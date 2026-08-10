Vụ Rodri sang Barca chưa ngã ngũ: HLV Maresca phát biểu bất ngờ

Trong tuần qua tiền vệ Rodri đã được đưa tin sẽ là tân binh của Barcelona nếu việc đàm phán giữa Barca và Man City trót lọt. Rodri đã được Barca tiếp cận với bản hợp đồng hậu hĩnh và cầu thủ này nhanh chóng gật đầu, trong khi Man City được cho là cũng sẽ đồng ý mức giá 50 triệu euro cho ngôi sao 30 tuổi.

Rodri chưa trở về sau kỳ nghỉ hè và Barcelona cũng chưa đạt được thỏa thuận mua với Man City

Tuy nhiên trong lúc Rodri vẫn chưa trở về sau kỳ nghỉ hè hậu World Cup, Man City đi du đấu ở châu Á và HLV Enzo Maresca đã đưa ra phát biểu rằng ông vẫn đang có Rodri trong kế hoạch bắt đầu mùa giải của mình. Thậm chí khi Man City có mặt tại Wembley cho trận tranh Community Shield gặp Arsenal, Rodri dự kiến sẽ thi đấu.

Trong cuộc họp báo sau trận giao hữu thắng Atletico Madrid 3-1 ở Seoul, Hàn Quốc, HLV Maresca đã nhắc đến việc Rodri nếu không có vấn đề gì sẽ quay lại Manchester vào thứ Sáu tuần này. “Vào thời điểm hiện tại Rodri dự kiến sẽ trở lại Manchester vào thứ Sáu, sau đó chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận gặp Arsenal”, Maresca nói.

HLV người Italia như vậy đã làm rõ cho cánh báo giới rằng lúc này chưa có thỏa thuận nào đạt được giữa Man City và Barca. Đề nghị đầu tiên của Barca đã bị Man City từ chối và dù có thể hai bên sẽ có thỏa thuận mới, đến thời điểm hiện tại Man City vẫn chưa phê chuẩn việc cho Rodri rời Etihad.

HLV Enzo Maresca

Điều này sẽ khiến HLV Hansi Flick của Barcelona ít nhiều lo lắng. Trong các trận giao hữu vừa qua, ông chủ yếu dùng các cầu thủ trẻ và số cầu thủ đội 1 mà ông có trong tay chủ yếu là các dự bị, cùng với Raphinha đã trở lại CLB, Karim Adeyemi tập trung với đội sau khi được mua về từ Dortmund, cùng một số cầu thủ không dự World Cup.

Barcelona sẽ bắt đầu mùa giải La Liga vào đêm ngày 23/8 và Flick không có nhiều thời gian tập trung các cầu thủ lại để rèn chiến thuật, do đa số trụ cột đều đã góp mặt trong thành phần tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup. Thời gian gấp gáp nên Flick đang hối thúc giám đốc thể thao Deco hoàn tất vụ Rodri nhanh hơn.

Mặc dù Real Madrid cũng đang không có sự chuẩn bị quá tốt cho mùa bóng mới, Barca đang ở trạng thái dở dang trong công tác tập huấn. Theo tờ Mundo Deportivo, HLV Flick có thể sẽ phải chấp nhận một khởi đầu tương đối chậm từ đội nhà, một hiệu ứng thường thấy do World Cup gây ra.