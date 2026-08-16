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Tin mới nhất bóng đá sáng 16/8: Barcelona tính xếp Yamal đá cắm thường xuyên

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

HLV Hansi Flick đang trong quá trình thử nghiệm Lamine Yamal ở vị trí tiền đạo cắm.

Barcelona tính xếp Yamal đá cắm thường xuyên

HLV Hansi Flick của Barcelona đang tìm kiếm những giải pháp táo bạo để giải quyết tình trạng thiếu tiền đạo cắm của Barcelona. Hàng công của Barcelona đã có những thay đổi đáng kể trong mùa hè này khi Robert Lewandowski và Ferran Torres rời đi. 

Theo đó, ông quyết định thử nghiệm Yamal đá ở vị trí số 9. Mọi thứ được HLV Flick áp dụng vào thực tế trong các buổi tập kín tại Ciutat Esportiva Joan Gamper. Trong đoạn video được câu lạc bộ công bố gần đây từ một trong những trận đấu tập, Yamal đã được nhìn thấy thi đấu và ghi bàn từ vị trí tiền đạo cắm. 

Yamal đá số 9 liệu có hiệu quả?

Yamal đá số 9 liệu có hiệu quả?

Yamal không phải là cầu thủ duy nhất được yêu cầu thể hiện sự đa năng. Cả Anthony Gordon và Karim Adeyemi đều rất quen thuộc với vị trí tiền đạo cắm. 

Musiala đổ gục xuống sân vì nắng nóng 

Bayern Munich gần đây thắng Leipzig với tỷ số 3-1. Ở trận đấu đó, Musiala gặp vấn đề khi dường như anh bị say nắng. Phút 83, cầu thủ người Đức trông có vẻ choáng váng và mất phương hướng. Vài phút sau, anh mất thăng bằng và ngã xuống đất. Musiala sau đó được dìu ra khỏi sân trong tiếng hô vang tên anh của người hâm mộ trên khán đài.

Chelsea cho mượn sân ở Cúp C1

Shakhtar Donetsk dự kiến sử dụng sân Stamford Bridge của Chelsea làm sân nhà tại Cúp C1 mùa 2026/27. Các cuộc đàm phán giữa 2 đội tiến triển tốt trong thời gian qua. Nếu thỏa thuận được thông qua, Stamford Bridge sẽ trở thành sân nhà của Shakhtar Donetsk trong toàn bộ vòng bảng Cúp C1.

Arteta trấn an người hâm mộ

Mikel Arteta đã lên tiếng dập tắt mọi nghi ngờ về tương lai của mình tại Arsenal dù hợp đồng chỉ còn một năm: "Mọi người không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì trong số đó, bởi vì tôi muốn ở đây. Tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi cảm thấy rất biết ơn khi được làm việc với những người mà tôi muốn gắn bó cùng và khi có cơ hội, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề hợp đồng. 

Tôi nghĩ luôn có ưu tiên khác. Đó là cách chúng ta đã xử lý vấn đề này, tôi nghĩ là vì mọi người đều cảm thấy thoải mái rằng thời hạn hợp đồng sẽ không phải là vấn đề".

Giới chủ không chi tiền, fan MU hy vọng Rashford sẽ là "tân binh" tốt nhất
Giới chủ không chi tiền, fan MU hy vọng Rashford sẽ là "tân binh" tốt nhất

Cựu HLV Chelsea và huyền thoại bóng đá Hà Lan Ruud Gullit tin rằng Marcus Rashford có thể tạo nên bất ngờ lớn nếu trở lại Manchester United, sau quãng...

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/08/2026 01:02 AM (GMT+7)
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