tới cột mốc chưa từng có trong lịch sử: bất bại ở hai trận đầu tiên của một kỳ World Cup. Nếu làm được điều đó, cơ hội vượt qua vòng bảng sẽ rộng mở hơn rất nhiều – thành tích mà họ mới chỉ một lần đạt được, tại World Cup 1994 cũng diễn ra trên đất Mỹ.

Dù bị đánh giá thấp hơn đáng kể trước Tây Ban Nha, Saudi Arabia vẫn có cơ sở để tự tin. Tại World Cup 2022, họ từng tạo nên địa chấn khi đánh bại Argentina – đội tuyển khi đó cũng là nhà vô địch châu lục, giống hoàn cảnh hiện tại của Tây Ban Nha.

Lịch sử hoàn toàn đứng về phía La Roja

Thống kê đối đầu đang nghiêng tuyệt đối về phía Tây Ban Nha. Hai đội đã gặp nhau ba lần trước đây và La Roja toàn thắng cả ba.

Đáng chú ý, một trong những chiến thắng đó diễn ra ngay tại vòng bảng World Cup 2006, khi Tây Ban Nha vượt qua Saudi Arabia với tỷ số tối thiểu 1-0.

Với bối cảnh bảng H vẫn chưa có đội nào tạo được lợi thế sau lượt trận đầu tiên, cuộc đối đầu tại Atlanta hứa hẹn mang ý nghĩa then chốt. Tây Ban Nha cần ba điểm để khẳng định vị thế ứng viên vô địch, trong khi Saudi Arabia nuôi hy vọng tạo thêm một cú sốc nữa để tiến gần tấm vé vào vòng knock-out.