Tin mới nhất bóng đá sáng 15/8: Mbappe đánh giá về Mourinho

Mbappe đánh giá về Mourinho

Kylian Mbappe đã trở lại tập ở Real Madrid sau kỳ nghỉ hậu World Cup và anh tỏ ra hứng khởi khi sắp làm việc với HLV Jose Mourinho. “Tôi nghĩ đây là một điều rất tích cực, chúng tôi có một HLV trưởng biết cách giành chiến thắng, biết cách dẫn đường cho tập thể tới chiến thắng.

Kylian Mbappe

Bác sỹ Eva Carneiro tố cả Mourinho & Terry dối trá

Cuốn phim tài liệu về Jose Mourinho mới ra mắt trên Netflix đã chứng kiến Mourinho lẫn John Terry chỉ trích hành động vào sân chữa trị cho Eden Hazard của nữ bác sỹ Eva Carneiro. Nhưng nữ bác sỹ này mới đây đáp trả: “11 năm rồi và chúng ta phải sống lại với ký ức tồi tệ này, hy vọng hai kẻ đó kiếm được nhiều tiền. Sự thật rất đơn giản: Trọng tài Michael Oliver gọi chúng tôi vào sân tới 2 lần do Eden Hazard yêu cầu trợ giúp y tế, và Eden thậm chí nói về phía chúng tôi tới 2 lần. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải làm công việc của những người ngành y”.

FIFA được kêu gọi “xoay vòng” ghế chủ tịch

Theo tờ nhật báo Le Monde (Pháp), liên minh UEFA – CONCACAF – AFC đang chuẩn bị đệ trình yêu cầu sửa đổi về vị trí chủ tịch của FIFA. Theo đó thay vì một người nắm quyền theo nhiệm kỳ và được giữ vị trí nếu được tái đắc cử, vị trí này sẽ được xoay vòng theo nhiệm kỳ cố định 2 năm giữa những người phù hợp nhất để tránh một kẻ lộng quyền như Gianni Infantino.

Shakhtar Donetsk muốn đá cúp châu Âu ở Stamford Bridge

Chelsea không được dự cúp châu Âu trong mùa 2026/27 nhưng CLB Shakhtar Donetsk có thể mang các trận Champions League tới sân Stamford Bridge. Do tình hình chiến sự nên CLB của Ukraine này đã phải lang bạt qua các sân khác nhau kể từ năm 2014 đến nay, và mới đây họ đã liên hệ với Chelsea để mượn sân. Hai CLB có quan hệ thân thiết với nhau, bên cạnh đó ở London đang có tới 32.000 người mang quốc tịch Ukraine hoặc sinh ra ở Ukraine đang cư trú.