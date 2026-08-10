Thời gian Trận đấu Trực tiếp Giao hữu cấp CLB 2026 10/08 22:30 Panionios (Hy Lạp) Olympiacos Piraeus B (Hy Lạp) 11/08 01:00 Volos (Hy Lạp) Kalamata (Hy Lạp) VĐQG Bồ Đào Nha - vòng 1 11/08 02:15 Santa Clara Nacional

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