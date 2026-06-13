Bảng xếp hạng bảng G World Cup 2026: Bỉ, Ai Cập, Iran, New Zealand, trật tự nào sẽ được thiết lập?

Bảng xếp hạng bóng đá bảng G World Cup 2026 mới nhất

Bảng G Đội Số trận Thắng Hòa Bại BT BB Hiệu số Điểm 1 Bỉ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Ai Cập 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Iran 0 0 0 0 0 0 0 0 4 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0

* Ở 2026 FIFA World Cup, 32 đội vào vòng 1/16 được chọn như sau:

- 24 đội đi thẳng: Top 2 của 12 bảng (A-L)

- 8 vé vớt: lấy 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

* Các đội hạng 3 được xếp hạng theo thứ tự: Điểm → hiệu số → bàn thắng → fair-play → bốc thăm.

Bảng G World Cup 2026 chuẩn bị khởi tranh với những toan tính chiến thuật vô cùng khó lường từ bốn đại diện thuộc bốn châu lục. Tuyển Bỉ với dàn ngôi sao đẳng cấp châu Âu được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi đầu bảng, nhưng họ cần chứng minh bản lĩnh ngay từ trận ra quân.

Sức ép dành cho đại diện châu Âu là không nhỏ khi Ai Cập mang đến lối chơi phòng ngự phản công sắc lẹm cùng khát khao khẳng định vị thế. Trong khi đó, Iran luôn là bộ mặt đầy khó chịu của bóng đá châu Á nhờ sự kỷ luật, thực dụng và tinh thần chiến đấu ngoan cường. Khép lại bảng đấu là New Zealand, ẩn số đến từ châu Đại Dương sở hữu thể hình lý tưởng và lối chơi không ngại va chạm.

Sự khác biệt về phong cách thi đấu hứa hẹn tạo nên một cục diện so kè nghẹt thở, nơi tấm vé đi tiếp chỉ dành cho đội bóng biết chắt chiu cơ hội.