HLV Mauricio Pochettino đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên cho kênh mạng xã hội của Manchester United sau khi đổ bộ xuống Manchester. Ông đã giã từ công việc ở ĐT Mỹ để giải cứu mùa bóng của MU, khi “Quỷ Đỏ” đang đứng thứ 18 trên BXH Premier League.

HLV Mauricio Pochettino

Nhiệm vụ trước mắt của ông là giúp MU giành điểm tại Anfield của Liverpool (23h30, 22/11) nhưng bên cạnh đó, ông cũng sẽ có kế hoạch lâu dài cho đội bóng để MU thoát khỏi vòng luẩn quẩn thời hậu Alex Ferguson. Và “Poch” đã nói về chủ đề này trong cuộc phỏng vấn mới đây.

Tiềm năng phải là điểm xuất phát

“Sẽ là sai lầm nếu chỉ tạm nhìn vào tình thế hiện tại của đội bóng”, Pochettino mở đầu. “Chúng ta cần phải nhìn vào triển vọng của CLB. Mọi sự khởi đầu, mọi hành động phải bắt đầu từ bây giờ, tạo ra ảnh hưởng tốt lên mọi mặt, khôi phục lại niềm tin rằng chúng ta có thể chiến thắng”.

Tuy nhiên chiến thắng không phải điều duy nhất Pochettino muốn nhắm đến. “Cảm xúc mà tôi muốn tạo ra cho các cầu thủ là chiến thắng, và không chỉ thắng mà còn thắng có phong cách. Tôi muốn các cầu thủ thể hiện hết những gì họ có”, ông nhấn mạnh.

Pochettino gặp gỡ các cầu thủ MU

Mặc dù thị trường chuyển nhượng chỉ hơn 1 tháng nữa sẽ mở cửa, lúc này Pochettino vẫn tập trung vào khai thác khả năng của các cầu thủ đang có. “Chúng ta cần yêu thương những cầu thủ chúng ta đang có. Ủng hộ họ, tạo ra điều kiện để họ chơi tốt nhất. Hành động có trách nhiệm nhất lúc này là phải bắt đầu hình thành một bối cảnh để các cầu thủ đủ sức phát huy tài năng”, ông chia sẻ.

Niềm tin vào sự ủng hộ

MU đã trải qua nhiều đời HLV trong hơn 1 thập kỷ qua và niềm tin vào ban lãnh đạo từ các fan đã chạm đáy, bởi chính ban lãnh đạo ít khi ủng hộ các HLV trưởng một cách đầy đủ. Tuy nhiên, trước mắt Pochettino nói ông có được sự chống lưng từ các sếp lớn của CLB.

“Tôi đã cảm nhận được mọi sự ủng hộ, từ các giám đốc và ông chủ đội bóng. Tất nhiên giờ sẽ là lúc chúng tôi mang lại kết quả để xứng với sự ủng hộ đó. Chúng tôi có sự nhận thức rõ ràng về kỳ vọng và đòi hỏi đặt ra ở đội bóng này”, ông cho biết.

“Chúng ta phải liên hợp lại để có được kết quả thành công. Xét cho cùng, tên của CLB chúng ta luôn là Manchester United”.

Can đảm tại Anfield

Trận đầu tiên sẽ là thách thức lớn cho Pochettino bởi Liverpool đang cạnh tranh top 5 trên BXH. Tuy nhiên HLV người Argentina nói ông sẽ chuẩn bị cho trận này với tham vọng giành chiến thắng.

Pochettino phải vào việc ngay tại MU để chuẩn bị cho trận gặp Liverpool

“Chúng tôi sẽ đến Anfield với mục tiêu thắng, đá thật dũng cảm, thể hiện phẩm chất của Manchester United. Chúng tôi phải can đảm và chủ động, không sợ hãi khi thách thức một đối thủ mạnh như Liverpool”, ông bình luận.

Pochettino đang rất cần một kết quả tốt để fan MU lấy lại niềm tin, và lúc này ông nói mình và đội bóng không thể đòi hỏi gì hơn từ các fan: “Tôi sẽ không yêu cầu gì, vì đòi hỏi, đòi hỏi và đòi hỏi sẽ chỉ là điều nên làm nếu chúng tôi đã có kết quả xứng đáng cho sự ủng hộ của CĐV. Các fan muốn xem MU chiến đấu, chiến thắng và chơi bóng với sự tôn trọng lịch sử, tôn trọng tên tuổi của CLB”.