Tin mới nhất bóng đá sáng 10/8: Mbappe chia tay Nike, bí ẩn quanh nhà tài trợ mới

Mbappe chia tay Nike, bí ẩn quanh nhà tài trợ mới

Nhà báo Thibaud Vezirian cho biết sau thời gian dài (từ tận năm 8 tuổi) được tài trợ giày bởi hãng Nike, Kylian Mbappe sẽ không tiếp tục hợp tác với hãng này và anh đã dừng sử dụng giày của hãng Nike kể từ sau World Cup. Đáng chú ý là Mbappe sẽ ký hợp đồng tài trợ với một đối tác lạ chưa rõ danh tính, nhưng chắc chắn không phải Adidas, Puma hay Under Armour. Mbappe được cho là cũng sẽ có cổ phần với hãng tài trợ mới.

Kylian Mbappe

HLV Iraola không hài lòng với tính ổn định của Liverpool

Thêm một trận nữa Liverpool dẫn 2 bàn nhưng để mất thế dẫn bàn và HLV Andoni Iraola mới đây đã bày tỏ sự không hài lòng sau trận thua Monaco 2-3. “2 trận gần nhất chúng tôi đều không duy trì được sự ổn định khi thi đấu và để đối thủ trở lại. Sẽ còn rất nhiều việc phải làm, dù tất nhiên chúng tôi sẽ được hưởng lợi khi các trụ cột trở lại”, Iraola đánh giá.

HLV Flick tiết lộ Araujo “vui mừng” khi rời Barca

HLV Hansi Flick mới đây cho biết ông đã thấy sự vui mừng của Ronald Araujo khi trung vệ này rời Barcelona để sang Liverpool dưới dạng cho mượn. “Tôi nghĩ Ronald muốn thử điều mới, cậu ấy đã bị ảnh hưởng nhiều bởi những chuyện xảy ra trong quá khứ. Tôi gặp cậu ấy sáng nay để chào tạm biệt và cậu ấy tỏ ra rất vui. Liverpool là CLB vĩ đại và tôi chúc cậu ấy thành công”, ông chia sẻ.

Fan Atletico quá khích cản trở các nhà báo thân Barca

Báo giới tại Madrid cho biết một số kẻ quá khích thuộc hội Ultras của Atletico Madrid đã có động thái dọa nạt và cản trở không cho các nhà báo và phóng viên tới từ Barcelona tác nghiệp. Những phóng viên này được cho là sẽ có mặt để ghi hình và đưa tin về Julian Alvarez trở lại tập luyện ở Atletico Madrid.

Bóng mới của Bundesliga bị thủ môn chê, nhưng tiền đạo khen

Tờ Bild cho biết đang có những ý kiến trái chiều về trái bóng mới Torfabrik sẽ được dùng tại Bundesliga. Trái bóng của hãng Adidas này được đánh giá bay nhanh hơn bóng cũ Derbystar và có bề mặt cứng hơn, khiến bóng này hiện đã dẫn tới nhiều bàn thắng được ghi ở giải Bundesliga 2. Các thủ môn của giải này chê bóng rất nhiều nhưng các tiền đạo lại rất khen ngợi, các tiền đạo cho rằng bóng khó bay cao vọt lên khán đài kể cả với lực sút quá mạnh.