Tin mới nhất bóng đá sáng 13/8: Fan tràn vào sân chụp ảnh với Fernandes

Fan tràn vào sân chụp ảnh với Fernandes

Trận giao hữu trước mùa giải của MU với Leeds tại sân Croke Park ở Dublin đã kết thúc theo cách kỳ lạ khi hai cổ động viên trẻ chạy vào sân để chụp ảnh tự sướng với Bruno Fernandes. Khi lực lượng an ninh không can thiệp ngay lập tức, ít nhất ba người hâm mộ khác đã xông vào sân và trận đấu không được tiếp tục cho đến khi trọng tài Neil Doyle thổi còi kết thúc trận đấu.

MU hòa 1-1 trước Leeds ở trận này. Nhờ vậy, đội chủ sân Old Trafford nối dài chuỗi bất bại trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới lên thành con số 4.

HLV Xavi chính thức dẫn dắt ĐT Hà Lan

Trên trang chủ, Liên đoàn Bóng đá Hà Lan chính thức xác nhận bổ nhiệm Xavi Hernandez làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này. Theo đó, huyền thoại bóng đá Tây Ban Nha ký hợp đồng có thời hạn 4 năm, dẫn dắt "Cơn lốc màu da cam" tới hết World Cup 2030.

Xavi trở thành tân HLV trưởng đội tuyển Hà Lan

Đội tuyển Hà Lan đã không có huấn luyện viên trưởng kể từ thời điểm bị loại khỏi vòng 1/16 World Cup 2026 và Ronald Koeman từ chức. Đáng nói hơn, đây là lần thứ 2 Xavi kế nhiệm Koeman, sau khi thay thế đồng nghiệp tại Barcelona năm 2021.

Xavi, 46 tuổi, bắt đầu sự nghiệp huấn luyện tại Al Saad (Qatar), sau đó dẫn dắt Barcelona giành chức vô địch La Liga 2022/23, siêu cúp Tây Ban Nha năm 2023.

Sao trẻ Aston Villa lập kỷ lục lịch sử ở siêu cúp châu Âu

Ở trận tranh siêu cúp châu Âu với PSG, Aston Villa gây bất ngờ khi điền tên cầu thủ trẻ Bryan Madjo vào đội hình xuất phát. Theo thống kê, tiền đạo người Pháp trở thành cầu thủ trẻ nhất đá chính tại siêu cúp châu Âu (17 tuổi 212 ngày) cũng như bất kì trận chung kết cúp châu Âu nào.

Trước đó, Ronald de Boer (17 tuổi 193 ngày, năm 1987) và Ibrahim Mbaye (17 tuổi 201 ngày, năm 2025) từng góp mặt tại siêu cúp châu Âu nhưng đều vào sân từ ghế dự bị.

Alvarez lại "làm loạn" ở Atletico, quyết sang Barca

Theo tờ Sport (Tây Ban Nha), Julian Alvarez đã nói chuyện với huấn luyện viên Diego Simeone vài phút trước buổi tập mới nhất cùng Atletico Madrid, với hy vọng ông thầy hỗ trợ anh sớm ra đi để đầu quân cho Barcelona. Dù vậy, HLV Simeone khẳng định sẽ không bán Alvarez và từ chối lắng nghe cậu trò cưng, qua đó khiến anh vô cùng tức giận.

Hiện tại, tiền đạo người Argentina muốn gặp trực tiếp giám đốc điều hành Atletico, Miguel Angel Gil Marín. Trước đó, Alvarez và người đại diện được Gil Marin hứa hẹn tạo điều kiện thuận lợi cho anh ra đi vào mùa hè. Dù vậy, nhà quản lí này được cho là đã thất hứa với Alvarez.

Ferdinand thúc giục MU giữ Rashford

Trên kênh Youtube cá nhân, cựu trung vệ Rio Ferdinand đã khuyên HLV Michael Carrick giữ Marcus Rashford ở lại MU bằng mọi giá, đồng thời tin rằng tiền đạo này có thể tìm lại phong độ tốt nhất:

"Chúng ta không biết mọi chuyện sẽ diễn biến thế nào và kết quả ra sao vào cuối kỳ chuyển nhượng. Nhưng bạn biết đấy, tôi hy vọng Rashford ở lại và sẽ như tân binh của câu lạc bộ. Liệu đây có phải là Rashford đầy động lực để chứng minh chonhững người nghi ngờ thấy rằng họ đã sai? Tôi hy vọng là vậy. Hãy cùng chờ xem".