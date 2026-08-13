ĐT Việt Nam đấu Malaysia bán kết AFF Cup, HLV Tan Cheng Hoe lo "bay ghế" nếu thua

HLV Tan Cheng Hoe và chiếc ghế chưa được đảm bảo

Malaysia bước vào bán kết AFF Cup 2026 với một bài toán đặc biệt trên băng ghế huấn luyện. Tan Cheng Hoe hiện chỉ được giao nhiệm vụ tạm quyền sau khi HLV người Australia là Peter Cklamovski bất ngờ từ chức hồi tháng 6.

HLV Tan Cheng Hoe có nhiều điều để chứng tỏ trước ĐT Việt Nam

Quỹ thời gian chuẩn bị ngắn khiến Tan Cheng Hoe không có nhiều điều kiện để tạo ra những thay đổi lớn. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Kedah vẫn hoàn thành nhiệm vụ trước mắt khi giúp Malaysia giành quyền vào bán kết.

Đây cũng là cơ sở để một số ý kiến tại Malaysia kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trao cho Tan Cheng Hoe vị trí chính thức. Cựu quản lý đội tuyển Malaysia, Datuk Kamarul Ariffin Mohd. Shahar, cho rằng kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về bóng đá trong nước khiến Cheng Hoe xứng đáng có cơ hội dẫn dắt “Harimau Malaya” lâu dài.

Nhưng giữa việc được ủng hộ và thực sự giữ ghế vẫn là khoảng cách rất lớn. FAM nhiều khả năng chỉ đưa ra quyết định chính thức về ban huấn luyện sau Đại hội bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 9.

Thua Việt Nam, Cheng Hoe có nguy cơ mất cơ hội?

Trận bán kết với Việt Nam vì thế đến vào thời điểm nhạy cảm đối với Tan Cheng Hoe. Một kết quả tích cực sẽ giúp ông củng cố vị thế, trong khi thất bại có thể khiến FAM phải cân nhắc lại toàn bộ kế hoạch nhân sự.

Đặc biệt, Malaysia có lợi thế sân nhà ở trận lượt đi khi tiếp đón Việt Nam tại Kuala Lumpur lúc 20h ngày 16/8. Đây là cơ hội để Cheng Hoe tạo dấu ấn trước người hâm mộ và chứng minh rằng ông đủ khả năng đảm nhận trọng trách lâu dài.

Tuy nhiên, Việt Nam chắc chắn không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Việc phải chơi lượt đi trên sân khách khiến đoàn quân của HLV Việt Nam nhiều khả năng ưu tiên sự chắc chắn, kiểm soát thế trận và chờ thời cơ phản công.

Với Malaysia, áp lực sẽ lớn hơn. Họ cần tận dụng lợi thế sân nhà để tạo lợi thế trước trận lượt về tại Hà Nội 3 ngày sau đó. Nếu không có kết quả thuận lợi, sức ép dành cho ông Tan Cheng Hoe có thể nhanh chóng gia tăng.

ĐT Việt Nam (áo đỏ) và Malaysia sắp đối đầu

2 trận đấu quyết định tương lai

Điều đáng nói là FAM chưa đóng cánh cửa với Tan Cheng Hoe. Ngược lại, việc ông giúp Malaysia tiến vào bán kết đã tạo ra một cơ sở đáng kể để nhà cầm quân này cạnh tranh cho vị trí chính thức.

Kamarul Ariffin tin rằng nếu được trao toàn quyền, HLV Tan Cheng Hoe có thể đưa Malaysia hướng tới những mục tiêu lớn hơn, thậm chí giúp đội tuyển giành vé dự Asian Cup 2030. Nhưng trước khi nói đến một kế hoạch dài hạn, ông phải vượt qua bài kiểm tra mang tên Việt Nam.

Hai trận bán kết AFF Cup 2026 vì thế có thể được xem là những màn so tài quan trọng nhất trong nhiệm kỳ tạm quyền của Tan Cheng Hoe. Nếu Malaysia đánh bại Việt Nam và giành quyền vào chung kết, vị thế của ông sẽ thay đổi đáng kể. Khi đó, FAM sẽ rất khó bỏ qua một HLV vừa hiểu bóng đá nội địa, vừa chứng minh được năng lực trong thời điểm khó khăn.

Ngược lại, nếu Malaysia dừng bước trước Việt Nam, chiếc ghế của Tan Cheng Hoe sẽ trở lại trạng thái bất định. Thất bại không đồng nghĩa ông chắc chắn bị loại, nhưng nó có thể khiến FAM ưu tiên một phương án khác khi bước vào giai đoạn tái cấu trúc đội tuyển.

Bởi vậy, cuộc đối đầu tại Kuala Lumpur không chỉ là màn so tài giữa Việt Nam và Malaysia. Với Tan Cheng Hoe, đó còn là trận đấu để ông trả lời câu hỏi quan trọng nhất: liệu mình có đủ sức biến vai trò tạm quyền thành một vị trí chính thức?