Lịch trực tiếp bóng đá và link xem trực tiếp hôm nay
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Thời gian Trận đấu Trực tiếp Giao hữu cấp CLB 2026 10/08 22:30 Panionios (Hy Lạp) Olympiacos Piraeus B (Hy Lạp) 11/08 01:00 Volos (Hy Lạp) Kalamata (Hy Lạp) VĐQG Bồ Đào Nha - vòng 1 11/08 02:15 Santa Clara Nacional
Thời gian
Trận đấu
Trực tiếp
Giao hữu cấp CLB 2026
10/08
22:30
Panionios (Hy Lạp)
Olympiacos Piraeus B (Hy Lạp)
11/08
01:00
Volos (Hy Lạp)
Kalamata (Hy Lạp)
VĐQG Bồ Đào Nha - vòng 1
11/08
02:15
Santa Clara
Nacional
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-10/08/2026 02:40 AM (GMT+7)