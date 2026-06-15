Lộ đội hình ĐT Anh đá trận mở màn World Cup: Rashford và Saka bị loại

Theo tờ Daily Mail, HLV Tuchel đã đưa ra quyết định về đội hình xuất phát của tuyển Anh cho cuộc chạm trán Croatia. Cụ thể, chiến lược gia người Đức đã loại Marcus Rashford khỏi vị trí tiền đạo cánh trái và ưu tiên sử dụng Anthony Gordon.

Ngoài ra, Tuchel không muốn những cầu thủ bị gạch tên khỏi đội hình chính cảm thấy thất vọng, bởi họ nhiều khả năng vẫn sẽ được trao cơ hội ra sân nhờ quy định cho phép thực hiện 5 quyền thay người.

Ở hành lang cánh phải, Noni Madueke được cho là sẽ đá chính. Lý do bởi có những lo ngại liên quan đến tình trạng thể lực của Bukayo Saka.

Đây liệu có phải đội hình xuất phát của tuyển Anh ở trận gặp Croatia?

Trong khi đó, tại tuyến phòng ngự, Ezri Konsa được cho là sẽ sát cánh cùng trung vệ kỳ cựu John Stones. Tuchel được cho là đánh giá cao sức mạnh thể chất và khả năng không chiến của Konsa hơn Marc Guehi, đồng thời tin tưởng vào khả năng triển khai bóng của Stones.

Tại tuyến giữa, Jude Bellingham từng phải cạnh tranh quyết liệt với Morgan Rogers cho một suất đá chính. Tuy nhiên, sau màn trình diễn ấn tượng trước Costa Rica, tiền vệ của Real Madrid được cho là đã vượt lên trên ngôi sao thuộc biên chế Aston Villa trong thứ tự ưu tiên.

Điều đó đồng nghĩa Nico O’Reilly và Reece James nhiều khả năng sẽ đảm nhiệm hai vị trí hậu vệ biên phía trước thủ thành Jordan Pickford.

Bộ đôi tiền vệ trung tâm dự kiến là Declan Rice và Elliot Anderson, trong khi đội trưởng Harry Kane sẽ lĩnh xướng hàng công của tuyển Anh.

Tuyển Anh đã có màn chạy đà khá thành công trong các trận giao hữu trước thềm giải đấu. Đội bóng của Tuchel lần lượt đánh bại New Zealand và Costa Rica trước sự chứng kiến của người hâm mộ. Ngoài ra, họ còn dễ dàng vùi dập Miami FC với tỷ số 6-0 trong trận giao hữu kín.