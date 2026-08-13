ĐT Việt Nam đấu Malaysia bán kết AFF Cup, HLV Tan Cheng Hoe lo "bay ghế" nếu thua

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFF Cup 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Singapore vs Thái Lan
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Alavés vs Getafe
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Malaysia vs Việt Nam
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Espanyol vs Levante
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Deportivo de A Coruña vs Elche
Logo Deportivo de A Coruña - DEP Deportivo de A Coruña
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Thái Lan vs Singapore
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Việt Nam vs Malaysia
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Atlético de Madrid vs Málaga
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Málaga - MAL Málaga
-
Arsenal vs Coventry City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Hull City vs Manchester United
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester City vs Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Celta de Vigo vs Osasuna
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Crystal Palace vs Manchester City
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Liverpool vs Nottingham Forest
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-

ĐT Việt Nam đấu Malaysia bán kết AFF Cup, HLV Tan Cheng Hoe lo "bay ghế" nếu thua

Sự kiện: AFF Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam Bóng đá Malaysia

Vào lúc 20h ngày 16/8, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân Kuala Lumpur của Malaysia trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2026, trước khi hai đội tái đấu tại Hà Nội 3 ngày sau đó. Với HLV Tan Cheng Hoe, đây không chỉ là cuộc chiến giành vé vào chung kết mà còn có thể quyết định tương lai của nhà cầm quân đang giữ vai trò tạm quyền.

   

HLV Tan Cheng Hoe và chiếc ghế chưa được đảm bảo

Malaysia bước vào bán kết AFF Cup 2026 với một bài toán đặc biệt trên băng ghế huấn luyện. Tan Cheng Hoe hiện chỉ được giao nhiệm vụ tạm quyền sau khi HLV người Australia là Peter Cklamovski bất ngờ từ chức hồi tháng 6.

HLV Tan Cheng Hoe có nhiều điều để chứng tỏ trước ĐT Việt Nam

HLV Tan Cheng Hoe có nhiều điều để chứng tỏ trước ĐT Việt Nam

Quỹ thời gian chuẩn bị ngắn khiến Tan Cheng Hoe không có nhiều điều kiện để tạo ra những thay đổi lớn. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Kedah vẫn hoàn thành nhiệm vụ trước mắt khi giúp Malaysia giành quyền vào bán kết.

Đây cũng là cơ sở để một số ý kiến tại Malaysia kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trao cho Tan Cheng Hoe vị trí chính thức. Cựu quản lý đội tuyển Malaysia, Datuk Kamarul Ariffin Mohd. Shahar, cho rằng kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về bóng đá trong nước khiến Cheng Hoe xứng đáng có cơ hội dẫn dắt “Harimau Malaya” lâu dài.

Nhưng giữa việc được ủng hộ và thực sự giữ ghế vẫn là khoảng cách rất lớn. FAM nhiều khả năng chỉ đưa ra quyết định chính thức về ban huấn luyện sau Đại hội bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 9.

Thua Việt Nam, Cheng Hoe có nguy cơ mất cơ hội?

Trận bán kết với Việt Nam vì thế đến vào thời điểm nhạy cảm đối với Tan Cheng Hoe. Một kết quả tích cực sẽ giúp ông củng cố vị thế, trong khi thất bại có thể khiến FAM phải cân nhắc lại toàn bộ kế hoạch nhân sự.

Đặc biệt, Malaysia có lợi thế sân nhà ở trận lượt đi khi tiếp đón Việt Nam tại Kuala Lumpur lúc 20h ngày 16/8. Đây là cơ hội để Cheng Hoe tạo dấu ấn trước người hâm mộ và chứng minh rằng ông đủ khả năng đảm nhận trọng trách lâu dài.

Tuy nhiên, Việt Nam chắc chắn không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Việc phải chơi lượt đi trên sân khách khiến đoàn quân của HLV Việt Nam nhiều khả năng ưu tiên sự chắc chắn, kiểm soát thế trận và chờ thời cơ phản công.

Với Malaysia, áp lực sẽ lớn hơn. Họ cần tận dụng lợi thế sân nhà để tạo lợi thế trước trận lượt về tại Hà Nội 3 ngày sau đó. Nếu không có kết quả thuận lợi, sức ép dành cho ông Tan Cheng Hoe có thể nhanh chóng gia tăng.

ĐT Việt Nam (áo đỏ) và Malaysia sắp đối đầu

ĐT Việt Nam (áo đỏ) và Malaysia sắp đối đầu

2 trận đấu quyết định tương lai

Điều đáng nói là FAM chưa đóng cánh cửa với Tan Cheng Hoe. Ngược lại, việc ông giúp Malaysia tiến vào bán kết đã tạo ra một cơ sở đáng kể để nhà cầm quân này cạnh tranh cho vị trí chính thức.

Kamarul Ariffin tin rằng nếu được trao toàn quyền, HLV Tan Cheng Hoe có thể đưa Malaysia hướng tới những mục tiêu lớn hơn, thậm chí giúp đội tuyển giành vé dự Asian Cup 2030. Nhưng trước khi nói đến một kế hoạch dài hạn, ông phải vượt qua bài kiểm tra mang tên Việt Nam.

Hai trận bán kết AFF Cup 2026 vì thế có thể được xem là những màn so tài quan trọng nhất trong nhiệm kỳ tạm quyền của Tan Cheng Hoe. Nếu Malaysia đánh bại Việt Nam và giành quyền vào chung kết, vị thế của ông sẽ thay đổi đáng kể. Khi đó, FAM sẽ rất khó bỏ qua một HLV vừa hiểu bóng đá nội địa, vừa chứng minh được năng lực trong thời điểm khó khăn.

Ngược lại, nếu Malaysia dừng bước trước Việt Nam, chiếc ghế của Tan Cheng Hoe sẽ trở lại trạng thái bất định. Thất bại không đồng nghĩa ông chắc chắn bị loại, nhưng nó có thể khiến FAM ưu tiên một phương án khác khi bước vào giai đoạn tái cấu trúc đội tuyển.

Bởi vậy, cuộc đối đầu tại Kuala Lumpur không chỉ là màn so tài giữa Việt Nam và Malaysia. Với Tan Cheng Hoe, đó còn là trận đấu để ông trả lời câu hỏi quan trọng nhất: liệu mình có đủ sức biến vai trò tạm quyền thành một vị trí chính thức?

8

Việt Nam - Malaysia 19.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Malaysia
Gửi dự đoán
Trước 20:00 ngày 19/08
Thể lệ
ĐT Việt Nam quyết phá "dớp" Malaysia ở bán kết AFF Cup, Tiến Anh tuyên bố đầy tự tin
ĐT Việt Nam quyết phá "dớp" Malaysia ở bán kết AFF Cup, Tiến Anh tuyên bố đầy tự tin

Hậu vệ Trương Tiến Anh khẳng định ĐT Việt Nam không bận tâm đến cái dớp chưa từng thắng Malaysia ở bán kết, toàn đội đã sẵn sàng chiến đấu với quyết...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/08/2026 18:03 PM (GMT+7)
Tin liên quan
AFF Cup 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN