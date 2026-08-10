Trực tiếp chuyển nhượng 10/8: Newcastle hỏi mua Marmoush của Man City

Arsenal được khuyên chiêu mộ Rashford

Trong buổi bình luận mới đây, Williams Gallas, cựu cầu thủ Arsenal, đã lên tiếng khuyên Arsenal chiêu mộ Rashford sau khi “vồ hụt” Vinicius Junior. “Rashford đã có mùa giải rất tốt cùng Barcelona. Cậu ấy cũng muốn rời MU nhưng chưa tìm được bến đỗ ưng ý. Rashford chắc chắn là muốn ký hợp đồng dài hạn với một đội bóng ở Anh. Đây là lúc tuyệt vời để chiêu mộ Rashford”.