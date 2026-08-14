Tin mới nhất bóng đá sáng 14/8: Cubarsi vượt Yamal, dẫn đầu cuộc đua giải Cậu bé Vàng

Cubarsi vượt Yamal, dẫn đầu cuộc đua giải Cậu bé Vàng

Theo chấm điểm của Tuttosport sau khi mùa giải 2025/26 và World Cup khép lại, cuộc đua cho giải thưởng Cậu bé Vàng hiện đang xoay quanh chỉ 2 cầu thủ của Barcelona là trung vệ Pau Cubarsi và tiền đạo Lamine Yamal, trong đó Cubarsi với 81.206 điểm đang nhỉnh hơn 80.583 điểm của Yamal. Yan Diomande và Warren Zaire-Emery xếp sau với số điểm lần lượt 75.342 và 74.041, trong khi phần còn lại của top 10 đang có Bouaddi (Lille), Froholdt (Porto), Vitor (Bournemouth), Endrick (Real Madrid), Kroupi (Bournemouth) và Estevao (Chelsea).

Số điểm của Tuttosport cho các ứng cử viên của giải Cậu bé Vàng

Leicester được rao bán với giá 200 triệu bảng

BBC cho biết CLB Leicester City đã được tập đoàn King Power rao bán với mức giá niêm yết là 200 triệu bảng. Gói bán này bao gồm đội nam & nữ, sân King Power sức chứa 32.000 chỗ ngồi, khu vực tập luyện Seagrave cũng như OH Leuven, CLB đá ở giải Bỉ là “sân sau” của Leicester. Được biết riêng tổ hợp sân tập Seagrave đã chiếm tới hơn một nửa mức giá mua ở mốc 121 triệu bảng.

Siêu cúp Tây Ban Nha 2027 tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ

LĐBĐ Tây Ban Nha công bố giải đấu Siêu cúp Tây Ban Nha 2027 sẽ được tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào các ngày 2/2 và 7/2/2027. Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad và Atletico Madrid sẽ đá 2 trận bán kết để xác định đội vào chung kết. Đáng nói là LĐBĐ Tây Ban Nha cho biết giải sẽ trở lại Saudi Arabia vào năm 2028.

Lukaku bỏ tiền túi để “dứt nợ” với Napoli

Theo giám đốc Oguz Cetin của CLB Fenerbahce, để có được Romelu Lukaku thì Fenerbahce đã phải nhờ tới chính chân sút người Bỉ hy sinh tài chính cá nhân để được rời Napoli. “Cậu ấy đã chấp nhận bỏ tiền túi ra để đáp ứng khoản tiền thiếu so với đòi hỏi của Napoli, con số ở mức 150.000 euro. Thậm chí cậu ấy còn chấp nhận giảm 2 triệu euro tiền lương so với đề nghị ban đầu của chúng tôi”, ông Cetin cho biết.

Barthez gia nhập ban huấn luyện ĐT Pháp

LĐBĐ Pháp công bố cựu thủ môn Fabien Barthez đã gia nhập ban huấn luyện của ĐT Pháp để làm HLV thủ môn. Barthez trước đây đã làm công việc tương tự dưới thời HLV Laurent Blanc nhưng sau đó xin nghỉ, nay ông đã trở lại dưới sự tiến cử của tân HLV trưởng Zinedine Zidane.