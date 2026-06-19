Cha của Messi gặp vấn đề sức khỏe, gia đình lên tiếng chỉ trích tin đồn thất thiệt

Gia đình xác nhận tình trạng của ông Jorge Messi

Sau nhiều ngày xuất hiện hàng loạt đồn đoán về sức khỏe của ông Jorge Messi, gia đình đội trưởng tuyển Argentina đã chính thức lên tiếng nhằm làm rõ sự việc.

Cha của Messi gặp vấn đề về sức khỏe

Theo thông báo, ông Jorge Messi hiện đang gặp vấn đề liên quan đến sức khỏe, song quá trình điều trị diễn ra tích cực và tình trạng hồi phục có nhiều chuyển biến khả quan dưới sự theo dõi của đội ngũ y tế.

Tuy nhiên, gia đình Messi cũng không giấu được sự bất bình trước cách một số cơ quan truyền thông khai thác câu chuyện. Họ cho rằng nhiều thông tin được đăng tải thiếu sự nhạy cảm, tôn trọng và xâm phạm quyền riêng tư của gia đình trong thời điểm khó khăn.

Gia đình kêu gọi tôn trọng quyền riêng tư

Theo ESPN, gia đình Messi nhấn mạnh trong tuyên bố: "Ông Jorge Messi hiện đang trải qua một vấn đề về sức khỏe. Ông được theo dõi y tế, đang hồi phục và có những tiến triển tích cực phù hợp với tình trạng hiện tại.

Gia đình Messi yêu cầu tôn trọng quyền riêng tư

Trước những báo cáo, tin đồn và suy đoán xuất hiện trong vài giờ qua, gia đình bày tỏ sự khó chịu sâu sắc trước sự thiếu nhạy cảm, tôn trọng và thận trọng của một số người đối với một vấn đề hoàn toàn riêng tư.

Chỉ những người thân cận nhất mới nắm được thông tin chính xác về tình trạng của ông Jorge. Vì vậy, mọi thông tin không được phát đi từ gia đình hoặc các kênh chính thức đều không đáng tin cậy".

Nhà Messi cũng kêu gọi giới truyền thông hành xử có trách nhiệm và nhân văn hơn, nhấn mạnh rằng sức khỏe của một cá nhân không nên trở thành đối tượng của những đồn đoán vô căn cứ. Đồng thời, họ gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã dành sự quan tâm, động viên và mong mọi người tiếp tục tôn trọng quyền riêng tư của ông Jorge cũng như toàn thể gia đình. Mọi thông tin mới sẽ chỉ được công bố qua các kênh chính thức.

Messi vẫn tỏa sáng tại World Cup 2026

Trong khi gia đình đối mặt với những ngày đầy áp lực, Lionel Messi vẫn khởi đầu World Cup 2026 theo cách không thể ấn tượng hơn. Đội trưởng Argentina lập hat-trick giúp nhà đương kim vô địch đánh bại Algeria 3-0 ở trận ra quân.

Messi từng bật khóc sau khi ghi bàn vào lưới Algeria

Sau bàn thắng đầu tiên, Messi đã bật khóc ngay trên sân. Chia sẻ sau trận, anh cho biết những giọt nước mắt không liên quan đến bóng đá mà xuất phát từ những khó khăn trong cuộc sống cá nhân thời gian gần đây. Tiền đạo 39 tuổi cũng gửi lời cảm ơn các đồng đội cùng toàn bộ thành viên tuyển Argentina đã luôn ở bên, tiếp thêm sức mạnh để anh vượt qua giai đoạn nhiều thử thách.

Cú hat-trick trước Algeria không chỉ mang về ba điểm cho Argentina mà còn giúp Messi cân bằng kỷ lục 16 bàn thắng tại các kỳ World Cup của huyền thoại người Đức Miroslav Klose, qua đó cùng chia sẻ vị trí chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Argentina hiện đứng trước cơ hội sớm giành vé vào vòng knock-out nếu đánh bại Áo ở lượt trận thứ hai bảng J vào lúc 0h ngày 23/6 (giờ Hà Nội), trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với Jordan (9h ngày 28/6).