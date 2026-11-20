Fulham mời Bassey gia hạn để xua đuổi MU

Tờ The Athletic cho hay trung vệ Calvin Bassey đã được mời gia hạn bởi Fulham giữa lúc anh được đồn là mục tiêu của MU. Bassey sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè 2027 và dù Fulham có lựa chọn kích hoạt gia hạn thêm 1 năm. họ muốn giữ anh lâu dài.

Calvin Bassey

Các CLB Premier League sẽ ứng tiền cho giải kiện Man City

Tờ The Athletic cho biết nếu Man City quyết định dây dưa trì hoãn việc thi hành án phạt tài chính của Premier League qua các thủ tục pháp lý, các CLB Premier League sẵn sàng chi tiền để giúp Premier League trong quá trình khiếu nại. Hiện trong 19 đội, chỉ 1 CLB duy nhất phản đối việc này là Nottingham Forest.

Liverpool bàn gia hạn với Van Dijk

Trước sự quan tâm của AC Milan và một số CLB lớn khác, Liverpool mới đây đã có động thái bàn bạc về việc gia hạn với trung vệ người Hà Lan. Van Dijk đã ở tuổi 35 và hiện Liverpool đang dự tính chỉ mời anh 1 năm hợp đồng. Về phần Van Dijk, anh vẫn đang tỏ ra hài lòng với cuộc sống tại Liverpool.

Leicester City không còn được rao bán

Báo chí Anh cho biết tập đoàn King Power (Thái Lan) đã không còn rao bán Leicester City sau khi CLB này tụt xuống tận League One. Lý do đơn giản là vì King Power đòi 200 triệu bảng, mức giá quá cao và không ai thèm mua.

Ever Banega giải nghệ ở tuổi 38

Tiền vệ kỳ cựu người Argentina Ever Banega đã chấm dứt sự nghiêp cầu thủ ở tuổi 38 sau hơn 800 trận. Banega đã vô địch Copa Libertadores 2007 trong màu áo Boca Juniors trước khi sang La Liga thi đấu, anh có 6 năm thuộc biên chế Valencia nhưng đạt tới đỉnh cao sự nghiệp khi giành 3 danh hiệu Europa League với Sevilla. Sau 4 năm khoác áo Al Shabab ở Saudi Arabia, Banega đã trở về quê hương và lần lượt đá cho Newell’s Old Boys và Defensa y Justicia.

Ở cấp độ quốc tế, Banega đã lên ngôi vô địch U20 thế giới cùng tuyển U20 Argentina vào năm 2007, 1 năm trước khi đoạt HCV Olympic 2008. Ở ĐTQG, Banega bắt đầu xuất hiện thường xuyên kể từ Copa America 2011 và góp mặt tại World Cup 2014 & 2018 lẫn Copa America 2015 & 2016, đoạt ngôi Á quân ở 3 giải.