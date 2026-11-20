Doanh thu của Man United trong quý đầu tiên

Ban lãnh đạo Man United vừa công bố báo cáo doanh thu trong quý đầu tiên của năm tài chính 2027. Theo đó, tổng doanh thu của đội bóng đạt 146,1 triệu bảng, trong khi chỉ số EBITDA (lợi nhuận trước lãi vay, thuế thu nhập doanh nghiệp, khấu hao tài sản cố định hữu hình và phân bổ tài sản vô hình) đạt 27,5 triệu bảng. Những con số này tăng nhẹ so với cùng thời điểm mùa trước (lần lượt là 140,3 triệu bảng và 26,9 triệu bảng).

Pochettino vừa ra mắt và MU công bố doanh thu tài chính quý đầu tiên

CLB ghi nhận khoản lỗ 3 triệu bảng từ hoạt động kinh doanh trong quý, trong khi cùng kỳ năm ngoái, Man United có lợi nhuận 13 triệu bảng. Khoản lỗ từ hoạt động kinh doanh, chưa tính lợi nhuận từ việc thanh lý đăng ký cầu thủ, là 23,7 triệu bảng, giảm so với mức 32 triệu bảng cùng kỳ năm trước.

Trong năm tài chính 2027, Man United giữ nguyên dự báo trước đó: tổng doanh thu từ 740 đến 760 triệu bảng và EBITDA điều chỉnh từ 205 đến 225 triệu bảng. Trong giai đoạn ba tháng kết thúc vào ngày 30/9, quỹ lương của CLB tăng 8,6%, lên 79,9 triệu bảng.

Nếu duy trì mức chi này, quỹ lương của Man United sẽ vào khoảng 320 triệu bảng mỗi năm. CLB cho biết nguyên nhân của sự gia tăng này là việc giành quyền tham dự Champions League.

Man United nợ 1,1 tỷ bảng

Tuy nhiên, Manchester United vẫn đang nợ hơn 1,1 tỷ bảng sau khi khoản nợ dài hạn tăng lên 577 triệu bảng. Ngoài ra, Man United còn có khoản nợ 207 triệu bảng, bao gồm cả tiền lãi, theo hạn mức tín dụng quay vòng và 332 triệu bảng nợ phải trả trong hoạt động thương mại. Phần lớn trong số này là những khoản tiền CLB còn nợ các đội bóng khác từ những thương vụ chuyển nhượng chưa thanh toán hết.

Hai khoản nợ ngắn hạn và khoản nợ dài hạn của Man United đều rất "khủng"

Chi phí tài chính ròng của Man United trong giai đoạn ba tháng kết thúc vào cuối tháng 9 là 14,5 triệu bảng. Với mức chi phí này, CLB sẽ phải chi gần 60 triệu bảng mỗi năm để trả lãi và duy trì các khoản nợ hiện tại. Đây là hệ quả từ thương vụ gia đình Glazer thâu tóm Man United bằng hình thức vay nợ vào năm 2005. Trước thời điểm đó, CLB hoàn toàn không có nợ.

Giám đốc điều hành Omar Berrada cho biết: “Doanh thu của chúng tôi vẫn duy trì ở mức tích cực và đang đi đúng lộ trình, trong khi CLB tiếp tục phát triển một cách bền vững. Chúng tôi rất vui mừng chào đón Mauricio Pochettino cùng các cộng sự đến với CLB".

"Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là hỗ trợ họ, đồng thời không ngừng tìm cách cải thiện thành tích trên sân cỏ. Chúng tôi hài lòng với những tiến bộ mà Eva Olid đã đạt được cùng đội nữ, cũng như khả năng thích nghi rất tốt của toàn đội với phương pháp làm việc của bà ấy”.

Những số liệu trên chưa bao gồm chi phí đền bù hợp đồng cho HLV Michael Carrick sau khi ông bị sa thải, cũng như khoản tiền bồi thường để chiêu mộ Mauricio Pochettino cùng các cộng sự trong ban huấn luyện. Theo ước tính, tổng chi phí này ít nhất là 7,5 triệu bảng.