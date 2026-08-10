Trực tiếp chuyển nhượng 10/8: Newcastle hỏi mua Marmoush của Man City
Bản tin cập nhật những tin tức mới nhất về thị trường chuyển nhượng mùa hè.
Tờ Caught Offside cho biết Marmoush đã được Newcastle coi như mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên ở phiên chợ hè 2026. "Chích chòe" đang có tài chính tốt khi bán được nhiều cầu thủ, do vậy họ sẵn sàng bỏ ra 65 triệu euro để mang Marmoush về sân St James' Park. Tottenham và Barcelona cũng vẫn quan tâm đến cầu thủ 27 tuổi này.
Theo Team Talk, Man City đang xem xét khả năng trở lại thương vụ mua Enzo Fernandez từ Chelsea. Cầu thủ người Argentina bày tỏ ý định ra đi từ đầu hè. Hiện tại, Man City đang được dẫn dắt bởi Enzo Maresca, ông thầy rất hợp ý với Enzo Fernandez. Tuy nhiên, Chelsea sẽ không để cầu thủ này rời đi dễ dàng. Giá của thương vụ này sẽ rơi vào khoảng 130 đến 140 triệu bảng.
Trong buổi bình luận mới đây, Williams Gallas, cựu cầu thủ Arsenal, đã lên tiếng khuyên Arsenal chiêu mộ Rashford sau khi “vồ hụt” Vinicius Junior. “Rashford đã có mùa giải rất tốt cùng Barcelona. Cậu ấy cũng muốn rời MU nhưng chưa tìm được bến đỗ ưng ý. Rashford chắc chắn là muốn ký hợp đồng dài hạn với một đội bóng ở Anh. Đây là lúc tuyệt vời để chiêu mộ Rashford”.
Theo Mundo Deportivo, Alvaro Cortes, tài năng trẻ trưởng thành từ lò La Masia, đang nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng của Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A và nhiều ông lớn châu Âu. Cầu thủ 21 tuổi đang ưu tiên ở lại Barcelona nhưng vẫn sẵn sàng rời đi để tìm thử thách mới nếu cơ hội thực sự tốt.
Theo báo chí Italia, Alvaro Morata nhiều khả năng sẽ chuyển sang MLS thi đấu ngay trong mùa hè này. Trước đó, Como phải mua đứt cầu thủ này từ Real Madrid theo điều khoản hợp đồng mượn. Hiện tại, Atlanta United đang là đội sáng cửa chiêu mộ tiền đạo người Tây Ban Nha.
Theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, Besiktas đang muốn có được chữ ký của Gabriel Jesus từ Arsenal. Đội bóng này đã chiêu mộ Trossard trước đó nhưng cần thêm một tiền đạo sau khi “vồ hụt” Salah. Arsenal cũng sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán. Nguồn tin cho biết “Pháo thủ” muốn nhận được khoảng 20 triệu bảng trong thương vụ này.
Chấn thương của Mason Mount không phải thảm họa với MU, thậm chí còn trở thành động lực để "Quỷ đỏ" chiêu mộ một tiền vệ trụ đẳng cấp.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-09/08/2026 23:38 PM (GMT+7)