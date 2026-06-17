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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Anh - Croatia: "Tam sư" quyết phá lời nguyền 60 năm (World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Anh Anh - Croatia: Chạm trán thượng đỉnh

(3h, 18/6, bảng L) Tuyển Anh khởi đầu chiến dịch World Cup 2026 bằng cuộc chạm trán Croatia trên đất Mỹ. Đây không chỉ là màn tái ngộ nhiều duyên nợ mà còn là bài kiểm tra đầu tiên cho tham vọng vô địch thế giới của thầy trò HLV Thomas Tuchel.

   

World Cup | 3h, 18/6 | AT&T

Anh
Trực tiếp bóng đá Anh - Croatia: "Tam sư" quyết phá lời nguyền 60 năm (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Anh - Croatia: "Tam sư" quyết phá lời nguyền 60 năm (World Cup) - 1
Croatia
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Anh - Croatia: "Tam sư" quyết phá lời nguyền 60 năm (World Cup) - 1
Pickford, James, Stones, Konsa, O'Reilly, Anderson, Rice, Madueke, Bellingham, Gordon, Kane
Trực tiếp bóng đá Anh - Croatia: "Tam sư" quyết phá lời nguyền 60 năm (World Cup) - 1
Livakovic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol, Stanisic, Modric, Kovacic, Perisic, Sucic, Baturina, Musa

Tuyển Anh quyết tâm xóa lời nguyền 60 năm

Tuyển Anh quyết tâm xóa lời nguyền 60 năm

Tuyển Anh quyết tâm xóa lời nguyền 60 năm

Sau 60 năm chờ đợi kể từ chức vô địch World Cup 1966, tuyển Anh tiếp tục đặt kỳ vọng lớn vào hành trình chinh phục đỉnh cao thế giới. Nhiệm vụ đó được trao cho HLV Thomas Tuchel, người đang nhận được những tín hiệu tích cực sau khi giúp "Tam sư" thắng liền hai trận giao hữu mà không thủng lưới.

Phong độ của tuyển Anh cũng rất ấn tượng khi toàn thắng và giữ sạch lưới ở vòng loại World Cup. Kể từ sau EURO 2024, chỉ có một đội tuyển châu Âu đánh bại được họ, tạo thêm cơ sở để người hâm mộ tin vào một màn khởi đầu thuận lợi.

Kết quả 5 trận gần nhất của ĐT Anh và Croatia
ĐT Anh ĐT Croatia
Anh 3-0 Costa Rica Croatia 2-1 Slovenia
Anh 1-0 New Zealand Croatia 0-2 Bỉ
Anh 0-1 Nhật Bản Brazil 3-1 Croatia
Anh 1-1 Uruguay Colombia 1-2 Croatia
Albania 0-2 Anh Montenegro 2-3 Croatia

Croatia vẫn là đối thủ đầy bản lĩnh

Croatia cũng bước vào giải đấu với hành trang đáng nể khi bất bại ở vòng loại, giành 7 chiến thắng và 1 trận hòa. Tuy nhiên, sự ổn định của đội bóng áo caro bị đặt dấu hỏi sau khi thắng hai và thua hai trong bốn trận giao hữu gần nhất, đồng thời đều để thủng lưới.

Dù vậy, Croatia vẫn luôn là cái tên đáng gờm tại các giải đấu lớn. Đội bóng vùng Balkan từng liên tiếp vào bán kết hai kỳ World Cup gần nhất và bất bại ở vòng bảng của cả hai giải, cho thấy kinh nghiệm cùng bản lĩnh thi đấu là thứ không thể xem nhẹ.

Duyên nợ World Cup và những thống kê đáng chú ý

Các trận đối đầu gần nhất giữa Anh và Croatia
Ngày thi đấu Kết quả
13/6/2021 Anh 1-0 Croatia
18/11/2018 Anh 2-1 Croatia
13/10/2018 Croatia 0-0 Anh
12/7/2018 Croatia 2-1 Anh
10/9/2009 Anh 5-1 Croatia

Cuộc đối đầu lần này gợi lại ký ức buồn cho tuyển Anh khi họ từng bị Croatia đánh bại 2-1 ở bán kết World Cup 2018. Tuy nhiên, đó cũng là chiến thắng duy nhất của Croatia trong sáu lần gặp gần nhất giữa hai đội, khi Anh thắng bốn và hòa một trận.

Các con số thống kê cũng mang đến nhiều tín hiệu đáng chú ý. Chỉ một trong mười trận gần nhất của tuyển Anh có cảnh cả hai đội cùng ghi bàn, trong khi sáu trên bảy trận gần đây của Croatia xuất hiện ít nhất ba bàn thắng. Điều đó hứa hẹn một màn so tài hấp dẫn và khó lường trong ngày ra quân của cả hai đội.

Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2026?

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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

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-17/06/2026 18:20 PM (GMT+7)
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