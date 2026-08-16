Musiala ngã quỵ giữa trận: Tình trạng sức khỏe của sao Bayern Munich ra sao?

Musiala bất ngờ đổ gục sau khi ghi bàn

Người hâm mộ Bayern Munich và tuyển Đức trải qua khoảnh khắc hú vía khi Jamal Musiala có dấu hiệu mất ý thức trong chiến thắng 3-1 của “Hùm xám” trước RB Leipzig.

Tiền vệ 23 tuổi vừa ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 81. Tuy nhiên, chỉ khoảng hai phút sau, Musiala bất ngờ tỏ ra choáng váng, mất phương hướng rồi có dấu hiệu ngã quỵ.

Hình ảnh đáng lo của Musiala

Tân binh Ismael Saibari lập tức lao tới đỡ Musiala và nhẹ nhàng đưa anh nằm xuống sân. Đội ngũ y tế nhanh chóng xuất hiện, trong khi các cầu thủ Bayern vây quanh đồng đội với vẻ mặt đầy lo lắng.

Cả sân vận động gần như chìm vào im lặng khi các bác sĩ kiểm tra tình trạng của Musiala. Sau đó, đội ngũ y tế ra hiệu bằng ngón tay cái, cho thấy tình hình của tiền vệ người Đức không quá nghiêm trọng.

Nắng nóng 33 độ C khiến Bayern lo lắng

Theo truyền thông Đức, Musiala có thể đã gặp vấn đề do điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nhiệt độ tại thời điểm trận đấu diễn ra được cho lên tới 33 độ C, khiến vấn đề thể lực và bù nước trở thành mối quan tâm lớn.

Theo ghi nhận từ phía Bayern Munich, tình trạng của Musiala hiện tại ổn

Thủ môn Manuel Neuer thận trọng chia sẻ sau trận: “Mọi chuyện sẽ được làm rõ. Nhưng tất nhiên, chúng tôi đang cầu mong mọi thứ ổn thỏa”.

Giám đốc thể thao Max Eberl cũng nhanh chóng trấn an người hâm mộ: “Musiala ổn, và đó mới là điều quan trọng nhất”.

Những hình ảnh được công bố sau trận càng khiến người hâm mộ chú ý. Ngay sau khi ghi bàn, Musiala đã có biểu hiện không thoải mái trước khi đổ xuống sân chỉ hai phút sau đó.

Sự cố cũng diễn ra trong bối cảnh vấn đề nghỉ giải lao để các cầu thủ uống nước đang được tranh luận trở lại. Tại World Cup, những khoảng nghỉ như vậy từng được áp dụng thường xuyên nhằm giúp cầu thủ đối phó với điều kiện thời tiết nóng bức.

Musiala rời sân, Bayern hướng tới Siêu cúp Đức

Musiala chỉ được HLV đưa vào sân từ phút 69 nhưng nhanh chóng để lại dấu ấn bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1. Tuy nhiên, anh buộc phải rời sân không lâu sau đó vì sự cố sức khỏe.

Bayern Munich chung cuộc giành chiến thắng 3-1 trước Leipzig, với các cầu thủ Luis Diaz, Nathaniel Brown và Musiala lần lượt ghi tên trên bảng tỷ số.

Musiala chơi tốt sau khi vào sân ở hiệp 2

Harry Kane không ra sân ở trận đấu này nhưng đã trở lại tập luyện trong tuần, cùng với những đồng đội như Michael Olise.

Bayern sẽ bước vào trận đấu chính thức đầu tiên của mùa giải vào cuối tuần tới tại Siêu cúp Đức. Đối thủ của họ sẽ là Borussia Dortmund. Trận đấu diễn ra lúc 1h30 ngày 23/8 (giờ Hà Nội).

Sau sự cố của Musiala, tình trạng của tiền vệ người Đức chắc chắn sẽ là vấn đề được Bayern đặc biệt quan tâm trước khi mùa giải mới chính thức khởi tranh. Bayern Munich đã mất Musiala trong phần lớn thời gian của mùa giải trước sau chấn thương kinh hoàng ở FIFA Club World Cup 2025.