Rodri chính thức gia nhập Barcelona, "xát muối" vào nỗi đau của Real Madrid

"Ông chủ" tuyến giữa gia nhập Barcelona

Barcelona đã hoàn tất một trong những thương vụ đình đám nhất chuyển nhượng mùa hè 2026 khi chính thức xác nhận chiêu mộ Rodri từ Man City. Đây được xem là một trong những bản hợp đồng đáng chú ý nhất của đội bóng xứ Catalunya trong những năm gần đây.

Rodri chính thức gia nhập Barcelona

Barcelona công bố Rodri bằng một video đầy ấn tượng trên các kênh mạng xã hội của CLB. Dòng chú thích đi kèm viết: “Bậc thầy của không gian và thời gian đã đặt chân đến Barcelona”.

Barcelona ra thông báo chính thức hôm 18/8: “CLB thông báo đã đạt thỏa thuận với Man City về việc chiêu mộ tiền vệ người Tây Ban Nha Rodri, với hợp đồng có thời hạn đến ngày 30/6/2030”.

Thông báo được đưa ra vài ngày sau khi hai CLB đạt thỏa thuận cuối cùng, với việc Man City chấp nhận đề nghị tổng trị giá khoảng 76,5 triệu euro từ Barcelona, trong đó khoảng 60 triệu euro là phí cố định, phần còn lại là phụ phí gắn với những điều kiện cụ thể.

Từ chối Real Madrid để chọn Barcelona

Trong buổi họp báo ra mắt Barcelona, Rodri được hỏi về những đồn đoán xoay quanh tương lai và sự quan tâm từ các đội bóng hàng đầu châu Âu khác, đáng chú ý nhất là đối thủ truyền kiếp Real Madrid.

Rodri không né tránh việc xác nhận Barcelona không phải đội bóng duy nhất muốn có chữ ký của anh, đồng thời trực tiếp thừa nhận từ chối lời đề nghị từ Real Madrid và lựa chọn khoác áo đội chủ sân Camp Nou.

Cầu thủ 30 tuổi chia sẻ: “Tôi muốn nói rằng mình rất hạnh phúc khi có mặt ở đây. Đây là một ngày đặc biệt, một chương mới quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Đó là một quyết định khó khăn. Trước hết là vì tôi phải rời Man City, đội bóng đã cho tôi mọi thứ và nơi tôi đã vô cùng hạnh phúc. Tôi sẽ luôn biết ơn họ. Tôi cảm ơn Man City vì đã tạo điều kiện để tôi ra đi.

Barcelona luôn là một hình mẫu ở đẳng cấp thế giới đối với tôi, nhờ cách họ nhìn nhận bóng đá và những giá trị mà đội bóng đại diện. Đúng là tôi có một đề nghị khác, nhưng Barcelona là lựa chọn số 1 của tôi, và đó là điều tôi đã nói rõ với Chủ tịch Joan Laporta”.

Háo hức làm việc với Flick và Yamal

Rodri cũng tranh thủ trấn an người hâm mộ Barcelona về tình trạng thể lực sau ca phẫu thuật lưng gần đây. Anh cho biết đây chỉ là một thủ thuật ngoại trú và khẳng định hoàn toàn sẵn sàng thi đấu ngay lập tức.

Tuyển thủ Tây Ban Nha bày tỏ sự háo hức khi được thi đấu cùng những tài năng trẻ như Lamine Yamal, đồng thời ca ngợi sự tiến bộ ngoạn mục và những màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ tuổi teen.

Bên cạnh đó, Rodri nhấn mạnh những cuộc trao đổi tích cực với HLV Hansi Flick và cho rằng những ý tưởng chiến thuật táo bạo của chiến lược gia người Đức có sức hấp dẫn lớn. Anh hy vọng có thể mang kinh nghiệm dày dặn của mình đến một phòng thay đồ trẻ trung và giúp đội bóng xứ Catalunya đạt mục tiêu cao nhất là giành Champions League.

Không nhiều tiền vệ trên thế giới có thể sánh với vị thế của Rodri ở thời điểm hiện tại. Anh giành Quả bóng vàng năm 2024 và được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất” World Cup 2026 sau khi giúp Tây Ban Nha lần thứ hai trong lịch sử đăng quang giải đấu lớn nhất hành tinh. Trong 7 mùa giải khoác áo Man City, Rodri giành 12 danh hiệu lớn, trong đó có Champions League và 4 chức vô địch Premier League.

Sự xuất hiện của Rodri được kỳ vọng sẽ tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa Barcelona, vốn đã sở hữu những cái tên như Pedri, Gavi và Dani Olmo, trong bối cảnh Frenkie De Jong phải nghỉ thi đấu nhiều tháng vì chấn thương.