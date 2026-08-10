Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFF Cup 2026

Lịch trực tiếp bóng đá và link xem trực tiếp hôm nay

Sự kiện: Lịch thi đấu bóng đá

Trân trọng gửi tới quý độc giả lịch trực tiếp bóng đá hôm nay, lịch truyền hình trực tiếp những trận đấu, và link trực tiếp diễn biến trận đấu diễn ra trong ngày.

   

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Giao hữu cấp CLB 2026

10/08

22:30

Panionios (Hy Lạp)

Olympiacos Piraeus B (Hy Lạp)

11/08

01:00

Volos (Hy Lạp)

Kalamata (Hy Lạp)

VĐQG Bồ Đào Nha - vòng 1

11/08

02:15

Santa Clara

Nacional

 

Link xem trực tiếp bóng đá trên K+ và các kênh truyền hình, kênh bóng đá khác hôm nay tại 24H.COM.VN. Nguồn kênh bóng đá trực tuyến full HD, không bị lag giật, bình luận tiếng Việt miễn phí.

24H.COM.VN sẽ gửi tới đọc giả link xem tường thuật trực tiếp bóng đá chất lượng tốt nhất nhằm giảm tình trạng xem gặp khó khăn do vấn đề liên quan mạng, mang lại trải nghiệm khác biệt. Lịch trực tiếp được cập nhật liên tục và tối thiểu 12 tiếng trước khi trận đấu bắt đầu.

Chúng tôi sẽ trực tiếp các giải bóng đá hàng đầu thế giới như Ngoại hạng Anh, La Liga , Champions League, Europa League, Serie A… Và cũng không thể thiếu được các chương trình thể thao hấp dẫn của Việt Nam.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật link trực tiếp bóng đá các giải đấu khác để hướng đến mục tiêu giúp người hâm mộ có thể xem bóng đá trực tuyến nhiều các giải đấu.

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY MỚI NHẤT: Nóng giao hữu CLB
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY MỚI NHẤT: Nóng giao hữu CLB

Những giải đấu, trận đấu bóng đá hấp dẫn sẽ có trong lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.H ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/08/2026 02:40 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Lịch thi đấu bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN