Tin mới nhất bóng đá sáng 15/8: Mbappe đánh giá về Mourinho

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFF Cup 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Singapore vs Thái Lan
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Alavés vs Getafe
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Malaysia vs Việt Nam
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Espanyol vs Levante
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Deportivo de A Coruña vs Elche
Logo Deportivo de A Coruña - DEP Deportivo de A Coruña
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Thái Lan vs Singapore
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Việt Nam vs Malaysia
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Atlético de Madrid vs Málaga
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Málaga - MAL Málaga
-
Arsenal vs Coventry City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Hull City vs Manchester United
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester City vs Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Celta de Vigo vs Osasuna
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Crystal Palace vs Manchester City
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Liverpool vs Nottingham Forest
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-

Tin mới nhất bóng đá sáng 15/8: Mbappe đánh giá về Mourinho

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

Mbappe đã có những đánh giá đầu tiên về tân HLV Jose Mourinho của Real Madrid.

Mbappe đánh giá về Mourinho

Kylian Mbappe đã trở lại tập ở Real Madrid sau kỳ nghỉ hậu World Cup và anh tỏ ra hứng khởi khi sắp làm việc với HLV Jose Mourinho. “Tôi nghĩ đây là một điều rất tích cực, chúng tôi có một HLV trưởng biết cách giành chiến thắng, biết cách dẫn đường cho tập thể tới chiến thắng.

Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

Bác sỹ Eva Carneiro tố cả Mourinho & Terry dối trá

Cuốn phim tài liệu về Jose Mourinho mới ra mắt trên Netflix đã chứng kiến Mourinho lẫn John Terry chỉ trích hành động vào sân chữa trị cho Eden Hazard của nữ bác sỹ Eva Carneiro. Nhưng nữ bác sỹ này mới đây đáp trả: “11 năm rồi và chúng ta phải sống lại với ký ức tồi tệ này, hy vọng hai kẻ đó kiếm được nhiều tiền. Sự thật rất đơn giản: Trọng tài Michael Oliver gọi chúng tôi vào sân tới 2 lần do Eden Hazard yêu cầu trợ giúp y tế, và Eden thậm chí nói về phía chúng tôi tới 2 lần. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải làm công việc của những người ngành y”.

FIFA được kêu gọi “xoay vòng” ghế chủ tịch

Theo tờ nhật báo Le Monde (Pháp), liên minh UEFA – CONCACAF – AFC đang chuẩn bị đệ trình yêu cầu sửa đổi về vị trí chủ tịch của FIFA. Theo đó thay vì một người nắm quyền theo nhiệm kỳ và được giữ vị trí nếu được tái đắc cử, vị trí này sẽ được xoay vòng theo nhiệm kỳ cố định 2 năm giữa những người phù hợp nhất để tránh một kẻ lộng quyền như Gianni Infantino.

Shakhtar Donetsk muốn đá cúp châu Âu ở Stamford Bridge

Chelsea không được dự cúp châu Âu trong mùa 2026/27 nhưng CLB Shakhtar Donetsk có thể mang các trận Champions League tới sân Stamford Bridge. Do tình hình chiến sự nên CLB của Ukraine này đã phải lang bạt qua các sân khác nhau kể từ năm 2014 đến nay, và mới đây họ đã liên hệ với Chelsea để mượn sân. Hai CLB có quan hệ thân thiết với nhau, bên cạnh đó ở London đang có tới 32.000 người mang quốc tịch Ukraine hoặc sinh ra ở Ukraine đang cư trú.

8

Việt Nam - Malaysia 19.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Malaysia
Gửi dự đoán
Trước 20:00 ngày 19/08
Thể lệ
Tin mới nhất bóng đá tối 14/8: Cựu sao MU muốn "Quỷ đỏ" mua thêm 4 tân binh
Tin mới nhất bóng đá tối 14/8: Cựu sao MU muốn "Quỷ đỏ" mua thêm 4 tân binh

Cựu hậu vệ Patrick Evra cho rằng MU cần bổ sung thêm nhiều vị trí gồm tiền đạo cắm, hậu vệ cánh và cả trung vệ.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/08/2026 00:43 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Điểm tin bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN