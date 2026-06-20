Cầu thủ Senegal dọa đình công giữa World Cup vì bị giữ tiền thưởng, phải đặt đồ ăn ngoài

Cầu thủ phải đặt đồ ăn ở ngoài

ĐT Senegal đang chuẩn bị cho trận đấu thứ hai tại vòng bảng World Cup 2026. Sau khi để thua Pháp với tỉ số 1-3, đoàn quân của HLV Pape Thiaw buộc phải có điểm trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Na Uy, mới có thể mơ về tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, từ mong muốn tới thực tại đang có khoảng cách rất xa. Theo tờ SportnewsAfrica, ĐT Senegal đang có rất nhiều vấn đề.

ĐT Senegal đang gặp cực nhiều vấn đề nội bộ

Đầu tiên là vấn đề tiền thưởng. Các cầu thủ Senegal rất không hài lòng khi LĐBĐ nước này vẫn chưa giải ngân tiền thưởng của giải vô địch châu Phi (CAN Cup 2026) và vòng loại World Cup 2026. LĐBĐ Senegal đã nhận được tiền thưởng từ lâu nhưng không hiểu vì sao các cầu thủ vẫn chưa được nhận.

Thứ hai là vấn đề ăn ở của các cầu thủ tại World Cup 2026. LĐBĐ Senegal quyết định thắt chặt chi tiêu trong chuyến đi Mỹ lần này nên không đem theo đầu bếp chuyên trách vẫn phục vụ đội tuyển. Điều này dẫn đến việc một số cầu thủ cảm thấy bữa ăn không đủ dinh dưỡng và khiếu nại.

Tuy nhiên, vấn đề không được giải quyết nên họ buộc phải đặt thức ăn từ bên ngoài để đảm bảo sức khỏe. Chưa dừng lại ở đó, đa phần tuyển thủ Senegal đều đánh giá phòng ở tại World Cup 2026 dưới mức tiêu chuẩn bình thường rất nhiều. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu người ta không phát hiện ra một số quan chức đi theo đoàn mang cả gia đình sang Mỹ và sống ở khách sạn xa hoa.

HLV không có hợp đồng, bị giữ hơn nửa năm tiền lương

Thứ ba là vấn đề của HLV Pape Thiaw. Thật khó tin là một HLV trưởng của ĐTQG đang tham dự VCK World Cup lại không có hợp đồng! Nhưng đó chính là trường hợp của vị HLV này. Pape Thiaw chỉ đạo Senegal đấu với Pháp mà không có hợp đồng hay cơ sở pháp lý, và bị tước gần nửa năm tiền lương! Vị HLV này mới nhận được 5/12 tháng tiền lương và chưa được gia hạn hợp đồng mới.

HLV Pape Thiaw dẫn dắt Senegal tại World Cup mà không có hợp đồng chính thức

Theo một số nguồn tin, Pape Thiaw từng tuyên bố không sang Mỹ nếu như không có hợp đồng mới. Tuy nhiên, đích thân tổng thống Senegal đã lên tiếng trấn an để vị HLV này an tâm lên đường làm nhiệm vụ. Vấn đề nằm ở chỗ đó chỉ là lời hứa suông chứ chưa trở thành hiện thực.

Với những rối ren nội bộ như vậy, các cầu thủ Senegal muốn đá hay cũng khó. Thậm chí có nguồn tin cho rằng các cầu thủ Senegal sẽ đình công trong trận đấu với Na Uy nếu như những khúc mắc hiện tại không được giải quyết. Chưa rõ vụ việc này thực hư ra sao nhưng nếu đúng theo thông tin kể trên thì quả thật World Cup đang trở nên quá khó khăn với các cầu thủ Senegal.